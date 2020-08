Ausgewählter Artikel:

» (06.08.2020) RTL: Mein Mann ist schwul – Wie eine Familie mit dem Coming-Out des Vaters umgeht

Für Dagmar und Bobby ist es eine ganz normale Ehe ? mit Liebe, Sex und zwei Kindern. Doch Bobby kämpft mit seiner Identität. Die Geschichte einer Familie.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. August 2020

» der Freitag: Ein Buch, das Schwule heilen will?

Nach Protesten verschwand ein Buch des Homoheilers Joseph Nicolosi aus dem Sortiment von Hugendubel und Thalia. Wie konnte es da überhaupt landen?

» NDR Kultur zu Gast bei Comiczeichner Ralf König

Seine Zeichnungen und Figuren haben einen enormen Wiedererkennungswert. Ralf König erzählt bei NDR Kultur à la carte, wie es ihm gelang, die Corona-Zeit kreativ zu reproduzieren.

» taz zum Deadnaming von Transpersonen: Keine Beleidigung?

Boris Palmer hat die Transfrau Maike Pfuderer mit ihrem früheren Namen angesprochen. Kein Vergehen, sagt die Justiz. Ein Fall für eine Debatte.

» Vogue: "Queere Menschen und Frauen sind eine Bedrohung für Populisten" – Sibylle Berg im Gespräch mit Fabian Hart über Geschlechterrollen

In dieser Folge seiner Kolumne "Das neue Blau" erörtert Fabian Hart mit der Autorin Sibylle Berg, wie sie beide den gängigen Geschlechterklischees widersprechen und warum das allen egal sein sollte. Außerdem stellt sich heraus, dass Berg sehr viel optimistischer ist, als ihr Ruf.

» RTL: Sir Elton John und David Furnish unterstützen No Silence In Music-Bewegung

Das Paar unterstützt eine neue Bewegung gegen Rassismus, die von der Musikbranche ins Leben gerufen wurde. Der Brief spricht sich gegen Rassismus aus.

» tageszeitung.it über Anti-Homophobie-Gesetz: Die Gewissensfrage

Die römische Kammer vertagt die Behandlung des Anti-Homophobie-Gesetzes – was der zaudernden SVP nicht ungelegen kommt.

» Süddeutsche.de über Prozess um einen Streit um Hitler und Homosexualität: Fliegende Bierflasche

Ein Streit zwischen drei jungen Männern wird für einen von ihnen teuer

05. August 2020

» Radio Prague: Regenbogenbunt – Prague Pride trotzt der Coronakrise

Die Prague Pride ist ein Festival von Schwulen und Lesben, Bi- und Transsexuellen sowie Transgender. Es findet dieses Jahr zum zehnten Mal statt. Und das trotz Corona.

» Vogue: DJ Honey Dijon über vielfältige Rollenbilder und den steinigen Weg als Transfrau in der Musikbranche

In einem neuen Podcast spricht DJ Honey Dijon über Transphobie, gesellschaftliche Vorurteile und wie sie zu sich selbst als multidisziplinäre Künstlerin fand.

» Tagesspiegel: Trans und inter ist kein Trend, sondern eine Realität

Selbst queere Menschen ertragen Vielfalt nicht immer. Gruppenegoismen richten sich oft gegen die trans und inter Community. Das muss sich ändern – ein Plädoyer.

» ze.tt: Warum Liebeskummer eine feministische Angelegenheit ist

Liebeskummer, könnte man meinen, ist der größte Gleichmacher unter den Gefühlen. Wer Liebeskummer hat, leidet. Egal, ob alt oder jung, hetero oder queer, binary oder nicht.

» Solinger Tageblatt: Haus der Jugend startet "queeren Treffpunkt"

Jugendliche mit unterschiedlicher sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität sollen sich austauschen können.

» St. Galler Tagblatt: Wird an Thurgauer Schulen vertieft genug über Sex geredet?

Finden Themen von homosexuellen und asexuellen Menschen ausreichend Niederschlag in der schulischen Sexualaufklärung im Thurgau? SP-Kantonsrätin Nina Schläfli hat dazu Fragen eingereicht.

04. August 2020

» taz über Vorurteile gegen trans Männer: Beim sogenannten Frauenarzt

Der Besuch bei Gynäkolog:innen kann für trans Männer schwierig sein. Gerd Jansen, Gynäkologe in Oberbayern, möchte das ändern.

» FAZ über Identitätspolitik: Junge Linke gegen alte Linke

Was alte Linke über Minderheiten sagen, finden junge Linke rassistisch. Und was die Jungen sagen, galt bei den Alten früher als Vorstufe des Faschismus. Es geht ein tiefer Riss durch das linke Lager.

» Tagesspiegel: Wie in den USA Homosexuelle schikaniert werden

Neue Gesetze stärken in den USA die Rechte von queeren Menschen. Trotzdem sind in vielen Bundesstaaten Willkür und Diskriminierung die Regel. Wie bei Alicia und Jordon aus Oklahoma.

Kostenloses Probeabo nötig

» NDR: Regenbogenflagge – Neustrelitz will hissen, darf aber nicht

In diesen Wochen weht deutschlandweit die Regenbogenflagge – auch an Rathäusern. In Mecklenburg-Vorpommern jedoch nicht. Der Stadt Neustrelitz wurde das Hissen untersagt. Eindeutig ist die Rechtslage nicht.

» Westfalenpost: Essen löst CSD-Party auf, aber lässt Clan-Beerdigung zu

Stadt löst CSD-Party in Essen auf, bei der Corona-Regeln missachtet werden. Behörden ernten dafür Kritik: "Clan-Beerdigung lasst ihr gewähren".

Bezahltes Probeabo nötig

» Weser-Kurier: Rassismus in der LGBTIQ-Community

Sogar dort, wo man für Offenheit und Toleranz steht, gibt es Rassismus, sagt ein Betroffener. Im Videointerview berichtet Ali Naki Tutar von seinen Erfahrungen.