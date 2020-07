Ausgewählter Artikel:

» (10.07.2020) Rolling Stone: Sacha Baron Cohen im Bikini spielt Rudy Giuliani einen Streich – und der ruft die Polizei

US-Schauspieler Sacha Baron Cohen wollte New Yorks ehemaligen Bürgermeister Rudy Giuliani einen Streich spielen, doch das ging nach hinten los. Die Aktion endete mit einem Polizeieinsatz.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. Juli 2020

» jetzt: Schwule Männer, ist Analsex fester Bestandteil eures Sexlebens?

Und was, wenn ihr den eigentlich nicht mögt?

» Moviepilot: Nach "Avengers: Endgame" – Das MCU muss im Kino queerer werden

Wir haben eine neue Podcast-Reihe bei Moviepilot namens The Queer Cut. In der ersten Folge wünschen wir uns von Disney und Marvel, das MCU endlich so queer wie die Comics zu machen.

» Süddeutsche.de: Verweis auf die Bibel – Freikirche X-Hope verwehrt Homosexuellen Leitungspositionen

In der Diskussion um die Einstellung der evangelikalen Gemeinde X-Hope in Olching zur Homosexualität hat am Dienstag Pastor Heinz Patsch der SZ Auskunft gegeben, wie die Freikirche mit Homosexuellen umgeht.

» Süddeutsche.de über Freikirche X-Hope: Zynisch und homophob

Homosexuelle Menschen brauchen Anerkennung und keine falsch verstandene Barmherzigkeit für ihre angeblichen Sünden

» Volksstimme über Puławy in Polen: Stendal hält an Partnerschaft fest

Nach Vorwürfen der Diskriminierung von Schwulen und Lesben in der Stadt Puławy will Stendal an der Partnerschaft festhalten.

» Badische Neueste Nachrichten über Bachgrundsee in Rheinmünster: Homosexueller fühlt sich von Gemeinde diskriminiert

Der Vorwurf lautet Homophobie. Ein Mann hat sich an die Antidiskriminierungsstelle Karlsruhe gewandt und sich über die Gemeinde Rheinmünster (Landkreis Rastatt) beschwert.

» Zeit Online über trans und inter Menschen: Sie sind im Sport nicht willkommen

Transgender Frauen werden diskriminiert, weil sie eine Frage aufwerfen, auf die der Sport keine Antwort findet: Muss er sich zwischen Inklusion und Fairness entscheiden?

» Deutschlandfunk Nova: Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!

Unsicherheit bestimmt die Debatte – um Rassismus, Politik, Gender. Viele haben den Eindrück, man dürfe heute nichts mehr sagen. Stimmt das?

» Vogue-Interview: "RuPaul's Drag Race"-Star Aquaria über Pride, mächtige Frauen und warum Make-up politisch ist

Wir sprachen mit der Gewinnerin der 10. Staffel und Lieblings-Drag-Queen der Modewelt, die speziell für VOGUE ein Tutorial zum Thema Pride kreiert hat: Aquaria

09. Juli 2020

» Abendzeitung: Der queere Koalitionsvertrag der Stadtregierung München

Bildungsarbeit, ein queeres Museum und die Gay Games nach München holen: Das will die grün-rote Stadtregierung für LGBTI* tun.

» der Freitag interviewt polnischen LGBTI-Aktivisten: "Lasst uns im Dialog bleiben"

Die LGBT-Community blickt besorgt auf die Wahl in Polen. Ein Aktivist erklärt, wieso

» Passauer Neue Presse: Wo "schwul" und "Lesbe" noch ein Schimpfwort ist

CSD-Kundgebungen werden dieses Jahr weltweit ins Netz verlegt – Aber nicht in Niederbayern

» 20 Minuten: "Bin ich schwul?"

Lilli.ch beantwortet brennende Fragen rund um Sex, Liebe, Geschlechtskrankheiten und sexuelle Identität.

» Stuttgarter Nachrichten: Stuttgarts "Schwulenmutti" meldet sich mit Power zurück

Tanzen dürft ihr nicht, sagt Clublegende Laura Halding-Hoppenheit, nur mir auf der Nase rum. Nach vier Monaten Pause hat die Schwulenmutti die rote Tür ihres neuen Kings Clubs geöffnet. Corona ist schlimmer als Aids, findet sie.

» Hiphop.de: 50 Cent fällt mal wieder mit transfeindlichen Aussagen auf

Oskar-Preisträgerin Halle Berry kündigte letzte Woche an, für einen kommenden Film die Rolle eines Trans-Mannes zu übernehmen. In den darauffolgenden Backlash mischte sich auch 50 Cent ein, jedoch nur aus dem abstrusen Grund, dass er Halle Berry dann nicht mehr attraktiv finden könnte. Das ist nun die zweite äußerst unpassende Bemerkung von Fifty in den letzten Tagen.

» BR.de über Homophobie im Reggae: Das Comeback von Buju Banton – in einem Jamaika, das sich längst weiterentwickelt hat

Die Dancehall-Szene ist für ihre Homophobie bekannt. Doch während der Dancehall-Gott Buju Banton gerade zehn Jahre lang im Knast saß, hat sich die Gesellschaft auf Jamaika weiterentwickelt. Längst gibt es queere Stars, die die ältere Reggae-Generation in ihrem Weltbild herausfordern. Nun meldet sich Banton zum großen Comeback zurück. Wir haben ihn in Kingston getroffen.

» Hallertau.de: Solidarität mit Queer Tarnow

"Mit dem gleichgeschlechtlichen Partner händchenhaltend durch die Stadt laufen, sich verliebt in die Augen zu schauen, sich mal ein Küsschen geben, in der Mittagspause auf der Arbeit von seinem Wochenende reden und und und. Für Heterosexuelle ganz normal, für Homosexuelle vielerorts und eben auch in Polen, nahezu unvorstellbar."

» Badische Zeitung: Ausgerechnet Regenbögen

Russlands Patrioten haben ein neues, grellbuntes Feindbild

08. Juli 2020

» FAZ interviewt LSU-Chef Alexander Vogt: "Ich bin auf Wolke sieben"

Die Lesben-und-Schwulen-Union soll in der CDU aufgewertet werden. Der Bundesvorsitzende Alexander Vogt will sich künftig im Herz der Partei etwa für die Absicherung von Kindern in Regenbogenfamilien einsetzen. Ein Interview.