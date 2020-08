Ausgewählter Artikel:

» (09.08.2020) tageszeitung.it interviewt trans Mann: "Endlich fühle ich mich frei"

Tobias Stampfer kam als Lisa zur Welt. Das Gefühl falsch zu sein, hatte er früh. Heute lebt der 30-Jährige als Mann. Der Tageszeitung erzählt er, was es heißt, im falschen Körper gefangen zu sein.

09. August 2020

» Pressenza: Queerer Schrei nach Freiheit – Ein Gespräch mit LGBTQ-Palästinensern, die Befreiung fordern

Es geschah alles auf einmal, ohne jegliche Abstimmung. Plötzlich waren alle 150 Protestierenden auf der Straße – Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Queers und ihre Verbündeten. Alle waren stolze Palästinenser*innen und marschierten von der deutschen Kolonie Haifa zu den Baha'i-Gärten. "Ein queerer Schrei nach Freiheit", riefen sie.

» WAZ aus Gelsenkirchen: CSD-Zug im Zeichen des Regenbogens

Lautstark verschafften sie sich Gehör: Der erste politische Christopher Street Day wurde kunterbunt in der Gelsenkirchener Altstadt zelebriert.

» Berliner Zeitung über LGBT-Proteste in Polen: Die PiS-Regierung will die Eskalation

In Warschau ist es nach der Verhaftung einer LGBT-Aktivistin zu heftigen Protesten gekommen. Polens Regierung verschärft den Kurs. Eine Reportage aus Warschau.

» RND-Interview: Als Homosexueller zum Bund? "Muss mich nicht vorstellen mit 'Hallo, ich bin Sven und ich bin schwul'"

Lange Zeit wurden schwule Soldaten in der Bundeswehr diskriminiert und ausgeschlossen. In den letzten 20 Jahren hat sich die Situation zwar deutlich gebessert, doch es gibt noch einiges zu tun, findet Sven Bäring (25). Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Homosexuelle Angehörige der Bundeswehr erzählt wie es ist, heutzutage als schwuler Soldat zu dienen.

» BR24-Interview: "Das hätte schief gehen können" – Barbara Sukowas geheime Liebe

Sukowas neuer Film "Wir beide" erzählt von einer geheim gehaltenen Frauenliebe im Alter. Und von dem Risiko, das richtige Leben auf später zu verschieben. Im Interview verrät die 70-Jährige, welche Wagnisse sie für den Dreh eingegangen ist.

08. August 2020

» Tagesspiegel: Wenn fragile Männlichkeit gefährlich wird

Sie halten Feminismus für die größte Bedrohung seit Bestehen der Bundesrepublik, wollen Gesetze beeinflussen. Auf diese Ideen berufen sich auch Terroristen.

» Nollendorfblog: Warum Ralf König Deutschlands bedeutendster lebender schwule Autor ist

Nie war Gender-Gaga mehr gaga. Aber eben gleichzeitig auch so unwirklich, so weit weg, dass hinter den Stereotypen Strukturen sichtbar werden. Strukturen, über die man reden kann und muss.

» bento: "Wer ist bei uns der Mann?" – Warum Heteronormativität auch queere Beziehungen beeinflusst

Emily, 24, ist seit zwei Jahren mit ihrer Freundin Jess, 24, zusammen. Die beiden leben gemeinsam in London und betreiben einen Youtube-Channel

» RP Online: Das ABC der Diskriminierung

Seit dem Tod von George Floyd wird wieder intensiv über Rassismus diskutiert auch über rassistische Muster in unserer Alltagssprache. Sprachliche Geringschätzung aber begegnet uns auf vielen Feldern, und politische Korrektheit ist nur der Versuch, diese Geringschätzung zu vermeiden. 19 Beispiele.

» Frankfurter Rundschau über trans Rapper: "Ich fühle mich oft nicht so frei"

Patrick Ananta Sutardjo hat klassische Musik studiert, bezeichnet sich selbst als transsexuell und will jetzt in der Rapwelt durchstarten.

» bonn.fm: Liebe Stadt Bonn – Warum Pride nicht immer Party ist

Am Samstag, den 01. August, fand die erste Pride Demo in Bonn statt – oder eben auch nicht. Zwei Tage vor der Demo gab es ein Verbot seitens der Stadt und die Veranstalter_innen mussten auf eine Kundgebung im Hofgarten ausweichen.

07. August 2020

» Merkur: Erfolg für Fresh-Fraktion – Regenbogenfahne in Moosburg nach langer Debatte gehisst

Mitten in Moosburg weht nun eine Regenbogenfahne. Auf den Vorstoß seitens der Fresh-Fraktion folgten intensive Diskussion – und jetzt ein Kompromiss.

» Noizz: #BeautifullyBisexual trendet auf Twitter – und zeigt mal wieder, wie wichtig Repräsentation ist

Unter dem Hashtag #BeautifullyBisexual twittern gerade Hunderte um zu zeigen: Wir sind hier, wir sind genauso viel wert, wie ihr und wir sind es wert, in unserer Sexualität gesehen zu werden. Das Ergebnis ist wunderschön.

» Frankfurter Rundschau über Wolfgang Lauinger: Wer den Swing hat, kann nicht strammstehen

1950: Wolfgang Lauinger wird im Zuge der staatlichen Schwulenverfolgung verhaftet. Schon zu Hitlers Zeiten lebte er gefährlich. Als Swing-Kid und schwuler Jude tanzt er aus allen Reihen. Angepasst hat er sich nie.

» ze.tt: Wie "Prince Charming" mit einem reaktionären Männerbild im TV aufräumt

Für Balzformate wie Die Bachelorette oder Love Island wird immer derselbe Typ Mann gecastet. Bei Prince Charming ist es zum Glück anders, findet unsere Autorin. Ein Kommentar

» RTL: Schwules Paar wandert nach Spanien aus – sie fühlen sich wegen ihrer Liebe nicht mehr sicher

Piotr und Kamil sind ein Paar, sie lieben sich – doch die beiden stammen aus Polen. Dort werden Schwule systematisch diskriminiert.

» RTL: GZSZ-Star Lennart Borchert über die Untreue seiner Serienrolle Moritz

Moritz Bode, der Sohn von Yvonnne (Gisa Zach) ist noch nicht lange im Kiez, hat aber schon für die eine oder andere Aufruhre gesorgt. Auch mit Yvonnes Mann Jo (Wolfgang Bahro) ist Moritz bereits an seinem ersten Tag in Berlin aneinander gerasselt. Einmal im Kiez eingelebt, gibt Moritz immer mehr von sich preis: Er ist schwul und zudem ein kleiner "Player", der nur zu gerne mit Männerherzen spielt.

» Mannheimer Morgen über Regenbogenempfang: Gemeinsamer Weg zu einem Zusammenleben in Akzeptanz

Eintanzhaus: Beim Regenbogenempfang wird Solidarität auch innerhalb der Szene angemahnt

» Süddeutsche.de über schwulen Theaterkritiker: Zum Tod von Eric Bentley

Der Theaterkritiker und Weggefährte Bertolt Brechts ist mit 103 Jahren in New York gestorben.