Ausgewählter Artikel:

» (28.07.2020) NDR interviewt Hamburg-Pride-Chef: "Ein CSD gehört auf die Straße"

Der Christopher Street Day (CSD) darf in Hamburg in Corona-Zeiten als Fahrrad-Demo mit bis zu 3.000 Teilnehmenden stattfinden. Veranstalter Stefan Mielchen von Hamburg Pride sprach darüber mit NDR 90,3.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Juli 2020

» Rhein-Neckar-Zeitung: Hier gibt es den ersten "Dorf-Pride" im Südwesten

Demo für LSBTTIQ-Rechte am 2. August in Mühlhausen

» derStandard.at interviewt Transgender-Medizinerin: "Die Toleranz steigt"

Ulrike Kaufmann leitet die Transgender-Ambulanz am AKH und unterstützt Menschen, die ihr angeborenes Geschlecht als nicht richtig empfinden

» BR.de: Volker Beck kritisiert Spaziergang mit Attila Hildmann als "reine Promo", ein Autor kontert

Ein Waldspaziergang, der massive Kritik auslöst. Spiegel-Reporter haben den heutigen Mega-Verschwörungstheoretiker Attila Hildmann getroffen, den Text daraufhin veröffentlicht. Die Opfer der Morddrohungen Hildmanns verurteilen das aufs Schärfste.

» FAZ über queere US-Serie "Deputy": Einer für alle

Vorschnelle Kritiker hielten die Serie Deputy für einen Western von gestern. Dabei geht es dort nicht um einen alten, weißen Mann, sondern um selbstverständliche Diversität, Chancengleichheit und Freiheit. Also um den amerikanischen Traum, der in der Realität gerade zerstört wird.

» Berliner Zeitung interviewt CSD-Organisator: "So politisch wie nie"

Vorstandsmitglied Ralph Ehrlich über die Frage, wie zufrieden die Macher mit dem digitalen Christopher Street Day waren.

» Tagesspiegel: Wo der Regenbogen als Propaganda gilt

In Polen und in Russland geraten queere Menschen immer stärker unter Druck. Ein Drittel Polens hat sich zur LGBTI-freien Zone erklärt, in Russland wird eine lesbische Künstlerin verfolgt.

» Blick über ersten lesbischen Sex: "Ich getraue mich nicht, sie anzufassen"

"Ich bin seit ein paar Wochen in einer lesbischen Beziehung. Ich hätte gerne Sex, aber ich getraue mich nicht, etwas bei ihr zu machen. Ich habe einfach Berührungsängste."

» NDR: Hamburger Lehrer engagiert sich für Rechte von Schwulen

Benjamin Ehlers ist Lehrer in Barmbek. Er lebt mit einem Mann zusammen. Und er ist in der Beratung tätig für homosexuelle oder transsexuelle Kollegen und Schüler.

» MOPO über homosexuelle Fußball-Profis in Deutschland: "Man sitzt in einer Folterkammer"

Marcus Urban ist 49 Jahre alt, studierter Ingenieur, hat eine Management-Ausbildung und ebenso als Koch gearbeitet wie als Möbeldesigner. Und, Marcus Urban ist homosexuell. Eigentlich nicht erwähnenswert. In diesem Fall aber doch.

» MOPO über Volksparkjunxx: "Als ich mich als schwul geoutet habe, war er erst verstört"

Am 2. April 2011 wurden für Jens Kuzel Träume wahr. Knapp zehn Jahren sind nun seit der Gründung des offiziellen HSV-Fanclubs "Volksparkjunxx" vergangen, es ist der einzige Schwulen- und Lesben-Fanclub der Rothosen, der auch im Verband Queer Football Fanclubs (QFF) aktiv ist. "Wir hatten vor zehn Jahren noch eine ganz andere Situation als heute", sagte Kuzel der MOPO rückblickend und wirkt nachdenklich. "Wir hatten damals noch das Gefühl, dass wir so ein bisschen allein dastehen."

» neues deutschland: Lesben haben die Hoheit über die Stadt

Es war eine der bisher größten Demonstrationen für lesbische Sichtbarkeit in der Hauptstadt überhaupt: Über 4000 Menschen nahmen nach Veranstalter*innenangaben am Samstagnachmittag am Berliner Dyke* March teil.

» SRF: Ein Game bricht Verkaufsrekorde – mit lesbischer Protagonistin

Der Erfolg von "The Last of Us: Part II" zeigt: Die Game-Industrie ist bezüglich Diversität im Umbruch.

» Tagesspiegel: Mehr Diversität bedeutet nicht mehr Gerechtigkeit

Wird alles besser, wenn Betriebe vielfältiger sind? Für echte Chancengerechtigkeit braucht es bessere Bildung für alle. Eine Kolumne.

» zentralplus über Gleichstellung: "Wenn es nicht wehtut, passiert auch nichts"

Ein Tabakkonzern mit Sitz in Dagmersellen sieht sich als Vorreiter in Sachen Gleichstellung. Man setzt auf eine Elternzeit von 20 Wochen unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung.

» Eichstätter Kurier über Prode-Day: Engagement für Toleranz und gegen Gewalt

Bunt gekleidete und fröhlich geschminkte Menschen, farbige Luftballons und Seifenblasen, viele bunte Plakate und spürbare Unbefangenheit prägten den Platz rund um den Alten Stadtbahnhof am Samstagnachmittag.

27. Juli 2020

» taz interviewt polnischen LGBTI-Aktivisten: "Wir sind die Zivilgesellschaft"

Nach der Wiederwahl Andrzej Dudas stehen der LGBTI*-Szene Polens harte Jahre bevor. Der Philosoph Tomasz Kitlinski hofft auf die Kulturarbeit.

» wendland-net.de: Der größte CSD Deutschlands? Der Einzige?

War es der einzige CSD-Umzug in diesem Jahr? Oder nur der erste zu Corona-Zeiten? Den rund 500 Menschen, die sich zu einem fantasiereichen Demonstrationszug rund um Salderatzen getroffen hatten, war das egal. Sie feierten fröhlich bis in die Nacht.

» NDR: "Kreuz und Queer"

Gelebte Homosexualität steht immer noch gegen die offizielle Lehre der katholischen Kirche. Was tun? Es gibt Ansätze, zum Beispiel im Erbistum Hamburg, die Mut machen, sagt Oliver Trier.

» TAG24: GNTM-Tatjana erzählt erstmals von ihrem Trans-Outing – "Konnte nicht mehr so weitermachen!"

In der neunten Klasse wusste Tatjana Wiedemann bereits, dass sie nicht weiter als Mann leben wollte.