23. Juli 2020

» Tagesspiegel: Zahl lesbenfeindlicher Übergriffe in Berlin steigt

In Berlin steigt die Zahl lesbenfeindlicher Übergriffe – wobei die Dunkelziffer höher liegen dürfte. Die Linke erwartet von der Polizei, Notrufe ernst zu nehmen.

» inforadio: Warum das mit dem Geschlecht nicht so einfach ist

Am 25. Juli ist der diesjährige Christopher Street Day. In früheren Jahren zogen Hunderttausende durch Berlin, um für die Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen zu demonstrieren. Diesmal wird online demonstriert. Denn: Noch immer denken viele, es gibt nur Männer und Frauen auf der Welt. Warum das nicht so einfach ist, bringt Inforadio-Reporterin Franziska Hoppen auf den Punkt.

» PC Games über Tomb Raider: Lara Croft hätte eigentlich lesbisch sein sollen

Im Comic-Buch Tomb Raider: Inferno war es eigentlich geplant, dass sich Lara Croft als homosexuell outet.

» taz über Evangelikale in Bremen: Schon wieder ein Missionar

Trotz Problemen mit Hassprediger Olaf Latzel: Die Bremische Evangelische Kirche baut für ihre Jugendarbeit weiterhin auf Evangelikale.

» Vogue: Theo Germaine aus "The Politician" erklärt, warum die Schönheit der Zukunft geschlechtsneutral sein wird

» SWR: Genderfluide Lehrerin aus Heidelberg

Judith Ulmer aus Heidelberg ist lesbisch und genderfluid – sie fühlt sich weder als Frau noch als Mann. Als Gender-Beauftragte am Hölderlin-Gymnasium will sie Jugendlichen helfen, ihren Weg zu finden.

» Westdeutsche Zeitung: Krefeld ist bunt – der andere CSD

Am Samstag steigt in der Stadt der erste Christopher Street Day (CSD) als Fahrrad-Demo

» Süddeutsche.de über Politik in Polen: Bitte fürchtet euch!

Polens Konservative gewinnen Wahlen mit Angst: vor Kommunisten, Schwulen, Muslimen. Ein genauer Blick zeigt: Das ist gar nicht so leicht.

» Süddeutsche.de: Scharmützel ums queere Museum

Ein queeres Museum, das Geschichte und Gegenwart der Homosexuellen- beziehungsweise LGBT-Szene in München dokumentiert, wünscht sich nicht nur die Rathauskoalition, sondern auch der Bezirksausschuss (BA) Altstadt-Lehel.

» Deutschlandfunk Kultur: Wenn ein Kind drei Eltern hat

Das "Regenbogenväterbuch" soll Männer frühzeitig dafür sensibilisieren, welche Fragen eine Regenbogenfamilie für ihre Vaterschaft aufwerfen kann. Der Herausgeber Sören Kittel rät dazu, klare Vereinbarungen zu treffen.

» Noizz: "Use Your Superpower" – Mit dieser Awareness-Kollektion unterstützt du junge Queers

"Use Your Superpower" diese Awareness-Kollektion soll jede*n einzelne*n von uns in den eigenen Fähigkeiten bestärken. Gleichzeitig kommen alle Erlöse jungen Queers zugute. Und einen Voguing Ball gib...

» Die Ostschweiz über ein Coming-out mit 15: Die Badehose brachte die Erleuchtung

Liberalismus und Akzeptanz tönen zwar in der Theorie gut in der Praxis sieht der Alltag von Homosexuellen aber häufig ganz anders aus. Sie müssen sich gegen viele Vorurteile durchkämpfen, wie der Ostschweizer Fritz Rufer im Interview erklärt. Der 35-Jährige hatte vor 20 Jahren sein Coming-Out.

» evangelisch.de über Sex und Corona: Let's talk about S**?

Ein ehemaliger Seelsorger beklagt, dass Sexualität in der Corona-Krise kein Thema war. Möglicherweise war sie das auch schon vorher kaum. Sechs Annäherungen an ein aus dem Blick geratenes Thema, ohne zu viel über Sex zu sprechen.

22. Juli 2020

» Berliner Zeitung zum CSD: Stolz im Netz

Der CSD findet dieses Jahr im Netz statt. Das ist gut und schwierig zugleich.

» Stuttgarter Zeitung: Vom schwulen König und der ersten Demo für Homobefreiung

Zum Stuttgarter CSD blicken wir zurück auf den Kampf um Akzeptanz. Welcher König gilt als schwul? Wann war die erste Demo zur Homobefreiung? Und auf welchen Gedenksteinen in Stuttgart steht der Name Freddie Mercury?

» Nollendorfblog: Nina Queer entschuldigt sich für rassistisches Posting und fällt Berliner CSD-Vorständen in den Rücken

Selbst Nina Queer findet "abartig", worin Berliner CSD-Vorstände offensichtlich kein Problem sehen wollten.

» Potsdamer Neueste Nachrichten kommentieren: Für die Rechte der queeren Community auf die Straße gehen

Die geplante Regenbogenradtour zum diesjährigen CSD ist richtig und wichtig, denn Aufklärung bleibt weiter nötig, meint PNN-Redakteur Enrico Bellin.

» WDR über Siegen: CSD endgültig abgesagt

CSD in Siegen endgültig abgesagt Corona-Krise als Begründung Normalerweise hunderte Teilnehmer

» Tagesspiegel über Homosexuelle in der DDR: "Wir fordern eine Aufarbeitung der Bewegung"

In den Achtzigern leisteten auch Lesben und Schwule Widerstand gegen das DDR-Regime. Aktivist*innen wie Wolfgang Beyer vermissen eine umfangreiche Forschung dazu. Ein Gespräch.

» Kugelsicher – Der Copcast der Polizei Hessen: Gleichgeschlechtliche Lebensweisen

Polizeihauptkommissar Florian ist Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen bei der Polizei Westhessen in Wiesbaden und vermittelt euch in unserer neuen Folge von Kugelsicher – der Copcast der Polizei Hessen Eindrücke davon, wie es ist als LSBT*IQ einen Polizeiberuf auszuüben. Wir schwenken die Regenbogenfahne und wünschen euch viel Spaß mit einer neuen, sehr bunten Folge!