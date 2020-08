Ausgewählter Artikel:

» (05.08.2020) St. Galler Tagblatt: Wird an Thurgauer Schulen vertieft genug über Sex geredet?

Finden Themen von homosexuellen und asexuellen Menschen ausreichend Niederschlag in der schulischen Sexualaufklärung im Thurgau? SP-Kantonsrätin Nina Schläfli hat dazu Fragen eingereicht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

05. August 2020

» Solinger Tageblatt: Haus der Jugend startet "queeren Treffpunkt"

Jugendliche mit unterschiedlicher sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität sollen sich austauschen können.

» St. Galler Tagblatt: Wird an Thurgauer Schulen vertieft genug über Sex geredet?

Finden Themen von homosexuellen und asexuellen Menschen ausreichend Niederschlag in der schulischen Sexualaufklärung im Thurgau? SP-Kantonsrätin Nina Schläfli hat dazu Fragen eingereicht.

04. August 2020

» taz über Vorurteile gegen trans Männer: Beim sogenannten Frauenarzt

Der Besuch bei Gynäkolog:innen kann für trans Männer schwierig sein. Gerd Jansen, Gynäkologe in Oberbayern, möchte das ändern.

» FAZ über Identitätspolitik: Junge Linke gegen alte Linke

Was alte Linke über Minderheiten sagen, finden junge Linke rassistisch. Und was die Jungen sagen, galt bei den Alten früher als Vorstufe des Faschismus. Es geht ein tiefer Riss durch das linke Lager.

» Tagesspiegel: Wie in den USA Homosexuelle schikaniert werden

Neue Gesetze stärken in den USA die Rechte von queeren Menschen. Trotzdem sind in vielen Bundesstaaten Willkür und Diskriminierung die Regel. Wie bei Alicia und Jordon aus Oklahoma.

Kostenloses Probeabo nötig

» NDR: Regenbogenflagge – Neustrelitz will hissen, darf aber nicht

In diesen Wochen weht deutschlandweit die Regenbogenflagge – auch an Rathäusern. In Mecklenburg-Vorpommern jedoch nicht. Der Stadt Neustrelitz wurde das Hissen untersagt. Eindeutig ist die Rechtslage nicht.

» Westfalenpost: Essen löst CSD-Party auf, aber lässt Clan-Beerdigung zu

Stadt löst CSD-Party in Essen auf, bei der Corona-Regeln missachtet werden. Behörden ernten dafür Kritik: "Clan-Beerdigung lasst ihr gewähren".

Bezahltes Probeabo nötig

» Weser-Kurier: Rassismus in der LGBTIQ-Community

Sogar dort, wo man für Offenheit und Toleranz steht, gibt es Rassismus, sagt ein Betroffener. Im Videointerview berichtet Ali Naki Tutar von seinen Erfahrungen.

» Horizont: Das sind die beliebtesten LGBT-Influencer bei Instagram

Der Christopher Street Day (CSD) sollte in diesem Jahr am 25. Juli in mehreren deutschen Großstädten begangen werden, musste jedoch wegen der Corona-Krise auf den 11. Oktober verschoben werden. Das Verbraucherportal Warenvergleich.de nahm die jährliche Demonstration für mehr Toleranz gegenüber queeren Communities zum Anlass, um die beliebtesten LGBT-Instagrammer zu ermitteln.

» kreiszeitung.de: Hannah Kühsel nach Geschlechtsangleichung glücklich

Heute ist Hannah Kühsel glücklich und mit sich im Reinen. Doch bis dahin war es ein langer Weg, denn geboren wurde die Hüderin im Körper eines Mannes. Vor zwei Jahren unterzog sich die 44-Jährige einer Geschlechtsangleichung eine Entscheidung, die sie nie bereut hat und mit der sie bewusst offen umgeht. Mit ihrem Interview möchte sie anderen Menschen Mut machen, sich zu öffnen.

» Mannheimer Morgen über "LGBT-freie Zonen" in Polen: Es reicht

Detlef Drewes begrüßt die Entscheidung der EU, Geld für polnische Kommunen zu streichen, die unter anderem Homosexuelle ausgrenzen

» Süddeutsche.de: Das Bildnis des Oscar Wilde

Ein Fragebogen, den der Dichter einst ausfüllte, erregt Aufsehen.

» Neue Westfälische: An der Feilenstraße spazieren Bielefelder queer über die Fahrbahn

Von der anderen Straßenseite ans andere Ufer? Flottmann macht sich da so seine Gedanken zu den gleichgeschlechtlichen Lichtsignalanlagenwesen im Testbetrieb – den neuen Ampelpärchen.

03. August 2020

» Noizz: Millionenschwerer Pastor macht zuerst die LGBTQ-Community für Corona verantwortlich und jetzt kommt raus: Er hat wohl sexuell belästigt

Er bezeichnet sich als "Son of God" und hat seine eigene Freikirche "The Voice of Evangelism" gegründet und meint ernsthaft, dass gleichgeschlechtliche Ehen Schuld an der Corona-Pandemie sind, als eine Art Gottesstrafe. Nun wurde der millionenschwere Pastor Perry Stone von seiner Kirche beurlaubt. Der Grund: Er soll Mitarbeiterinnen sexuell belästigt haben.

» BR24: Christopher Street Day in Nürnberg mit positiver Bilanz

Auch wenn der Christopher Street Day in diesem Jahr nicht gewohnt begangen werden konnte, sind die Nürnberger Veranstalter mit dem absolvierten Alternativprogramm zufrieden. Am Sonntag feierten rund 1.000 Menschen in der Innenstadt.

» Rhein-Neckar-Zeitung: "Dykes on Bikes" setzen sich für queere und lesbische Frauen ein

Laut und bunt für mehr Sichtbarkeit sorgen – Teil der Aktionswochen "Open Dykes"

» General-Anzeiger: Nach Verbot der Demo – 200 Teilnehmende bei Pride-Kundgebung in Bonn

Am Samstag haben sich rund 200 Teilnehmende bei der angekündigten Pride-Kundgebung in Bonn versammelt. Eine geplante Demo wurde vorher verboten.

» NZZ: Wie ein homosexueller Jude den Islam entdeckte

Hugo Marcus gehörte zu den schillerndsten Figuren der Zwischenkriegszeit. Als Konvertit versuchte er, den deutschen Geist mit dem Islam zu vereinen und zog damit Intellektuelle und Künstler in den Bann.

Registrierung erforderlich

» SWR: "Dorf Pride" in Mühlhausen mit mehreren Hundert Teilnehmern

In vielen Großstädten wird im Sommer der CSD gefeiert, um für die Rechte von lesbischen, schwulen und queeren Menschen einzutreten. Jetzt gab es in Baden-Württemberg erstmals einen "Dorf-CSD" – und zwar in Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis).

» KINZIG.NEWS: Neuer Verein "Queer* Main-Kinzig" gegründet

Das Ziel: Die Unterstützung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans-, Inter und Queeren Menschen.