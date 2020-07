Ausgewählter Artikel:

» (15.07.2020) regionalHeute.de aus Braunschweig: Weltoffen und tolerant – Europaplatz soll Regenbogenflagge bekommen

Nach dem Austritt des Vereinigten Königreiches ist ein Fahnenmast am Europaplatz leer. Diesen soll nun eine Regenbogenflagge einnehmen.

15. Juli 2020

» Stuttgarter Zeitung: CSD-Organisator Michl übt scharfe Kritik am Tübinger OB

Wie wichtig der CSD noch immer ist, zeigt laut Organisator Christoph Michl der unsensiblen Angriff des Tübinger OB auf eine lesbische Parteifreundin. Im Fokus steht in diesem Jahr in Stuttgart der Umgang mit Transgendern.

» inFranken.de über Trans*- und Inter-Badetag in Nürnberg: Das beste Argument sind die Reaktionen

Eine Stadtratsfraktion in Nürnberg fordert einen Badetag nur für trans*- und intergeschlechtliche Personen. In den Kommentaren schäumen Ablehnung, Hass und Wut. Leben und leben lassen ist da ganz weit weg. Was haben die Menschen zu verlieren? Ein Kommentar.

» Badische Zeitung: Eine Dating-App für die größte Schwulenszene der Welt

Ein ehemaliger Polizist half einer ganzen Generation homosexueller Chinesen dabei, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden.

» Tsüri: Warum fehlen BIPoC in der Pride?

Lässt die Zurich Pride einen Teil ihrer Community zurück? Dies kritisierte das antirassistische Kollektiv BIPOC.WOC in einem offenen Brief. Die Meinungen über die Inklusion der Pride gehen auseinander. Das Kollektiv BIPOC.WOC, Lea Herzig, Präsidentin der Pride und Anna Rosenwasser von der Lesbenorganisation Schweiz teilen ihre verschiedenen Sichtweisen auf den schon länger bestehenden Konflikt.

» taz über Homophobie in der Gaming-Szene: Eine Lesbe rettet die Welt

Mit der lesbischen Hauptfigur erzürnt das Videospiel "The Last of Us" homophobe Gamer. Doch zugleich führt es viele an eine queere Identität heran.

» eSports.com: Diskriminierung darf nicht verharmlost werden!

Rassistische oder homophobe Skinnamen, beleidigende Gruppen und Verharmlosung an vielen Ecken. In der Gamingszene gibt es viele Abgründe.

» Nordkurier: Land verbietet Regenbogenfahne am Neustrelitzer Rathaus

Im August findet in Neustrelitz wieder der CSD statt. Die Regenbogenflagge darf dann allerdings nicht an den für hoheitliche Fahnen vorgesehenen Masten wehen.

» Westfälische Rundschau: Corona in Siegen – Andersroom öffnet seine Türen wieder

Nach der coronabedingten Zwangspause öffnet das LesBiSchwule Zentrum Andersroom, Freudenbergerstraße 67 in Siegen, wieder – mit Einschränkungen.

» Westdeutsche Zeitung über Ausstellung in Düsseldorf: Das Leiden der Homosexuellen

Düsseldorf war während der NS-Zeit eine Hochburg der Schwulenverfolgung. Nun gibt es eine Ausstellung zum Paragraf 175. Ein beklemmender Blick in ein Thema, mit dem die Gesellschaft auch heute oft noch fremdelt.

» Offenbach-Post über schwules Theaterstück: Ein unerwünschter Gast

Arno und Ben sind seit 21 Jahren ein Paar. Genauer gesagt seit sieben mal drei, denn schwule Beziehung rechnet man besser in Hundejahren, weil sie so kurzlebig sind. Eigentlich ist zum dritten Jahrestag der beiden Männer alles geplant: ein romantisches Dinner und ein Vertrautheitsquiz, in dem die gemeinsamen Erinnerungen noch einmal auflodern. Doch es gibt noch anderen Zündstoff. Und dieser heißt Sascha, der Inbegriff von Versuchung, Lust und Leidenschaft. Und Ben hat ihn aus Versehen zum Abendessen mit seinem Liebsten eingeladen.

14. Juli 2020

» Noizz: Nach viraler TikTok-Story – Sind Schwesternschaften genauso toxisch, rassistisch und LGBTQ-feindlich wie Burschenschaften?

Jordan ist 21, studiert an der Florida State University und war Mitglied der Schwesternschaft Kappa Gamma bis sie vor Kurzem rausgeworfen wurde. In einer viel geklickten TikTok-Story beschuldigt sie die Schwesternschaft in Teilen anti-queer und rassistisch zu sein und ihre Erfahrungen seine nur die Spitze des Eisberges.

» taz über soziale Elternschaft: Jenseits von Mama und Papa

Die Grünen wollen soziale Eltern rechtlich stärken. Das dürfte mögliche schwarz-grüne Koalitionsverhandlungen erschweren.

» SWR: Wohnen unterm Regenbogen – Queer im Quartier in Mainz

Die Nachbar*innen kann man sich bekanntlich nicht aussuchen oder nur sehr begrenzt. Bei den Mietern und Mieterinnen des Mainzer Wohnprojekts Queer im Quartier ist das anders. Dafür haben sich Singles, Paare und Familien zusammengefunden, die sich als queer definieren, um gemeinsam zu wohnen und zu leben.

» taz spricht mit Soziologin über Queere Stadtplanung: "Verschiedene Blickwinkel"

Lange wurde nicht versucht, Städte inklusiver zu gestalten. Stadtplanung gilt noch als heterosexistisch. Ein Gespräch mit Soziologin Nina Schuster.

» taz über Homosexualität in der Literatur: Antikes Schwulsein heute

Homo-Plots in griechischen Mythen sind ein kleiner Trend in der zeitgenössischen Literatur. Warum, und was genau wird dort verhandelt?

» idowa: "Es war ein Jahrhundertfall" – Ermittler im Mordfall Walter Sedlmayr im Interview

Am 14. Juli 1990 wird der Volksschauspieler Walter Sedlmayr in seiner Schwabinger Wohnung brutal ermordet. Ex-Ermittler Josef Wilfling erinnert sich

» Süddeutsche.de über den Umgang von Versicherungen mit trans Menschen: Hormone ja, Operation nein

Wer sich nicht mit dem Geschlecht identifiziert, mit dem er geboren wurde, kann große Probleme mit der Krankenversicherung haben. Das fängt schon beim Formularausfüllen an.

13. Juli 2020

» Merkur: Warum in Moosburg die Pride-Fahne beim Wirt weht – und nicht vorm Rathaus

Um ein Zeichen für Toleranz und gegen Diskriminierung queerer Menschen zu setzen, haben junge Politiker eine Pride-Fahne im Zentrum Moosburgs gehisst. Es ist auch ein Symbolakt Richtung Rathaus.

» Deutschlandfunk Nova: Die Gesellschaft öffnet sich für queere Menschen

Divers in der Geburtsurkunde, die Ehe für alle Für queere Menschen tut sich was. Und das nicht nur gesetzlich, sondern auch im Alltag.