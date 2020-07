Ausgewählter Artikel:

» (11.07.2020) Gala über Valentina Sampaio: Erstes Transgender-Model in "SI Swimsuit"

Valentina Sampaio feiert einen "wichtigen Meilenstein". Als erstes Transgender-Model posiert sie für "Sports Illustrated Swimsuit".

11. Juli 2020

» Braunschweiger Zeitung über Queerness in den Medien: Wie werden LGBTQ*-Charaktere dargestellt

Experten aus Braunschweig analysieren die Entwicklung von queeren Charakteren in Film und Fernsehen. Warum müssen sie gezeigt werden? Was muss sich noch ändern?

» derStandard.de: Ich war dabei – die erste Homo-Ehe der Welt auf arte.tv

Berichtet wird von Momenten, die nicht die größten der Weltgeschichte sind – ohne die die Geschichte aber trotzdem ein bisschen anders aussehen würde

» Sportbuzzer: Regenbogenfahne an der Red-Bull-Arena – RB Leipzig setzt Zeichen gegen Diskriminierung

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich mit dem Hissen der Regenbogenfahne an der Aktionswoche zum Christopher Street Day beteiligt. Schon 2019 hatte der Fußball-Bundesligist sein Stadion erstmals bunt beflaggt.

» Liechtensteiner Volksblatt: Standpunkt gegen Homophobie prangte an der Kathedrale Vaduz

Mit einem Transparent machten Aktivisten am Freitag auf institutionellen Hass gegen Homosexuelle aufmerksam. Als Ort des Protests wählten sie die Kathedrale Vaduz. Mittlerweile ist das Transparent entfernt worden. Der Gemeinde Vaduz sind die Hände gebunden.

» Schwäbische wirbt um Verständnis für Homophobie: Nicht so schnell, bitte!

Unsere modernen Gesellschaften und ihre Ansichten wandeln sich rasant. Es gibt Menschen, die sich dabei zurückgelassen fühlen.

» FR über queeres Zentrum Kuss 41 in Frankfurt: Ein sicherer Raum für alle Geschlechter

Das queere Zentrum Kuss 41 nahe der Konstablerwache in Frankfurt feiert sein zehnjähriges Bestehen.

» Pfaffenhofener Kurier über polnische Partnerstadt: Aufruf zu Solidarität

Noch bis Sonntag können sich Interessierte als Unterstützer für den Solidaritätsaufruf "Regenbogen Tarnów – Ihr seid nicht allein!" melden.

» Süddeutsche.de über queere Frauen in Freising: "Jede Situation ist ein neues Outing"

Über die Angst, stigmatisiert zu werden, übergriffige Männer und die Frage, welche Rolle die sexuelle Orientierung im Beruf spielt.

10. Juli 2020

» taz über männliche Prostitution und Corona: "Wer im Elend sitzt, schafft trotzdem an"

Wegen Corona ist und bleibt Sexarbeit in Berlin verboten. Ralf Rötten von Hilfe für Jungs hält die Debatte um Verbote für verlogen.

» Zeit Online über schwulen Evangelikalen: "Sex ist ein Geschenk Gottes"

Patrick Schärer lebte asexuell, weil er als Evangelikaler nicht homosexuell sein wollte. Eine Therapie sollte ihn heilen. Sie half: Jetzt ist er schwul und glücklich.

» neues deutschland über trans Tochter: "Ich werde sie immer begleiten"

Alice Kaisers Tochter wurde mit männlichen Geschlechtsmerkmalen geboren – doch seit das Zwillings-Kind sprechen kann, ist klar: Sie identifiziert sich als Mädchen. Die Eltern versuchen, sie auf ihrem Weg zu begleiten und sie vor Diskriminierung und unnötigem Leid zu schützen.

» jetzt: Schwule Männer, ist Analsex fester Bestandteil eures Sexlebens?

Und was, wenn ihr den eigentlich nicht mögt?

» Moviepilot: Nach "Avengers: Endgame" – Das MCU muss im Kino queerer werden

Wir haben eine neue Podcast-Reihe bei Moviepilot namens The Queer Cut. In der ersten Folge wünschen wir uns von Disney und Marvel, das MCU endlich so queer wie die Comics zu machen.

» Süddeutsche.de: Verweis auf die Bibel – Freikirche X-Hope verwehrt Homosexuellen Leitungspositionen

In der Diskussion um die Einstellung der evangelikalen Gemeinde X-Hope in Olching zur Homosexualität hat am Dienstag Pastor Heinz Patsch der SZ Auskunft gegeben, wie die Freikirche mit Homosexuellen umgeht.

» Süddeutsche.de über Freikirche X-Hope: Zynisch und homophob

Homosexuelle Menschen brauchen Anerkennung und keine falsch verstandene Barmherzigkeit für ihre angeblichen Sünden

» Rolling Stone: Sacha Baron Cohen im Bikini spielt Rudy Giuliani einen Streich – und der ruft die Polizei

US-Schauspieler Sacha Baron Cohen wollte New Yorks ehemaligen Bürgermeister Rudy Giuliani einen Streich spielen, doch das ging nach hinten los. Die Aktion endete mit einem Polizeieinsatz.

» Volksstimme über Puławy in Polen: Stendal hält an Partnerschaft fest

Nach Vorwürfen der Diskriminierung von Schwulen und Lesben in der Stadt Puławy will Stendal an der Partnerschaft festhalten.

» Badische Neueste Nachrichten über Bachgrundsee in Rheinmünster: Homosexueller fühlt sich von Gemeinde diskriminiert

Der Vorwurf lautet Homophobie. Ein Mann hat sich an die Antidiskriminierungsstelle Karlsruhe gewandt und sich über die Gemeinde Rheinmünster (Landkreis Rastatt) beschwert.

» Zeit Online über trans und inter Menschen: Sie sind im Sport nicht willkommen

Transgender Frauen werden diskriminiert, weil sie eine Frage aufwerfen, auf die der Sport keine Antwort findet: Muss er sich zwischen Inklusion und Fairness entscheiden?