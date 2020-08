Ausgewählter Artikel:

» (07.08.2020) Frankfurter Rundschau über Wolfgang Lauinger: Wer den Swing hat, kann nicht strammstehen

1950: Wolfgang Lauinger wird im Zuge der staatlichen Schwulenverfolgung verhaftet. Schon zu Hitlers Zeiten lebte er gefährlich. Als Swing-Kid und schwuler Jude tanzt er aus allen Reihen. Angepasst hat er sich nie.

07. August 2020

» Merkur: Erfolg für Fresh-Fraktion – Regenbogenfahne in Moosburg nach langer Debatte gehisst

Mitten in Moosburg weht nun eine Regenbogenfahne. Auf den Vorstoß seitens der Fresh-Fraktion folgten intensive Diskussion – und jetzt ein Kompromiss.

» Noizz: #BeautifullyBisexual trendet auf Twitter – und zeigt mal wieder, wie wichtig Repräsentation ist

Unter dem Hashtag #BeautifullyBisexual twittern gerade Hunderte um zu zeigen: Wir sind hier, wir sind genauso viel wert, wie ihr und wir sind es wert, in unserer Sexualität gesehen zu werden. Das Ergebnis ist wunderschön.

» ze.tt: Wie "Prince Charming" mit einem reaktionären Männerbild im TV aufräumt

Für Balzformate wie Die Bachelorette oder Love Island wird immer derselbe Typ Mann gecastet. Bei Prince Charming ist es zum Glück anders, findet unsere Autorin. Ein Kommentar

» RTL: Schwules Paar wandert nach Spanien aus – sie fühlen sich wegen ihrer Liebe nicht mehr sicher

Piotr und Kamil sind ein Paar, sie lieben sich – doch die beiden stammen aus Polen. Dort werden Schwule systematisch diskriminiert.

» RTL: GZSZ-Star Lennart Borchert über die Untreue seiner Serienrolle Moritz

Moritz Bode, der Sohn von Yvonnne (Gisa Zach) ist noch nicht lange im Kiez, hat aber schon für die eine oder andere Aufruhre gesorgt. Auch mit Yvonnes Mann Jo (Wolfgang Bahro) ist Moritz bereits an seinem ersten Tag in Berlin aneinander gerasselt. Einmal im Kiez eingelebt, gibt Moritz immer mehr von sich preis: Er ist schwul und zudem ein kleiner "Player", der nur zu gerne mit Männerherzen spielt.

» Mannheimer Morgen über Regenbogenempfang: Gemeinsamer Weg zu einem Zusammenleben in Akzeptanz

Eintanzhaus: Beim Regenbogenempfang wird Solidarität auch innerhalb der Szene angemahnt

» Süddeutsche.de über schwulen Theaterkritiker: Zum Tod von Eric Bentley

Der Theaterkritiker und Weggefährte Bertolt Brechts ist mit 103 Jahren in New York gestorben.

» Salto.bz über LGBTI in Südtirol: Genug Raum, um "man selbst" zu sein

Im Parlament wird ein Gesetz gegen Homophobie debattiert. Widerstand gegen Rechte sexueller Minderheiten gibt es immer noch, auch in Südtirol, selbst eine Minderheit.

» neues deutschland interviewt queeren Bestatter: "Beim Thema Trauer wird wenig performt"

Wenn man über den Tod von Familienangehörigen spricht, kommt man sich automatisch nah, meint der Bestatter Julian Heigel. Anders als beim Thema Sex.

» tz über Streit im Münchner Glockenbachviertel: Beliebtes charakteristisches Bauwerk ist weg – seit über einem Jahrzehnt stand es da

Seit über einem Jahrzehnt stand der schwule Maibaum am Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz im Glockenbachviertel stolz und stattlich. Doch nun ist das Symbol für Gleichberechtigung Geschichte.

06. August 2020

» der Freitag: Ein Buch, das Schwule heilen will?

Nach Protesten verschwand ein Buch des Homoheilers Joseph Nicolosi aus dem Sortiment von Hugendubel und Thalia. Wie konnte es da überhaupt landen?

» NDR Kultur zu Gast bei Comiczeichner Ralf König

Seine Zeichnungen und Figuren haben einen enormen Wiedererkennungswert. Ralf König erzählt bei NDR Kultur à la carte, wie es ihm gelang, die Corona-Zeit kreativ zu reproduzieren.

» RTL: Mein Mann ist schwul – Wie eine Familie mit dem Coming-Out des Vaters umgeht

Für Dagmar und Bobby ist es eine ganz normale Ehe ? mit Liebe, Sex und zwei Kindern. Doch Bobby kämpft mit seiner Identität. Die Geschichte einer Familie.

» taz zum Deadnaming von Transpersonen: Keine Beleidigung?

Boris Palmer hat die Transfrau Maike Pfuderer mit ihrem früheren Namen angesprochen. Kein Vergehen, sagt die Justiz. Ein Fall für eine Debatte.

» Vogue: "Queere Menschen und Frauen sind eine Bedrohung für Populisten" – Sibylle Berg im Gespräch mit Fabian Hart über Geschlechterrollen

In dieser Folge seiner Kolumne "Das neue Blau" erörtert Fabian Hart mit der Autorin Sibylle Berg, wie sie beide den gängigen Geschlechterklischees widersprechen und warum das allen egal sein sollte. Außerdem stellt sich heraus, dass Berg sehr viel optimistischer ist, als ihr Ruf.

» RTL: Sir Elton John und David Furnish unterstützen No Silence In Music-Bewegung

Das Paar unterstützt eine neue Bewegung gegen Rassismus, die von der Musikbranche ins Leben gerufen wurde. Der Brief spricht sich gegen Rassismus aus.

» tageszeitung.it über Anti-Homophobie-Gesetz: Die Gewissensfrage

Die römische Kammer vertagt die Behandlung des Anti-Homophobie-Gesetzes – was der zaudernden SVP nicht ungelegen kommt.

» Süddeutsche.de über Prozess um einen Streit um Hitler und Homosexualität: Fliegende Bierflasche

Ein Streit zwischen drei jungen Männern wird für einen von ihnen teuer

05. August 2020

» Radio Prague: Regenbogenbunt – Prague Pride trotzt der Coronakrise

Die Prague Pride ist ein Festival von Schwulen und Lesben, Bi- und Transsexuellen sowie Transgender. Es findet dieses Jahr zum zehnten Mal statt. Und das trotz Corona.