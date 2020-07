Ausgewählter Artikel:

09. Juli 2020

» AZ: Der queere Koalitionsvertrag der Stadtregierung München

Bildungsarbeit, ein queeres Museum und die Gay Games nach München holen: Das will die grün-rote Stadtregierung für LGBTI* tun.

» der Freitag interviewt polnischen LGBTI-Aktivisten: "Lasst uns im Dialog bleiben"

Die LGBT-Community blickt besorgt auf die Wahl in Polen. Ein Aktivist erklärt, wieso

» Passauer Neue Presse: Wo "schwul" und "Lesbe" noch ein Schimpfwort ist

CSD-Kundgebungen werden dieses Jahr weltweit ins Netz verlegt – Aber nicht in Niederbayern

» 20 Minuten: "Bin ich schwul?"

Lilli.ch beantwortet brennende Fragen rund um Sex, Liebe, Geschlechtskrankheiten und sexuelle Identität.

» Stuttgarter Nachrichten: Stuttgarts "Schwulenmutti" meldet sich mit Power zurück

Tanzen dürft ihr nicht, sagt Clublegende Laura Halding-Hoppenheit, nur mir auf der Nase rum. Nach vier Monaten Pause hat die Schwulenmutti die rote Tür ihres neuen Kings Clubs geöffnet. Corona ist schlimmer als Aids, findet sie.

» Hiphop.de: 50 Cent fällt mal wieder mit transfeindlichen Aussagen auf

Oskar-Preisträgerin Halle Berry kündigte letzte Woche an, für einen kommenden Film die Rolle eines Trans-Mannes zu übernehmen. In den darauffolgenden Backlash mischte sich auch 50 Cent ein, jedoch nur aus dem abstrusen Grund, dass er Halle Berry dann nicht mehr attraktiv finden könnte. Das ist nun die zweite äußerst unpassende Bemerkung von Fifty in den letzten Tagen.

» BR.de über Homophobie im Reggae: Das Comeback von Buju Banton – in einem Jamaika, das sich längst weiterentwickelt hat

Die Dancehall-Szene ist für ihre Homophobie bekannt. Doch während der Dancehall-Gott Buju Banton gerade zehn Jahre lang im Knast saß, hat sich die Gesellschaft auf Jamaika weiterentwickelt. Längst gibt es queere Stars, die die ältere Reggae-Generation in ihrem Weltbild herausfordern. Nun meldet sich Banton zum großen Comeback zurück. Wir haben ihn in Kingston getroffen.

» Hallertau.de: Solidarität mit Queer Tarnow

"Mit dem gleichgeschlechtlichen Partner händchenhaltend durch die Stadt laufen, sich verliebt in die Augen zu schauen, sich mal ein Küsschen geben, in der Mittagspause auf der Arbeit von seinem Wochenende reden und und und. Für Heterosexuelle ganz normal, für Homosexuelle vielerorts und eben auch in Polen, nahezu unvorstellbar."

» Badische Zeitung: Ausgerechnet Regenbögen

Russlands Patrioten haben ein neues, grellbuntes Feindbild

08. Juli 2020

» FAZ interviewt LSU-Chef Alexander Vogt: "Ich bin auf Wolke sieben"

Die Lesben-und-Schwulen-Union soll in der CDU aufgewertet werden. Der Bundesvorsitzende Alexander Vogt will sich künftig im Herz der Partei etwa für die Absicherung von Kindern in Regenbogenfamilien einsetzen. Ein Interview.

» Tiroler Tageszeitung: Innsbrucker Städtepartnerschaft mit Krakau für Grüne am Prüfstand

Sollte nun die Stadtregierung in Krakau die Erklärung zur LGBT-freien Zone unterzeichnen, wollen die Grünen die Städtepartnerschaft bis auf Weiteres ruhend stellen.

» evangelisch.de: Pride und Protest im Zeichen des Virus

Alles wieder ganz normal nach Corona – oder "neu normal"? Nicht ganz, wie Queers in diesen Wochen auch daran merken, dass im Pride-Monat keine Paraden und Straßenfeste stattfinden. Wolfgang Schürger ist jedoch beeindruckt von der Kreativität, mit der Pride und Protest auch dieses Jahr sichtbar werden. Ihm ist wichtig, das Pride und Protest auch weiterhin "ganz normal" bleiben.

» Zeit Online: Respekt? Ein uneingelöstes Versprechen

Während unsere Autorin vor einer Kamera über Diskriminierung von Lesben sprach, wurde sie von drei Männern angegriffen. Sie wünscht sich endlich Gleichberechtigung.

» Zeit Online: Schaut alle her, ich oute mich

Auf TikTok und Instagram feiern queere Menschen ihr Coming-out mit Memes und Videos. Diese öffentliche Inszenierung schafft Sichtbarkeit und hilft, Ängste zu überwinden.

» inFranken.de: Nürnberger Grüne fordern Badetag nur für Trans*- und Intergender-Menschen

In Nürnberg setzen sich die Grünen für die Einführung eines Trans*- und Intergender-Badetags ein. Wie genau so ein Badetag aussehen könnte, erfahren Sie hier.

» Techkou: Gericht in Beijing verteidigt Transgender Rechte in Diskriminierungsfall

Die Transgender Community in China kämpft mit Diskriminierung. Ein kürzlich veröffentlichter Gerichtsfall verteidigt die LGBTQ Community und mahnt die Gesellschaft.

» Kontext:Wochenzeitung über queere Geflüchtete: Hilfe für die Verwundbarsten

Elka Edelkott und Katja Walterscheid haben Just Human gegründet. Der Stuttgarter Verein unterstützt Geflüchtete, vor allem solche aus dem LGBT-Bereich.

» Süddeutsche.de aus Fürstenfeldbruck: Wer sich verliebt, soll keine Angst haben müssen

Kreis-Grüne weisen mit Regenbogenflaggen-Aktion in Fürstenfeldbruck auf die Rechte von Menschen der queeren Community hin

» Die Presse: Oscar Wilde in Reading – Zwei Jahre Haft wegen Homosexualität

Die englische Stadt Reading, letztens in den Medien, war für ihr Zuchthaus berüchtigt. Oscar Wilde wurde dort gebrochen.

» DASDING: Lean aus Tübingen erzählt – Was heißt es trans zu sein?

Lean aus Tübingen ist trans. Er_Sie berät bei der Arbeit in der Antidiskrimierungsstelle zum Beispiel trans- oder intersexuelle Menschen. Aber was bedeutet eigentlich trans?