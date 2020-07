Ausgewählter Artikel:

» (31.07.2020) k.at: Twitter-UserInnen teilen den Moment, in dem sie gemerkt haben, dass sie queer sind

Leute benutzen ein Meme aus "Drake und Josh" um zu zeigen, welche Bilder ihnen bewusst gemacht haben, dass sie nicht hetero sind.

31. Juli 2020

» Express über "Naked Attraction": Düsseldorfer Jung-Politiker "kann jedem empfehlen, mitzumachen"

Grünen-Politiker Niclas Ehrenberg aus Düsseldorf hat bei der Nackt-Datingshow Naked Attraction mitgemacht.

» Deutschlandfunk: Erdogans Angst vor Netflix

Die türkische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das die Kontrolle über soziale Medien verschärft. Doch nicht nur auf allzu regierungskritische Posts auf Facebook, Youtube und Twitter hat es Ankara abgesehen auch der Streamingdienst Netflix wird von Präsident Recep Tayyip Erdogan attackiert. S.a.: Netflix sagt türkische Serie mit homosexueller Figur ab (21.07.2020)

» FAZ über geplantes Gesetz gegen Homophobie in Italien: Ein Angriff auf die Freiheit?

In Italien streiten Politik und Kirche über ein geplantes Gesetz gegen Hassrede und Homophobie. Das Wort des Papstes hätte Gewicht in dieser Debatte. Doch er schweigt.

30. Juli 2020

» taz: Meine schwule Normalität

Queer ist ein Überbegriff für alle, die nicht in die Heteronorm passen. Als Konzept von individuellem Sein und Identität taugt er jedoch nicht.

» Jüdische Allgemeine zum Verbot von Homo-"Heilung" in Israel: "In Sünde geboren"

Der Streit um das Verbot fragwürdiger Therapien für Homosexuelle sorgt für eine handfeste Koalitionskrise. S.a.: Israel: Parlamentsmehrheit für Verbot der "Homo-Heilung" (22.07.2020)

» MOPO: Zwei Mütter, ihr Kind & ein absurdes Gesetz

Für Marta, die in drei Wochen ihren dritten Geburtstag feiert, ist die Sache ganz einfach: Hanne ist Mama, Nóra ist Mami – und zusammen sind sie eine Familie. Vor dem Gesetz war die Sache bei Martas Geburt auch ganz einfach: Hanne Horváth ist ihre alleinige Mutter, denn sie hat das Mädchen geboren. Ihre Ehefrau Nóra hatte mit der gemeinsamen Tochter rechtlich nichts zu schaffen. Um das zu ändern, gab es für die Horváths wie für andere Zwei-Mütter-Familien nur einen Weg. Er ist lang, bürokratisch und schon im Namen diskriminierend: Er heißt "Stiefkind-Adoption".

» Echo über schwulen Pastor: Peter Dennebaum wird Pfarrer in Groß-Gerau-Süd

Nach einem begeisternden Vorstellungsgottesdienst in der Groß-Gerauer Stadtkirche haben die Gläubigen Peter Dennebaum zum Nachfolger des Pfarrerehepaars Fuge gewählt.

» FAZ-Blog Pop-Anthologie über queeren Song von The Kinks: "Lola"

Ein Song für Jugendliche, der das verdeckte Milieu der Trans-Bars schilderte? Das war 1970 ein Tabubruch. Dann gab es auch noch Schwierigkeiten mit einer Getränkemarke. Die Kinks hatten trotzdem großen Erfolg damit.

» MOPO interviewt Riccardo Simonetti: "Anders sein, das ist nichts Schlimmes!"

Lange Locken, buntes Make-up, schrille Klamotten: Riccardo Simonetti fällt auf – nicht nur optisch: Der 27-Jährige steht selbstbewusst zu seiner Homosexualität und setzt sich für mehr Akzeptanz ein. Die MOPO sprach mit ihm über sein Outing, Schwulenhass – und Selbstliebe.

» der Freitag über Geschlechterforschung: Verschwindende Körper

Wie dem akademischen Feminismus das weibliche Subjekt abhandenkommt

» Tages-Anzeiger: Fälle von homophoben Attacken vor dem Richter

In Zürich kam es im vergangenen Jahr zu mehreren brutalen Angriffen auf Homosexuelle. Drei junge Männer wurden deswegen bestraft. Mehrere Verfahren sind noch hängig.

» Onetz: Erfolg mit Büchern über homosexuelle Beziehungen

Um die Liebe zwischen Männern drehen sich Christina Hartingers Bücher. Doch gelesen werden sie zu 90 Prozent von Frauen. Die 34-jährige Autorin aus Pischdorf (Gemeinde Guteneck) hat ihre eigene Interpretation, warum das so ist.

» Zeit Online über Streamingdienste: Freiheitsströmung

Serien von Netflix, Amazon und Co. können autoritäre Staaten verändern – das macht sie gefährlich.

» Human Rights Watch: Sexuelle Gewalt gegen Männer und Transfrauen im Syrien-Konflikt

Staatliche sowie nicht-staatliche Akteure in Syrien haben gegen Männer, Jungen, Transgender Frauen und nicht-binäre Menschen sexuelle Gewalt angewendet. Die Betroffenen erlitten schwere physische und mentale Verletzungen, die durch mangelnde Hilfsangebot im Libanon noch verschärft werden, so Human Rights Watch in einem heute veröffentlichten Bericht.

» DASDING: Nick aus Stuttgart hat sich auf der Arbeit geoutet

Nick arbeitet als Architekt, ist transgender und pansexuell. Auf der Arbeit spricht er mittlerweile offen über seine Identität und sexuelle Orientierung. Denn er findet, dass zu einer guten Arbeitsatmosphäre auch Gespräche über den Alltag gehören.

29. Juli 2020

» Bernd Gaiser: CSD Berlin in Bewegung

Die sowohl von Dirk Ludigs auf Siegessäule online, als auch von Johannes Kram auf seinem Nollendorf-Blog veröffentlichte Kritik am Berliner CSD e. V. erinnert an das Jahr 2014, in dem 3 CSDs gleichzeitig in Berlin unterwegs waren.

» ze.tt: Out and Proud – Das Drag Race in Berlin ist mehr als nur ein Wettrennen auf hohen Schuhen

Jedes Jahr gegen Ende der Berlin Pride Week laufen die Dragqueens der Hauptstadt um die Wette. Bei dem Event geht es nicht nur um die Kunst des Laufens in High-Heels sondern um Sichtbarkeit.

» taz: Tennisstar & lesbische Heldin – Das Dilemma der Martina N.

Sind Fragen gar nicht mehr erlaubt? Bei der Erörterung von Transgenderfragen kann einiges falsch laufen mit Folgen für queere Ikonen.

» Tagesspiegel Background: Diskriminierung vorprogrammiert?

Ungleichheitsverhältnisse übertragen sich nahtlos ins Internet: Diskriminierte Menschen ziehen sich aus digitalen Räumen zurück, Rassismus wird im Code festgeschrieben. Katharina Mosene vom Leibniz-Institut für Medienforschung fordert deshalb in ihrem Standpunkt, Diskriminierungsmuster zu hinterfragen.