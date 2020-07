Ausgewählter Artikel:

» (22.07.2020) AK-Kurier: Neues Netzwerk im Kreis hilft "LSBT*IQ"-Menschen

Menschen leben ihre Sexualität inzwischen viel differenzierter aus, als es die Gesellschaft über Jahrhunderte hinweg duldete. Das gerade für den Kreis Altenkirchen gegründete Netzwerk "LSBT*IQ" will Anlaufstelle sein und Angebote schaffen für diejenigen (vor allem Jugendliche und deren Angehörige), die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und ihrer geschlechtlichen Identität Ausgrenzung und Mobbing erfahren.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Juli 2020

» Kugelsicher – Der Copcast der Polizei Hessen: Gleichgeschlechtliche Lebensweisen

Polizeihauptkommissar Florian ist Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen bei der Polizei Westhessen in Wiesbaden und vermittelt euch in unserer neuen Folge von Kugelsicher – der Copcast der Polizei Hessen Eindrücke davon, wie es ist als LSBT*IQ einen Polizeiberuf auszuüben. Wir schwenken die Regenbogenfahne und wünschen euch viel Spaß mit einer neuen, sehr bunten Folge!

» Abendzeitung: Rosa-Liste-Stadtrat Thomas Niederbühl verlässt Münchner Aids-Hilfe

Der Rosa-Liste-Stadtrat Thomas Niederbühl räumt nach 30 Jahren seinen Posten als Geschäftsführer der Münchner Aids-Hilfe.

» Märkische Oderzeitung: Oranienburger "Kellerkind" unterstützt Boykott gegen polnische Brauerei

Die Wirte vom "Kellerkind" im Oranienwerk haben aus Protest gegen Homophobie Bier der polnischen Marke "Lech" aus ihrer Kneipe verbannt.

» Weser-Kurier interviewt Josh Hutcherson: "Ich bin froh, dass die Homo-Ehe nun in den gesamten USA legal ist"

Die Tribute von Panem-Star Josh Hutcherson im Gespräch über seine besondere Beziehung zur deutschen Hauptstadt, seine Leidenschaft für Videospiele und sein Engagement für die LGBTQ-Community.

» Tagesspiegel-Interview: Das hat der Berliner CSD in diesem Jahr vor – online und auf der Straße

Der Berliner CSD feiert online – plant aber auch Aktionen in Schöneberg und Mitte. Ein Gespräch mit CSD-Vorständin Dana Wetzel über Programm und Kritik.

» AK-Kurier: Neues Netzwerk im Kreis hilft "LSBT*IQ"-Menschen

Menschen leben ihre Sexualität inzwischen viel differenzierter aus, als es die Gesellschaft über Jahrhunderte hinweg duldete. Das gerade für den Kreis Altenkirchen gegründete Netzwerk "LSBT*IQ" will Anlaufstelle sein und Angebote schaffen für diejenigen (vor allem Jugendliche und deren Angehörige), die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung und ihrer geschlechtlichen Identität Ausgrenzung und Mobbing erfahren.

» NDR über Cyborgs: Wege aus dem Labyrinth der Dualismen

Cyborgs begegnen uns immer wieder in der Popmusik – von Kraftwerk über Björk bis hin zu Janelle Monáe. Jüngstes Beispiel ist das Album "Kick I" der Musikerin Arca. Was steckt hinter dem Phänomen?

21. Juli 2020

» Tagesspiegel: LBGTQI*-Community kritisiert Pinkwashing

Kurz vor dem CSD werben viele Unternehmen mit Regenbogenfarben, um divers zu wirken. Doch in der LBGTQI*-Community hält man das für reines Pinkwashing.

» Nollendorfblog: Berliner CSD-Vorstände relativieren Rassismus

Nollendorfblog: Das heißt, Ihr haltet Euch da raus? Lutz Ermster: Ja, der CSD ist doch kein Richter.

» Vogue: 7 Talente aus der Voguing-Community darüber, was der Tanz (und die Gemeinschaft drum herum) ihnen gibt

Voguing-Bälle sind viel mehr als nur Tanz-Events. Was die Community rund um die Veranstaltungen bedeutet, haben uns 7 Talente aus der Szene verraten.

» nordbuzz: "Alles, was ich über Schwule wusste, war falsch" – TV-Doku beleuchtet Evangelikale in den USA

Alkohol trinken, rauchen oder über andere Leute lästern ... So was ist in unserer Gesellschaft völlig normal. In den USA gelten diese weltlichen Dinge vielerorts als Sünde. Wie verbreitet Evangelikale und ihr radikaler Glaube tatsächlich sind, beschreibt eine sehenswerte ZDFinfo-Dokumentation.

» Noizz: Neue Studie – Bisexualität unter Männern gibt es wirklich

Professor J. Michael Bailey war immer der festen Überzeugung, dass Männer entweder nur auf Männer oder nur auf Frauen stehen. Ein eigentlich längst überholtes Klischee, unter dem trotzdem noch viele bisexuelle Männer leiden. Nun muss sich Bailey selbst korrigieren. Eine neue Studie bestätigt, dass es Bisexualität unter Männern gibt.

» Thuner Tagblatt: Priester zwischen Lust und Lüge

Im Westschweizer Bistum Lausanne, Genf und Freiburg jagt ein Skandal den anderen. Bischof Charles Morerod ist derweil vor allem bestrebt, seine eigene Haut zu retten.

» Tagesspiegel-Fotoserie: Drag Queens in Berlin

Performance jenseits von Geschlechtergrenzen: Die Fotografin Hilde Muffels hat Berliner Drag Kings und Drag Queens porträtiert. Wir zeigen hier ihre Bilder.

» Zeit Online: Du hast ein Recht auf deinen Sex

Der Biss auf die Unterlippe oder ein erregtes "Fuck!"? Finde heraus, was dir beim Sex guttut und woher es kommt. Wie Empowerment und Selbstbestimmung guten Sex fördern.

» Pfaffenhofener Kurier über "LGBT-freie Zone" Tarnów: "Keinen diskriminierenden Charakter"

Pfaffenhofen – Der Landrat des polnischen Landkreises Tarnów, Roman Lucarz, von der nationalkonservativen Kaczynski-Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) hat sich wieder zu Wort gemeldet: Das Verwaltungsgericht in Krakau habe die Klage des polnischen Bürgerrechtsbeauftragten Adam Bodner abgewiesen, das beweise, dass die im Landkreis Tarnów verabschiedete "Resolution gegen die LGBT-Ideologie" keinen diskriminierenden Charakter habe.

» Deutschlandfunk Kultur über Bialystok ein Jahr nach den Anti-LGBT-Krawallen: Nirgendwo in Polen sind die ideologischen Gräben so tief

Vor genau einem Jahr wurde eine LGBT-Parade in Bialystok von Gegendemonstranten brutal niedergeknüppelt. Warum tut sich gerade eine Stadt mit einer reichen multikulturellen Vergangenheit wie Bialystok heute mit Vielfalt so schwer?

20. Juli 2020

» stern: Mutter richtet Gender-Reveal-Party für ihren Transgender-Sohn aus – "Wir lagen falsch"

Mit 17 Jahren erzählte der als Mädchen geborene Grey Schoolcraft seinen Eltern, dass er als Junge leben wolle. Seine Familie feierte daraufhin eine zweite Gender-Reveal-Party mit ihm.

» taz über Trans-Aktivistin aus Chile: Sichtbarkeit durch Körpereinsatz

Carolina Espinoza Barrera kam nach Deutschland, um als trans Person und Oppositionelle nicht länger in Gefahr zu sein. Hier geht ihr Kampf weiter.

» Die Ostschweiz spricht mit Schwulem über Homofeindlichkeit: "Es gab nicht den einen Moment"

Beschimpfungen, Beleidigungen und sogar Gewalt das alles müssen sich Homosexuelle auch in der heutigen Zeit gefallen lassen. Pascal Rotach erläutert im Interview die scheinheilige Toleranz, die es eben nur an der Oberfläche gibt. Der 33-jährige St.Galler wünscht sich mehr Vielfalt als Stärke.