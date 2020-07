Ausgewählter Artikel:

» (30.07.2020) Human Rights Watch: Sexuelle Gewalt gegen Männer und Transfrauen im Syrien-Konflikt

Staatliche sowie nicht-staatliche Akteure in Syrien haben gegen Männer, Jungen, Transgender Frauen und nicht-binäre Menschen sexuelle Gewalt angewendet. Die Betroffenen erlitten schwere physische und mentale Verletzungen, die durch mangelnde Hilfsangebot im Libanon noch verschärft werden, so Human Rights Watch in einem heute veröffentlichten Bericht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. Juli 2020

» MOPO interviewt Riccardo Simonetti: "Anders sein, das ist nichts Schlimmes!"

Lange Locken, buntes Make-up, schrille Klamotten: Riccardo Simonetti fällt auf – nicht nur optisch: Der 27-Jährige steht selbstbewusst zu seiner Homosexualität und setzt sich für mehr Akzeptanz ein. Die MOPO sprach mit ihm über sein Outing, Schwulenhass – und Selbstliebe.

» der Freitag über Geschlechterforschung: Verschwindende Körper

Wie dem akademischen Feminismus das weibliche Subjekt abhandenkommt

» Tages-Anzeiger: Fälle von homophoben Attacken vor dem Richter

In Zürich kam es im vergangenen Jahr zu mehreren brutalen Angriffen auf Homosexuelle. Drei junge Männer wurden deswegen bestraft. Mehrere Verfahren sind noch hängig.

» Onetz: Erfolg mit Büchern über homosexuelle Beziehungen

Um die Liebe zwischen Männern drehen sich Christina Hartingers Bücher. Doch gelesen werden sie zu 90 Prozent von Frauen. Die 34-jährige Autorin aus Pischdorf (Gemeinde Guteneck) hat ihre eigene Interpretation, warum das so ist.

» Zeit Online über Streamingdienste: Freiheitsströmung

Serien von Netflix, Amazon und Co. können autoritäre Staaten verändern – das macht sie gefährlich.

» DASDING: Nick aus Stuttgart hat sich auf der Arbeit geoutet

Nick arbeitet als Architekt, ist transgender und pansexuell. Auf der Arbeit spricht er mittlerweile offen über seine Identität und sexuelle Orientierung. Denn er findet, dass zu einer guten Arbeitsatmosphäre auch Gespräche über den Alltag gehören.

29. Juli 2020

» Bernd Gaiser: CSD Berlin in Bewegung

Die sowohl von Dirk Ludigs auf Siegessäule online, als auch von Johannes Kram auf seinem Nollendorf-Blog veröffentlichte Kritik am Berliner CSD e. V. erinnert an das Jahr 2014, in dem 3 CSDs gleichzeitig in Berlin unterwegs waren.

» ze.tt: Out and Proud – Das Drag Race in Berlin ist mehr als nur ein Wettrennen auf hohen Schuhen

Jedes Jahr gegen Ende der Berlin Pride Week laufen die Dragqueens der Hauptstadt um die Wette. Bei dem Event geht es nicht nur um die Kunst des Laufens in High-Heels sondern um Sichtbarkeit.

» taz: Tennisstar & lesbische Heldin – Das Dilemma der Martina N.

Sind Fragen gar nicht mehr erlaubt? Bei der Erörterung von Transgenderfragen kann einiges falsch laufen mit Folgen für queere Ikonen.

» Tagesspiegel Background: Diskriminierung vorprogrammiert?

Ungleichheitsverhältnisse übertragen sich nahtlos ins Internet: Diskriminierte Menschen ziehen sich aus digitalen Räumen zurück, Rassismus wird im Code festgeschrieben. Katharina Mosene vom Leibniz-Institut für Medienforschung fordert deshalb in ihrem Standpunkt, Diskriminierungsmuster zu hinterfragen.

» MOPO: Kira Walkenhorst und ihr Weg zur Anerkennung als Mutter

Drei Sätze lang kann ein Spiel im Beachvolleyball dauern. Und Kira Walkenhorst, 29 Jahre alt und 2016 Olympiasiegerin, hat so einige Spiele gespielt. Mutmaßlich mindestens ebenso kräftezehrend und nervenaufreibend wie ein Dreisatz-Krimi war der Weg dahin, sich als Mutter von Drillingen bezeichnen zu dürfen.

» Wiesbadener Kurier: Lesbisches Paar mit Kindern Opfer von Nachbarschafts-Mobbing

Seit Martina Gutsmann aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg mit ihrer Freundin zusammenwohnt, wird sie von ihren Nachbarn gemobbt – und die Kinder der 37-Jährigen auch.

» RTL: "Unter uns"-Stars Lars Steinhöfel & Timothy Boldt über den Kinderwunsch eines schwulen Paares

Bei "Unter uns" wollen Easy und Ringo ein Kind adoptieren. Wir treffen die beiden Schauspieler Lars Steinhöfel und Timothy Boldt zum Interview.

» n-tv: Ellen DeGeneres soll gar nicht so nett sein

Ellen DeGeneres ist hauptsächlich für ihre Nächstenliebe bekannt. Täglich ruft die Talkshow-Legende ihre Gäste dazu auf, "nett" zu sein. Schenkt man einigen Mitarbeitern und Hollywood-Stars Glauben, hält sie sich selbst allerdings nicht an diese Aufforderung – im Gegenteil ...

» 20 Minuten über Rapper Mimiks: "Homophobie und Sexismus haben keinen Platz in meiner Welt"

Der Luzerner weiss, dass einige seiner früheren Texte in der heutigen Welt keinen Platz mehr haben, und distanziert sich von ihnen.

» ZEITjUNG: Was ist eigentlich ein Demiboy?

Wer viel Zeit im Netz verbringt, ist vielleicht schon über die Begriffe Demiboy und Demigirl gestolpert. Doch was genau ist damit eigentlich gemeint?

28. Juli 2020

» MOPO: St. Paulis Regenbogen-Mann – Dieser Hamburger hat den Kiezklub bunter gemacht

Dieser Mann hat den FC St. Pauli noch bunter gemacht: Dirk Brüllau gründete 2001 mit Freunden den ersten und bis heute einzigen schwul-lesbischen Fanklub der Braun-Weißen: den "Queerpass". Mit dem englischen Begriff "queer" sind alle Menschen gemeint, die nicht heterosexuell sind. Der 57-jährige Hamburger ist der Regenbogen-Mann vom Millerntor.

» Welt: Vier Schwule gegen den Putin-Radweg

Die Bürgermeisterin einer 1500-Einwohner-Kleinstadt in Brandenburg möchte endlich einen Radweg und bittet dafür den russischen Präsidenten Wladimir Putin um Hilfe. Zwei homosexuelle Paare gehen dagegen auf die Barrikaden.

» Deutsche Welle interviewt EU-Abgeordnete Reintke: Wir brauchen die Konvention mehr denn je

Im DW-Interview kritisiert die grüne Europaabgeordnete Terry Reintke den polnischen Rückzug aus der Istanbul-Konvention gegen häusliche Gewalt scharf. Ein Angriff der polnischen Nationalkonservativen auf die Schwächsten?