» (26.07.2020) NWZonline über "VfB für alle": Für Gleichberechtigung aktiv

Den Verein "VfB für alle" hat der Oldenburger mitgegründet. Auch in der Fankurve spricht er sich offen gegen Homophobie aus.

26. Juli 2020

» taz über Diskriminierung bei Dating-Apps: Rassistischer Fetisch

Dating-Apps führen fragwürdige Kategorien, um den passenden Typ zu ermitteln. Besser wäre es, wenn Menschen ihr Begehren laufend hinterfragen.

» Berliner Morgenpost: Wieso Regenbogenväter ihr Kind auch einfordern sollten

Regenbogenväter sollten im Umgang mit ihrem Kind nicht zu bescheiden sein, meint Eberhardt Schäfer.

» TAG24: VfB-Boss Hitzlsperger erinnert – Fußballer wollten nicht mit schwulen Kollegen duschen

Thomas Hitzlsperger, Vorstands-Boss beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart erinnerte daran, dass Fußballer mit schwulen Kollegen nicht duschen wollten.

» Belltower News interviewt Travestie für Deutschland: "Die AfD ist eine Travestie"

Am Samstag, den 25. Juli findet der Berliner Christopher Street Day (CSD) statt pandemiebedingt zum großen Teil virtuell. Ein Gespräch mit dem Queer-Aktivist Alexander Winter von der Kampagne "Travestie für Deutschland" über kommerzielles Pinkwashing, Zivilcourage und den Rechtsruck der Gesellschaft.

» RND kommentiert: Homosexualität in der Bundeswehr – AKKs starkes Signal an die Truppe

Mit ihrem Vorhaben, Homosexuelle in der Bundeswehr zu rehabilitieren, unterstreicht die Verteidigungsministerin ihren Willen, die skandalgebeutelte Truppe umzukrempeln. Denn Veränderungen beginnen oft auf persönlicher Ebene, kommentiert Christian Burmeister. Und was wäre persönlicher als die Sexualität?

» Nau: Maisie Williams freut sich über Lesbenliebe in "New Mutants"

Maisie Williams ist über die lesbische Filmliebe erfreut. Sie findet es wichtig, auch gleichgeschlechtliche Beziehungen auf der Leinwand zu sehen.

» NDR über Homosexualität am Arbeitsplatz: Toleranz fehlt oft

Noch immer werden viele homosexuelle Menschen im Arbeitsleben diskriminiert. Auch Lehrer Benjamin Ehlers hat diese Erfahrung gemacht. Heute berät er Kollegen und Schüler.

» Berliner Morgenpost: Warum Berlin die Hauptstadt der Regenbogenväter ist

In Berlin gründete sich der erste Verein für "Rainbow Daddies". Auch unser Autor Sören Kittel ist ein Regenbogenvater.

» SWR: Ali floh wegen seiner Homosexualität nach Deutschland

Vor fünf Jahren ist Ali aus dem Irak nach Deutschland geflüchtet. Weil in seiner Heimat schwule Männer gejagt, gekidnappt und getötet werden.

» Süddeutsche.de zum Christopher Street Day: Neue Streifen im Regenbogen

Der Christopher Steet Day feiert dieses Jahr keine Pride Parade sondern diskutiert über Rassismus in der queeren Gemeinschaft.

» Berliner Zeitung über CSD in Berlin: Regenbogen-Demo im Internet

Die Straßenparade ist Jahr für Jahr die größte und bunteste Demo Berlins. Diesmal fand sie virusbedingt (fast) nur im Internet statt. Doch auch dort wurde das Motto "Don't hide your pride" gelebt.

» Volksstimme: Parade trotz(t) der Pandemie

Der Magdeburger CSD-Verein hat entschieden, die Aktionswoche samt Parade trotz Corona-Pandemie stattfinden zu lassen.

» NDR: Pride Week in Hamburg startet am Montag

Mit der Pride Week will auch Hamburg bis Anfang August ein Zeichen der Solidarität mit Lesben, Schwulen, Bi-, Transgender- und intergeschlechtlichen Menschen setzen.

» SWR: Mehrere hundert Menschen bei CSD-Kundgebung in Stuttgart

Gerade in Zeiten der Pandemie wollten die Verantwortlichen des Stuttgarter Christopher Street Day am Samstag auf die Regenbogen-Community aufmerksam machen. Denn Vielfalt gerate derzeit ins Hintertreffen.

» Stuttgarter Nachrichten: Diversität für Fortgeschrittene

Vielfalt sollte es nicht nur bei Haut­farbe, Geschlecht und sexueller Orientierung, sondern auch bei Haltung und Temperament geben, findet unser Kolumnist Jörg Scheller.

» Welt über LGBTI im Unterricht: "Es geht nicht um sexuelle Praktiken, sondern um Offenheit"

Die Grünen in Baden-Württemberg wollen die sexuelle Orientierung von Schülern und Lehrern im Unterricht zum Thema machen. Ihre Begründung: Die Suizidgefahr homosexueller Jugendlicher sei vier- bis achtfach erhöht. Den Vorwurf einer Frühsexualisierung weisen sie zurück.

25. Juli 2020

» tagesschau.de über die Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit: "Von Anfang an ohne jede Chance"

In Berlin wird heute an die Verfolgung von Homosexuellen in der NS-Diktatur gedacht. Unzählige Männer wurden damals drangsaliert und getötet. Axel John schildert das Schicksal des Buchhändlers Emil Haab aus der Pfalz.

» taz interviewt trans Mann Till Randolf Amelung: "Menschen sind keine Knetmasse"

Till Randolf Amelung ist Autor und Transmann. Ein Gespräch über den Furor von Transaktivist*innen, vorschnelle OPs und Dynamiken des Begehrens.

» Süddeutsche.de interviewt LSVD: "Bei Gewalt gegen LSBTI winkt die Polizei oft einfach ab"

Den europaweit größten CSD feiern die Berliner in diesem Jahr coronabedingt nicht auf den Straßen der Hauptstadt, sondern im Internet.