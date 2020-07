Ausgewählter Artikel:

» (20.07.2020) Spiegel über LGBTI-Rechte: Diese Länder sind modern und progressiv

Weltweit hat sich in den letzten 20 Jahren auf rechtlicher Ebene einiges verbessert für Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle. Wo die Gesetze progressiv sind und wo noch rückständig – ein Ländervergleich.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Juli 2020

» Die Ostschweiz spricht mit Schwulem über Homofeindlichkeit: "Es gab nicht den einen Moment"

Beschimpfungen, Beleidigungen und sogar Gewalt das alles müssen sich Homosexuelle auch in der heutigen Zeit gefallen lassen. Pascal Rotach erläutert im Interview die scheinheilige Toleranz, die es eben nur an der Oberfläche gibt. Der 33-jährige St.Galler wünscht sich mehr Vielfalt als Stärke.

» Süddeutsche.de: "Gay Games" für München

Der Stadtrat entscheidet über eine Bewerbung um das internationale Breitensport-Festival

» MDR über Mutterschaft durch Samenspende: Luisa will Mutter werden – allein

Luisa wünscht sich ein Kind. Einen Vater im traditionellen Sinn braucht sie dafür aber nicht, findet sie. Sie möchte mit einer Samenspende von ihrem besten Freund schwanger werden.

» Frankfurter Rundschau: CSD light in Frankfurt

Die queere Szene macht sich mit Autos und zu Fuß in der Frankfurter Innenstadt sichtbar, ergänzt durch Online-Formate.

» Frankfurter Rundschau über queerfeindliche Partnerstädte: Krakau und Budapest im Fokus

CDU und Grüne im Römer beklagen die Situation für queere Menschen in Frankfurts Partnerstädten.

» Spiegel über LGBTI-Rechte: Diese Länder sind modern und progressiv

Weltweit hat sich in den letzten 20 Jahren auf rechtlicher Ebene einiges verbessert für Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle. Wo die Gesetze progressiv sind und wo noch rückständig – ein Ländervergleich.

19. Juli 2020

» Nollendorfblog: Geplante Berliner CSD-Künstlerin will Nollendorfblog verklagen und belügt Fans

Schön, dass die Dragqueen zugibt, dass ihr Posting "Dreck" ist. Dumm nur, dass sie behauptet, ihn selbst nicht verbreitet zu haben, denn das Foto mit der von mir gestern veröffentlichten rassistischen Äußerung ist bis heute noch für jedermann einsehbar online.

» Berliner Zeitung: Meine partielle Sapiosexualität

Maxim Leo denkt über seine sexuelle Orientierung nach und stellt fest: Es ist kompliziert.

» Moviepilot: Von Die Eiskönigin 2 bis Mulan – Disney ist queerer als es sein will

Wir haben eine neue Podcast-Reihe bei Moviepilot namens The Queer Cut. In der 2. Folge blick wir auf die queeren Idole, die Disney in seinen Animationsfilmen aus Versehen erschaffen hat.

» Jungle World über Gewalt gegen Lesben: Mehrfach diskriminiert

Tanja Dückers: Die Zahl der Attacken auf homo- und transsexuelle Menschen in Berlin ist hoch

» Weser-Kurier: Jüdische Gemeinde liberaler Ausrichtung in Bremen vor der Gründung

Progressive Glaubensanhänger fühlen sich in der Jüdischen Einheitsgemeinde im Lande Bremen nicht zu Hause und arbeiten daran, eine Liberale Jüdische Gemeinde zu gründen.

» FR: Wie Frankfurt trotz Corona den Christopher-Street-Day feiert

Die queere Szene macht sich beim CSD in Frankfurt am Samstag mit Autos und zu Fuß in der Frankfurter Innenstadt sichtbar, ergänzt durch Online-Formate.

18. Juli 2020

» Nollendorfblog: "Black Lives Matter" – CSD Berlin möchte rassistischer und sexistischer Provokateurin Plattform bieten

Sollte der CSD-Vorstand an seinen Planungen festhalten, sollten sich dort keine Künstler*innen blicken lassen, denen die Ächtung von Rassismus und Sexismus wirklich am Herzen liegt.

» Abendzeitung-Interview: Ochsengarten-Wirt hört auf – und sucht einen Nachfolger

Friedl Steinhauser betreibt seit Jahrzehnten den Ochsengarten, Deutschlands älteste Lederbar. Jetzt soll Schluss sein. Ein Gespräch zum Abschied.

» Noizz: Miss Brokoe im Tattoo Talk #44 über die Frage nach Pronomen, Pussy-Tattoos und politische Motive

Corinna aka Miss Brokoe hat eine klare Meinung: Zu Feminismus, zu Nazi-Motiven und zu Safe Spaces. Im NOIZZ-Tattootalk haben wir mit der Künstlerin aus Leipzig über ihren Anspruch an das Tätowieren, ihr neues Studio "Juicy" und das Patriachat gesprochen.

» Berliner Zeitung zu polnischer Städtepartnerschaft: Freundschaft beenden

Die polnische Stadt Poniatowa hat sich zur LGBT-freien Zone erklärt. Steglitz-Zehlendorf muss die Städtepartnerschaft deshalb schleunigst beenden.

» Stuttgarter Nachrichten: Désirée Nick fühlt sich gut bei "50 Shades of Gay"

Ohne Parade mag der CSD2020 eher still als schrill sein doch Corona bremst den Stolz und die Botschaft nicht. Unter freiem Himmel wird am Freitagabend bei der Eröffnungsgala im Römerkastell die Vielfalt gelungen gefeiert.

» der Freitag über transfeindlichen Feminismus: Nicht spalten, einen

Die Geschlechterfrage ist von der Klassenfrage nicht zu trennen. Sie auf eine scheinbar statische Biologie zu reduzieren, führt zu reaktionären Ansichten

» taz-Interview zur Pride-Parade in Marzahn: "Anfeindungen sind keine Seltenheit"

Am 18. Juli zieht eine Pride-Parade durchs Zentrum russischen Lebens in Marzahn: Um die Queerness der Community zu zeigen und Vorurteile abzubauen.

» 20 Minuten: "Nur weil ich schwul bin, dürft ihr mich nicht einfach betatschen"

Lars bricht ein Tabu und spricht über die Kehrseite einer sexuell offenen Community.