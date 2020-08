Ausgewählter Artikel:

» (11.08.2020) nordbayern: LSBTI in Polen – Nürnbergs OB unterschreibt offenen Brief

Der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König hat einen offenen Brief unterzeichnet, in dem die Verfasser sich für den Schutz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI) stark machen. Unter den bislang rund 80 Unterzeichnern sind viele deutsche Bürgermeister.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. August 2020

» KBS World Radio aus Korea: Ex-Unteroffizierin reicht Verwaltungsklage gegen Entlassung nach Geschlechtsumwandlung ein

Eine ehemalige Transgender-Unteroffizierin des Heeres hat eine Verwaltungsklage gegen ihre Entlassung als Folge einer Geschlechtsumwandlung eingereicht.

» bento: Reggaeton ist sexistisch? Bad Bunny bricht Genderklischees und ist super erfolgreich

Volle Lippen beklebt mit Häschen-Stickern, manikürte Fingernägel und Dreitagebart: In diesem Look zeigt sich Bad Bunny auf dem aktuellen Playboy-Cover

» jetzt über Homophobie in Kasachstan: Mit dem Outing begann ein Albtraum

Homophobie ist in Kasachstan weitverbreitet. Der Fall des verschwundenen Beksat erregt nun Aufsehen. Sein Freund sagt: Er wurde entführt. S.a.: Wie Corona ein schwules Paar auf der Flucht trennte (05.07.2020)

» taz über Podcast des Modejournalisten Fabian Hart: Das Ende des starken Geschlechts

Der Modejournalist und Influencer spricht mit A-Promis über alte und neue Männlichkeit. Kein Männer-Bashing, sondern sanft und selbstkritisch.

» Hürriyet: Wenn aus Drag Queen Katy Bähm plötzlich Burak Bildik wird

Die Promis sind ins Big-Brother-Haus gezogen und buhlen um den Sieg. Mit dabei Burak Bildik aka Katy Bähm, TV-erfahren und nach eigenen Worten "Deutschlands schönste Drag Queen".

» Märkische Oderzeitung: Erster Frankfurt-Slubice-Pride soll durch die Doppelstadt ziehen

Für den 5. September planen rund 20 Engagierte eine Demonstration für sexuelle Vielfalt von Subice nach Frankfurt.

» 20 Minuten interviewt Ellen Page: "Man fragt Heteros ja auch nicht, ob es sie stört, Hetero-Rollen zu spielen"

Die kanadische Schauspielerin Ellen Page (33) hat viel durchmachen müssen, bevor sie sich geoutet hat. Seither fühlt sie sich wohl, wie sie im Interview sagt.

» nordbayern: LSBTI in Polen – Nürnbergs OB unterschreibt offenen Brief

Der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König hat einen offenen Brief unterzeichnet, in dem die Verfasser sich für den Schutz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI) stark machen. Unter den bislang rund 80 Unterzeichnern sind viele deutsche Bürgermeister.

10. August 2020

» Schweizer Illustrierte: Marco Fritsche spricht über die Trennung von seinem Mann

Im Mai gab er die Trennung von seinem Mann bekannt. Nun spricht Marco Fritsche zum ersten Mal darüber, wie es zum Bruch kam, wie die Beziehung zu seinem Ex-Partner heute aussieht und ob er sich bereits eine neue Liebe wünscht.

» Noizz: Warum lieben Gays Iced Coffee und warum färben sie in Krisen ihre Haare? Dieser Insta-Account hat Antworten

Vorurteile und Klischees über schwule Männer? Gibt es wie Sand am Meer. Einige von ihnen erklärt Instagramer Rob Anderson jetzt in seinem Format "This is Gay Science" – heraus kommen die lustigsten Videos.

» Heute.at: ÖFB-Star ermutigt homosexuelle Fußballer, sich zu outen

Viktoria Schnaderbeck machte ihre Liebe zu einer Frau öffentlich. Ein männlicher Kollege wagt es noch nicht, zu seiner Homosexualität zu stehen.

» ORF: Preis für Performance an Julischka Stengele

Julischka Stengele ist die Gewinnerin des H13 Niederoesterreich Preis für Performance. Die Künstlerin betätigt sich international als Performerin, Textproduzentin, Kulturschaffende und Kuratorin von Performancekunstveranstaltungen.

» Rhein-Neckar-Zeitung über Heidelberger Drag-Szene: Zwei Könige, die eigentlich Königinnen sind

In Heidelberg gibt es eine wachsende Drag-Szene – Im Karlstorbahnhof traten am Freitag zwei bekannte Heidelberger Drag-Größen auf

» RP Online interviewt lesbische Aktivistinnen: "Verstecken ist keine gute Taktik"

Heike Kivelitz und Iris Pleske vom Verein LesLie sprechen über familiäre Erwartungen, Mobbing und die Notwendigkeit eines queeren Zentrums.

» zentralplus über homofeindliche Gewalt: "Anzeigen ohne Erfolg – das ist jedes Mal wie ein Schlag ins Gesicht"

Vincenzo "Vinci" dAdamo kämpft seit 25 Jahren gegen Homophobie. Zahlreiche Anzeigen hat er eingereicht. Nun hat die Polizei zum ersten Mal einen Mann gefunden, der ihn attackiert hat.

» Onetz über Demo und Mahnwache: Erinnerung an Neonazi-Opfer Klaus-Peter Beer

Vor 25 Jahren starb Klaus-Peter Beer eines gewaltsamen Todes. Zwei Neonazis misshandelten ihn schwer und warfen ihn in die Vils, wo er ertrank. Dass an diesen grausamen Tod bis heute nichts erinnert, stört ein neu gegründetes Bündnis.

» Schwarzwälder Bote über trans Pfarrer: Glücksfall für die Kirchengemeinde

Kirche: Neuer evangelischer Pfarrer in Stetten / Geboren als Mädchen in einer katholischen Familie

09. August 2020

» Pressenza: Queerer Schrei nach Freiheit – Ein Gespräch mit LGBTQ-Palästinensern, die Befreiung fordern

Es geschah alles auf einmal, ohne jegliche Abstimmung. Plötzlich waren alle 150 Protestierenden auf der Straße – Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Queers und ihre Verbündeten. Alle waren stolze Palästinenser*innen und marschierten von der deutschen Kolonie Haifa zu den Baha'i-Gärten. "Ein queerer Schrei nach Freiheit", riefen sie.

» WAZ aus Gelsenkirchen: CSD-Zug im Zeichen des Regenbogens

Lautstark verschafften sie sich Gehör: Der erste politische Christopher Street Day wurde kunterbunt in der Gelsenkirchener Altstadt zelebriert.

» Berliner Zeitung über LGBT-Proteste in Polen: Die PiS-Regierung will die Eskalation

In Warschau ist es nach der Verhaftung einer LGBT-Aktivistin zu heftigen Protesten gekommen. Polens Regierung verschärft den Kurs. Eine Reportage aus Warschau.

Registrierung erforderlich