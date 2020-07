Ausgewählter Artikel:

» (18.07.2020) Süddeutsche.de über queere Demonstration in Petershausen: "Diskriminierung bekämpfen"

Grüne demonstrieren für Rechte von Homo- und Transsexuellen

18. Juli 2020

» Abendzeitung-Interview: Ochsengarten-Wirt hört auf – und sucht einen Nachfolger

Friedl Steinhauser betreibt seit Jahrzehnten den Ochsengarten, Deutschlands älteste Lederbar. Jetzt soll Schluss sein. Ein Gespräch zum Abschied.

» Noizz: Miss Brokoe im Tattoo Talk #44 über die Frage nach Pronomen, Pussy-Tattoos und politische Motive

Corinna aka Miss Brokoe hat eine klare Meinung: Zu Feminismus, zu Nazi-Motiven und zu Safe Spaces. Im NOIZZ-Tattootalk haben wir mit der Künstlerin aus Leipzig über ihren Anspruch an das Tätowieren, ihr neues Studio "Juicy" und das Patriachat gesprochen.

» Berliner Zeitung zu polnischer Städtepartnerschaft: Freundschaft beenden

Die polnische Stadt Poniatowa hat sich zur LGBT-freien Zone erklärt. Steglitz-Zehlendorf muss die Städtepartnerschaft deshalb schleunigst beenden.

» Stuttgarter Nachrichten: Désirée Nick fühlt sich gut bei "50 Shades of Gay"

Ohne Parade mag der CSD2020 eher still als schrill sein doch Corona bremst den Stolz und die Botschaft nicht. Unter freiem Himmel wird am Freitagabend bei der Eröffnungsgala im Römerkastell die Vielfalt gelungen gefeiert.

» der Freitag über transfeindlichen Feminismus: Nicht spalten, einen

Die Geschlechterfrage ist von der Klassenfrage nicht zu trennen. Sie auf eine scheinbar statische Biologie zu reduzieren, führt zu reaktionären Ansichten

» taz-Interview zur Pride-Parade in Marzahn: "Anfeindungen sind keine Seltenheit"

Am 18. Juli zieht eine Pride-Parade durchs Zentrum russischen Lebens in Marzahn: Um die Queerness der Community zu zeigen und Vorurteile abzubauen.

» 20 Minuten: "Nur weil ich schwul bin, dürft ihr mich nicht einfach betatschen"

Lars bricht ein Tabu und spricht über die Kehrseite einer sexuell offenen Community.

» shz.de: So lebt es sich als lesbische Pastorin auf der kleinen Insel Amrum

Die Seelsorgerin hat aus ihrer Lebensform nie ein Geheimnis gemacht. Auf der Insel wurde sie gleich akzeptiert.

17. Juli 2020

» taz über Familien mit mehr als zwei Eltern: Alles andere als kompliziert

Statt lesbische Mütter gleichzustellen, wird ihnen eine Beratung aufgedrückt. Besser wäre es, endlich Mehrelternschaft anzuerkennen.

» FAZ über CSD Frankfurt: Bunt und schillernd gegen Ausgrenzung

Beim Christopher Street Day ist in diesem Jahr wegen der Cronavirus-Krise vieles anders. Anstelle der knallig bunten Parade fährt ein Autokorso durch Frankfurt. Doch die Botschaft der Veranstalter und Teilnehmer hat sich nicht verändert.

» ORF über Österreich: 2019 fast tausend gleichgeschlechtliche Ehen

Die Zahl der Eheschließungen ist im Vorjahr im Vergleich zu 2018 leicht gesunken. Erstmals stand im Vorjahr die Eheschließung auch gleichgeschlechtlichen Paaren offen: 997-mal wurde davon Gebrauch gemacht.

» W&V: Achtung launcht Podcast mit Fabian Hart

Der Vogue-Kolumnist und ARD-TV-Host Fabian Hart startet einen Podcast über das Thema Neue Männlichkeit.

» Nau: Schwuler Tennis-Spieler bedankt sich bei Roger Federer und Djokovic

Der amerikanische Tennis-Spieler Lendale Johnson hat sich bei Roger Federer und Novak Djokovic für die Unterstützung der LGBTQ-Community bedankt.

» Berliner Zeitung über "LGBT-freie Zone" in Polen: Steglitz-Zehlendorf will Partnerschaft nicht aufkündigen

Der Bezirk im Berliner Südwesten hat ein ernstes Problem mit einer Partnerstadt in Polen. Die hat sich zur LGBT-freien Zone erklärt. Wie damit umgehen?

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Candy Crash: Wer mit Regenbogen wirbt, sollte etwas zurückgeben

Juli ist Pride-Monat. Das heißt auch: Bis zum Christopher Street Day kommen die Gummibärchen und Cremes wieder mit Regenbögen. Das sei zwar gut für die Sichtbarkeit von LGBT-Themen, aber nicht genug, sagt die Dragqueen Candy Crash.

» Welt über schwulen Corona-Patienten: Warum der Staat diesen perfekten Antikörperspender verschmäht

Eigentlich suchen Wissenschaftler händeringend genesene Corona-Patienten wie Hagen S.. Denn sein Blut könnte anderen Erkrankten helfen. Der 55-Jährige stellt sich als der perfekte Spender heraus. Doch dann müssen die Mediziner ihn gezwungenermaßen wieder nach Hause schicken.

» Leipziger Volkszeitung: "Ich bin schwul" – Coming-out eines Familienvaters

Es war nur ein kurzer Satz, den der Leipziger Familienvater sagte, aber er veränderte nicht nur sein Leben grundlegend. Warum Konstantin Reimann sein halbes Leben eine Lüge lebte und welche Folgen sein spätes Coming-out hatte, erzählte er LVZ Familie.

16. Juli 2020

» Stuttgarter Zeitung über Markus Barth beim Stuttgarter CSD: "Ich will Blut spenden, nicht meinen Penis"

Dass Schwule nur Blut spenden dürfen, wenn sie ein Jahr lang keinen Sex hatten, findet Markus Barth nicht lustig: Ich will Blut spenden, nicht meinen Penis! Wir sprachen mit dem Comedian vor dem Auftritt bei der CSD-Gala in Stuttgart.

» Frankfurter Rundschau: Boris Palmer stellt rassistische und diskriminierende Tendenzen offenherzig zur Schau

Boris Palmer, der grüne Sarrazin, hat mal wieder zugeschlagen. Um seine Adressaten konkurriert er offenbar mit Leuten wie Jörg Meuthen. Die Kolumne.