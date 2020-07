Ausgewählter Artikel:

» (24.07.2020) Deutschlandfunk Kultur: Korrespondenten berichten über Transgender

In Bangkok gelten die Ladyboys als drittes Geschlecht. In China wird über Transgender öffentlich kaum gesprochen. Madrid ist sehr offen für die queere Szene.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Juli 2020

» meinbezirk.at: Als schwul bezeichnet endete mit Fußtritt

Weil der Angeklagte als schwul bezeichnet wurde, stieß er das Opfer nieder und versetzte ihm einen Tritt in den Rücken.

» ze.tt: Warum es für queere Menschen schlimm ist, dass der CSD Berlin dieses Jahr digital stattfindet

Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus findet der Berliner Christopher Street Day digital statt. Dragqueen Jurassica Parka schmerzt das sehr. Ein Kommentar

» ze.tt: Rafiki-Regisseurin über lesbische Liebe – Homofeindlichkeit ist unafrikanisch

Der kenianische Film Rafiki von Wanuri Kahiu wurde 2018 in Kenia verboten, weil er eine lesbische Liebesgeschichte zeigt. Die Regisseurin kämpft bis heute für die Freigabe. Ein Interview

» Tagesspiegel: Rassismus und Transfeindlichkeit in der queeren Szene – wir müssen reden!

Auch unter queeren Menschen gibt es Rassismus und Transfeindlichkeit. Wer das anspricht, muss mit aggressiven Reaktionen rechnen. Ein Pladoyer für mehr Empathie.

» katholisch.de: Nach Zeremonie für lesbisches Paar – Italienischer Pfarrer tritt zurück

Er trug weder liturgische Kleidung, noch fand die Feier in einer Kirche statt. Trotzdem hat ein Pfarrer in Italien sein Amt niedergelegt, nachdem er eine Zeremonie für ein lesbisches Paar gefeiert hat. Vorher gab es ein Gespräch mit dem Vorgesetzten.

» Friday Magazine: Menstruierende Transmänner werben für Tampons und Binden

Der britische Hygieneartikelhersteller Callaly will Menschen, die sich von Mens-Werbung ignoriert fühlen, eine Stimme geben und hat dafür den Hashtag #thewholebloodytruth ins Leben gerufen.

» neues deutschland: Queer und radikal gegen das Kapital

Der CSD steht wegen seiner kommerziellen Ausrichtung schon lange in der Kritik. Nicht wenige finden es heuchlerisch, dass kapitalistische Großkonzerne oder Unterdrückungsapparate mit Wagen vertreten sind. Zum Glück gibt es in Berlin eine Vielzahl anderer queerer Strukturen.

» neues deutschland interviewt Berliner CSD-Vorständin: "Es ist alles sehr viel politischer in diesem Jahr"

Der Berliner Christopher Street Day findet in diesem Jahr weitestgehend digital statt. Dana Wetzel, Vorständin des Berliner CSD e.V., erklärt im Interview die Gründe. Und sie verspricht: Es wird eine Veranstaltung für CSD für Aktivist*innen.

» Tagesspiegel: Entschädigung für Opfer des Paragrafen 175 kommt bei den wenigsten an

Erst seit drei Jahren zahlt der deutsche Staat denjenigen eine Entschädigung, die bis 1994 wegen offener Homosexualität verurteilt wurden. Viel zu spät, sagen Kritiker.

» Tagesspiegel: Warum "Queer Eye" ein Problem hat

Queer Eye baut auf den Aschenputtel-Effekt. Aber ernste Probleme lassen sich nicht in fünf Tagen lösen. Warum ist die US-Serie trotzdem so beliebt?

» Deutsche Welle: Was tun, wenn die Partnerstadt LGBT-feindlich ist?

Wegen einer LGBT-feindlichen Resolution kommen der polnischen Stadt Puawy die Partnerstädte abhanden: Nun hat auch Nieuwegein in den Niederlanden einen Schlussstrich gezogen. Das deutsche Stendal geht einen anderen Weg.

» watson: Anonymous hackt Schweizer Verschwörungs-Sekte und veröffentlicht Dokumente

Anonymous haben die Website des Elaion-Verlags gehackt. Der Verlag gehört zur Verschwörungssekte des Schweizers Ivo Sasek.

» inforadio: Russische queere Community kämpft für Sichtbarkeit

Berlin gilt als sehr offen und LGBTQ-freundlich. Doch ist das überall in der Stadt so? Wie sieht es zum Beispiel in der russischsprachigen Community in Marzahn aus? Inforadio-Reporterin Alina Ryazanova hat auf der "Marzahn Pride"-Demo nachgefragt.

23. Juli 2020

» Tagesspiegel-Interview zum Dyke March: "Wir brauchen mehr lesbische Vorbilder"

Parallel zum CSD findet der Dyke*March statt. Warum es eine stärkere Debatte über die Rechte von lesbischen Frauen geben muss, erklärt Dana Müller aus dem Orgateam.

» jetzt befragt queere Pol*innen: "Wir fühlen uns nicht mehr sicher in Polen"

So geht es jungen queeren Menschen in Polen nach der Wahl

» inforadio interviewt LSU-Chef Vogt: In der CDU ist die Regenbogenfamilie anerkannt

Lesben, Schwule und Queers sind in allen Gesellschaftsbereichen vertreten auch bei der CDU. Die 1998 gegründete Organisation "Lesben und Schwule in der Union" (LSU) könnte im Dezember den Status einer offiziellen Parteiorganisation erlangen, was der LSU-Vorsitzende Alexander Vogt als "tollen Etappensieg" bezeichnet.

» Tagesspiegel: Zahl lesbenfeindlicher Übergriffe in Berlin steigt

In Berlin steigt die Zahl lesbenfeindlicher Übergriffe – wobei die Dunkelziffer höher liegen dürfte. Die Linke erwartet von der Polizei, Notrufe ernst zu nehmen.

» inforadio: Warum das mit dem Geschlecht nicht so einfach ist

Am 25. Juli ist der diesjährige Christopher Street Day. In früheren Jahren zogen Hunderttausende durch Berlin, um für die Gleichberechtigung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen zu demonstrieren. Diesmal wird online demonstriert. Denn: Noch immer denken viele, es gibt nur Männer und Frauen auf der Welt. Warum das nicht so einfach ist, bringt Inforadio-Reporterin Franziska Hoppen auf den Punkt.

» PC Games über Tomb Raider: Lara Croft hätte eigentlich lesbisch sein sollen

Im Comic-Buch Tomb Raider: Inferno war es eigentlich geplant, dass sich Lara Croft als homosexuell outet.