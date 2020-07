Ausgewählter Artikel:

14. Juli 2020

» idowa: "Es war ein Jahrhundertfall" – Ermittler im Mordfall Walter Sedlmayr im Interview

Am 14. Juli 1990 wird der Volksschauspieler Walter Sedlmayr in seiner Schwabinger Wohnung brutal ermordet. Ex-Ermittler Josef Wilfling erinnert sich

» Süddeutsche.de über den Umgang von Versicherungen mit trans Menschen: Hormone ja, Operation nein

Wer sich nicht mit dem Geschlecht identifiziert, mit dem er geboren wurde, kann große Probleme mit der Krankenversicherung haben. Das fängt schon beim Formularausfüllen an.

13. Juli 2020

» Merkur: Warum in Moosburg die Pride-Fahne beim Wirt weht – und nicht vorm Rathaus

Um ein Zeichen für Toleranz und gegen Diskriminierung queerer Menschen zu setzen, haben junge Politiker eine Pride-Fahne im Zentrum Moosburgs gehisst. Es ist auch ein Symbolakt Richtung Rathaus.

» Deutschlandfunk Nova: Die Gesellschaft öffnet sich für queere Menschen

Divers in der Geburtsurkunde, die Ehe für alle Für queere Menschen tut sich was. Und das nicht nur gesetzlich, sondern auch im Alltag.

» Die Ostschweiz über erste schwule Liebe: "Ich war völlig durch den Wind"

Die erste Liebe ist etwas ganz Besonderes. So auch bei Predrag Jurisic. Der 39-jährige Goldacher erinnert sich im Interview an den Moment zurück welcher bei ihm aber vor allem aus einem anderen Grund in bester Erinnerung blieb.

» hessenschau: Christopher Street Day trotz Corona – schrill und still

Keine bunten Paraden, keine schrillen Straßenumzüge und keine lauten Feiermeilen: Der Partyprotest für die Rechte von Nicht-Heteros fällt wegen der Corona-Beschränkungen deutlich kleiner aus. Gefeiert wird der Christopher Street Day trotzdem.

» Global Voices: #SiAceptoCR – LGBTQ+-Paare feiern online Legalisierung der Ehe für Alle in Costa Rica

Costa Rica wurde zum Hoffnungsträger für Verfechter*innen von LGBTQ+-Rechten in Lateinamerika.

12. Juli 2020

» Spiegel: Wenn schwule Männer Kinder kriegen

Eine fremde Frau spendete die Eizelle, eine weitere trug das Baby aus – und jetzt sind Tobias und Dennis Devooght Papas. Wie schwierig war der Weg dahin und wie geht es der Familie jetzt?

» stern über Melina Sophie: So blickt sie auf ihr Coming-out zurück

YouTuberin Melina Sophie blickt fünf Jahre später auf ihr Coming-out zurück und hat einen Ratschlag für die, die es noch vor sich haben.

» Spiegel über indigene Transfrauen in Kolumbien: Zuflucht zwischen Regenwald und Kaffeepflanzen

Viele indigene Transfrauen werden aus ihren Dorfgemeinschaften vertrieben. Auf den Kaffeefeldern in den Bergen von Risaralda treffen sie sich und fühlen sich frei. Eine deutsche Fotografin hat sie begleitet.

» Hannoversche Allgemeine: Junge Union will LGBT-Gruppe für Jugendliche einrichten

Lehrte braucht ein Jugendgruppe für junge Schwule, Lesben, Bi-, Trans- und Intersexuelle diese Meinung vertritt die Junge Union in der Stadt. Das Thema ist jetzt zu einem politischen Antrag der Gruppe CDU/Piraten im Rat der Stadt erhoben worden.

» Saarbrücker Zeitung: "Wann hast du dich entschieden, hetero zu sein?"

Mädchenarbeitskreis des Landkreises Saarlouis will sensibilisieren und plant im September eine Veranstaltung.

» taz über CSD in Coronazeiten: Weihnachtsmärchen im Sommer

Der CSD ist für viele queere Menschen wie ein oft kritisiertes, aber geliebtes Familienritual. Dieses Jahr fallen fast alle Gay-Pride-Paraden aus. Fuck Covid!

11. Juli 2020

» jetzt über Frauen, die für Sex bezahlen: "Was für ein Riesen-Fucking-Gendergap"

Sexarbeiter*innen haben auch Kundinnen. Die Arbeit leidet allerdings unter Tabuisierung und Stereotypen.

» Die Neue Südtiroler Tageszeitung über homophobe und rassistische Gewalttat: Schwuler Neger

Der Gewaltakt in Bruneck zeigt, dass in breiten Schichten der Bevölkerung eine diffuse Ausländerfeindlichkeit herrscht. Ein Leitartikel von TAGESZEITUNG-Herausgeber Arnold Tribus.

» Braunschweiger Zeitung über Queerness in den Medien: Wie werden LGBTQ*-Charaktere dargestellt

Experten aus Braunschweig analysieren die Entwicklung von queeren Charakteren in Film und Fernsehen. Warum müssen sie gezeigt werden? Was muss sich noch ändern?

» derStandard.de: Ich war dabei – die erste Homo-Ehe der Welt auf arte.tv

Berichtet wird von Momenten, die nicht die größten der Weltgeschichte sind – ohne die die Geschichte aber trotzdem ein bisschen anders aussehen würde

» Gala über Valentina Sampaio: Erstes Transgender-Model in "SI Swimsuit"

Valentina Sampaio feiert einen "wichtigen Meilenstein". Als erstes Transgender-Model posiert sie für "Sports Illustrated Swimsuit".

» Sportbuzzer: Regenbogenfahne an der Red-Bull-Arena – RB Leipzig setzt Zeichen gegen Diskriminierung

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich mit dem Hissen der Regenbogenfahne an der Aktionswoche zum Christopher Street Day beteiligt. Schon 2019 hatte der Fußball-Bundesligist sein Stadion erstmals bunt beflaggt.

» Liechtensteiner Volksblatt: Standpunkt gegen Homophobie prangte an der Kathedrale Vaduz

Mit einem Transparent machten Aktivisten am Freitag auf institutionellen Hass gegen Homosexuelle aufmerksam. Als Ort des Protests wählten sie die Kathedrale Vaduz. Mittlerweile ist das Transparent entfernt worden. Der Gemeinde Vaduz sind die Hände gebunden.

