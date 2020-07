Ausgewählter Artikel:

» (25.07.2020) taz interviewt trans Mann Till Randolf Amelung: "Menschen sind keine Knetmasse"

Till Randolf Amelung ist Autor und Transmann. Ein Gespräch über den Furor von Transaktivist*innen, vorschnelle OPs und Dynamiken des Begehrens.

25. Juli 2020

» tagesschau.de über die Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit: "Von Anfang an ohne jede Chance"

In Berlin wird heute an die Verfolgung von Homosexuellen in der NS-Diktatur gedacht. Unzählige Männer wurden damals drangsaliert und getötet. Axel John schildert das Schicksal des Buchhändlers Emil Haab aus der Pfalz.

» Süddeutsche.de interviewt LSVD: "Bei Gewalt gegen LSBTI winkt die Polizei oft einfach ab"

Den europaweit größten CSD feiern die Berliner in diesem Jahr coronabedingt nicht auf den Straßen der Hauptstadt, sondern im Internet.

» Tagesspiegel über Pinkwashing : Wenn die Regenbogenfahne zum Marketinginstrument wird

In der Pride-Saison schwenken Unternehmen und Parteien gern die Regenbogenfahne. Doch wenn sie eingerollt wird, ist es oft wieder vorbei mit dem LGBTI-Engagement. Ein Kommentar.

» neues deutschland zum CSD: Vom Riot zur Party und zurück

Der Christopher-Street-Day fehlt und ihm fehlt etwas. Erst die Corona-Krise hat es möglich gemacht, neu über seien politische Ausrichtung zu reden. Über Löcher, die es zu stopfen gilt.

» 20 Minuten: "Nay! Ich bin fix nicht lesbisch"

Ella hat es wirklich probiert, das mit den Frauen und dem Sex. Ihre Hetero-gähn-Normalität frustriert sie.

» inforadio: LGBT-freie-Zonen in Polen

In Polen haben sich gut 100 Gemeinden zur "LGBT-freien Zone" erklärt. Schwule, Lesben und Queers werden dort von religiös-konservativen Kreisen als Bedrohung christlicher Werte gesehen, die PIS-Partei warnt vor ihnen. Über die Stimmung im Land sprechen wir mit Anna Kubiak, LGBTQ-Aktivistin in Wrocaw (Breslau).

» neues deutschland: Hausarrest nach Coming-out

In Kasachstan sind gleichgeschlechtliche Beziehungen legal, eine Seltenheit im postsowjetischen Raum. Und dennoch ist Homosexualität ein Tabuthema. Für Beskat Mukaschew wird das Leben sogar zum Alptraum. Nach seinem Coming-out halten seine Eltern ihn gefangen. S.a.: Wie Corona ein schwules Paar auf der Flucht trennte (05.07.2020)

» Nau: Maisie Williams freut sich über Lesbenliebe in "New Mutants"

Maisie Williams ist über die lesbische Filmliebe erfreut. Sie findet es wichtig, auch gleichgeschlechtliche Beziehungen auf der Leinwand zu sehen.

» enorm: "Behinderte Menschen sind sexuell und auch queer!"

Die US-Fotografin Trista McGovern ist behindert und queer. Sie zeigt ihre Sexualität öffentlich, um für die Rechte von Menschen mit Behinderung zu kämpfen.

» 20 Minuten: "Die Sekte wollte mir meine Homosexualität austreiben"

Marcio Pereira (26) lebte fünf Jahre lang in einer streng religiösen Kirchgemeinde. Mit Handauflegen und Exorzismus wollte man ihn von seiner Homosexualität heilen. Geklappt hat es nicht. Heute kann Marcio sich so akzeptieren, wie er ist.

24. Juli 2020

» Dirk Ludigs in der Siegessäule: Berliner CSD e. V. hat sein Haltbarkeitsdatum überschritten

Dirk Ludigs erklärt in seinem neuen Bewegungsmelder, warum es Zeit wird den Berliner CSD e. V. aufzulösen

» meinbezirk.at: Als schwul bezeichnet endete mit Fußtritt

Weil der Angeklagte als schwul bezeichnet wurde, stieß er das Opfer nieder und versetzte ihm einen Tritt in den Rücken.

» ze.tt: Warum es für queere Menschen schlimm ist, dass der CSD Berlin dieses Jahr digital stattfindet

Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus findet der Berliner Christopher Street Day digital statt. Dragqueen Jurassica Parka schmerzt das sehr. Ein Kommentar

» ze.tt: Rafiki-Regisseurin über lesbische Liebe – Homofeindlichkeit ist unafrikanisch

Der kenianische Film Rafiki von Wanuri Kahiu wurde 2018 in Kenia verboten, weil er eine lesbische Liebesgeschichte zeigt. Die Regisseurin kämpft bis heute für die Freigabe. Ein Interview

» Tagesspiegel: Rassismus und Transfeindlichkeit in der queeren Szene – wir müssen reden!

Auch unter queeren Menschen gibt es Rassismus und Transfeindlichkeit. Wer das anspricht, muss mit aggressiven Reaktionen rechnen. Ein Pladoyer für mehr Empathie.

» Deutschlandfunk Kultur: Korrespondenten berichten über Transgender

In Bangkok gelten die Ladyboys als drittes Geschlecht. In China wird über Transgender öffentlich kaum gesprochen. Madrid ist sehr offen für die queere Szene.

» katholisch.de: Nach Zeremonie für lesbisches Paar – Italienischer Pfarrer tritt zurück

Er trug weder liturgische Kleidung, noch fand die Feier in einer Kirche statt. Trotzdem hat ein Pfarrer in Italien sein Amt niedergelegt, nachdem er eine Zeremonie für ein lesbisches Paar gefeiert hat. Vorher gab es ein Gespräch mit dem Vorgesetzten.

» Friday Magazine: Menstruierende Transmänner werben für Tampons und Binden

Der britische Hygieneartikelhersteller Callaly will Menschen, die sich von Mens-Werbung ignoriert fühlen, eine Stimme geben und hat dafür den Hashtag #thewholebloodytruth ins Leben gerufen.

» neues deutschland: Queer und radikal gegen das Kapital

Der CSD steht wegen seiner kommerziellen Ausrichtung schon lange in der Kritik. Nicht wenige finden es heuchlerisch, dass kapitalistische Großkonzerne oder Unterdrückungsapparate mit Wagen vertreten sind. Zum Glück gibt es in Berlin eine Vielzahl anderer queerer Strukturen.