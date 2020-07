Ausgewählter Artikel:

» (17.07.2020) Leipziger Volkszeitung: "Ich bin schwul" – Coming-out eines Familienvaters

Es war nur ein kurzer Satz, den der Leipziger Familienvater sagte, aber er veränderte nicht nur sein Leben grundlegend. Warum Konstantin Reimann sein halbes Leben eine Lüge lebte und welche Folgen sein spätes Coming-out hatte, erzählte er LVZ Familie.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

17. Juli 2020

» ORF über Österreich: 2019 fast tausend gleichgeschlechtliche Ehen

Die Zahl der Eheschließungen ist im Vorjahr im Vergleich zu 2018 leicht gesunken. Erstmals stand im Vorjahr die Eheschließung auch gleichgeschlechtlichen Paaren offen: 997-mal wurde davon Gebrauch gemacht.

» W&V: Achtung launcht Podcast mit Fabian Hart

Der Vogue-Kolumnist und ARD-TV-Host Fabian Hart startet einen Podcast über das Thema Neue Männlichkeit.

» Nau: Schwuler Tennis-Spieler bedankt sich bei Roger Federer und Djokovic

Der amerikanische Tennis-Spieler Lendale Johnson hat sich bei Roger Federer und Novak Djokovic für die Unterstützung der LGBTQ-Community bedankt.

» Berliner Zeitung über "LGBT-freie Zone" in Polen: Steglitz-Zehlendorf will Partnerschaft nicht aufkündigen

Der Bezirk im Berliner Südwesten hat ein ernstes Problem mit einer Partnerstadt in Polen. Die hat sich zur LGBT-freien Zone erklärt. Wie damit umgehen?

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Candy Crash: Wer mit Regenbogen wirbt, sollte etwas zurückgeben

Juli ist Pride-Monat. Das heißt auch: Bis zum Christopher Street Day kommen die Gummibärchen und Cremes wieder mit Regenbögen. Das sei zwar gut für die Sichtbarkeit von LGBT-Themen, aber nicht genug, sagt die Dragqueen Candy Crash.

» Welt über schwulen Corona-Patienten: Warum der Staat diesen perfekten Antikörperspender verschmäht

Eigentlich suchen Wissenschaftler händeringend genesene Corona-Patienten wie Hagen S.. Denn sein Blut könnte anderen Erkrankten helfen. Der 55-Jährige stellt sich als der perfekte Spender heraus. Doch dann müssen die Mediziner ihn gezwungenermaßen wieder nach Hause schicken.

16. Juli 2020

» Stuttgarter Zeitung über Markus Barth beim Stuttgarter CSD: "Ich will Blut spenden, nicht meinen Penis"

Dass Schwule nur Blut spenden dürfen, wenn sie ein Jahr lang keinen Sex hatten, findet Markus Barth nicht lustig: Ich will Blut spenden, nicht meinen Penis! Wir sprachen mit dem Comedian vor dem Auftritt bei der CSD-Gala in Stuttgart.

» Frankfurter Rundschau: Boris Palmer stellt rassistische und diskriminierende Tendenzen offenherzig zur Schau

Boris Palmer, der grüne Sarrazin, hat mal wieder zugeschlagen. Um seine Adressaten konkurriert er offenbar mit Leuten wie Jörg Meuthen. Die Kolumne.

» evangelisch.de: Kirche, Caritas, Diakonie – Gute oder schlechte Arbeitgeberinnen für queere Menschen?

Kirchliche Einrichtungen müssen mehr für LGBTIQ-Menschen tun. Ergebnisse aus einer neuen Studie in Württemberg.

» FAZ über Co-Parenting: Zwei Papas, eine Mama

Wenn Männer und Frauen sich zusammentun, um Kinder zu bekommen, muss nicht immer Liebe dahinterstecken: Freundschaft als Basis geht auch. Unsere Autorin hat eine Familie besucht, in der das gut funktioniert.

» Abendzeitung aus München: Steht der Ochsengarten vor dem Aus?

Der Pächter der ältesten Münchner Lederkneipe, dem Ochsengarten, hört nach mehr als 40 Jahren auf. Jetzt sucht er einen Nachfolger.

» Abendzeitung über Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn: "Es fühlt sich richtig an"

Nicolas Puschmann und Lars Tönsfeuerborn haben sich in der Datingshow Prince Charming gesucht und gefunden. Die beiden sind nicht nur zusammengezogen, sie arbeiten auch miteinander.

» Frankfurter Rundschau: Stell dir vor, es ist Pandemie und du bist trans

Autorin Felicia Ewert erzählt, wie Corona das Leben von transgeschlechtlichen Menschen verändert.

» Wiener Zeitung über Shopping-Beratung für Transpersonen: "Dem Schrillen folgt die Normalität"

Andrea Hammer ist professionelle Stylistin für Transpersonen. Oft geht es um viel mehr als nur um die richtige Bluse.

» ze.tt: "Wir sind Zielscheiben" – So empfinden queere Menschen die Wiederwahl Dudas in Polen

Die Polen haben den LGBTQIA-feindlichen Präsidenten Andrzej Duda wiedergewählt. Aktivist Bart Staszewski bangt um die Zukunft seiner Community. Im Interview erzählt er, was er befürchtet, von der EU erwartet und wie sein persönliches Treffen mit Duda verlief.

» taz über Hormonbehandlung für trans Jugendliche: Unergründliches Unbehagen

Medizinische Hilfen für trans Jugendliche werden von verschiedenen Seiten dämonisiert. Dabei gibt es gute Argumente für die Behandlungen.

15. Juli 2020

» Stuttgarter Zeitung: CSD-Organisator Michl übt scharfe Kritik am Tübinger OB

Wie wichtig der CSD noch immer ist, zeigt laut Organisator Christoph Michl der unsensiblen Angriff des Tübinger OB auf eine lesbische Parteifreundin. Im Fokus steht in diesem Jahr in Stuttgart der Umgang mit Transgendern.

» regionalHeute.de aus Braunschweig: Weltoffen und tolerant – Europaplatz soll Regenbogenflagge bekommen

Nach dem Austritt des Vereinigten Königreiches ist ein Fahnenmast am Europaplatz leer. Diesen soll nun eine Regenbogenflagge einnehmen.

» inFranken.de über Trans*- und Inter-Badetag in Nürnberg: Das beste Argument sind die Reaktionen

Eine Stadtratsfraktion in Nürnberg fordert einen Badetag nur für trans*- und intergeschlechtliche Personen. In den Kommentaren schäumen Ablehnung, Hass und Wut. Leben und leben lassen ist da ganz weit weg. Was haben die Menschen zu verlieren? Ein Kommentar.