» (13.08.2020) Ingolstadt-Today.de über Opole in Polen: Regenbogen über der Partnerstadt

"Bei uns ist es gerade heiß!", stöhnt Sandra aus Opole, der Ingolstädter Partnerstadt in Polen, und meint damit nicht das Wetter.

13. August 2020

» Stuttgarter Nachrichten über homosexuelle Flüchtlinge: Vom Bruder gejagt, im Lager bedroht

Geflüchtet und schwul zu sein, ist der schwierigste Fall, meint Rzouga Selmi, dessen Schicksal das Haus der Geschichte Baden-Württemberg in einer neuen Vitrine vorstellt.

» Schweizer Illustrierte: Tiziana Gulino und ihre Freundin Dania sind verlobt!

Tiziana Gulino ist glücklich und stinksauer. Glücklich, weil sie und ihre langjährige Partnerin Dania ihre Verlobung feiern können. Stinksauer, weil die beiden Frauen immer noch nicht dieselben Rechte haben, wie heterosexuelle Paare. Im Interview spricht sie darüber, wie sie die Familienplanung angehen will und warum sie sich von der Politik nicht mehr bremsen lassen wird.

» GQ über LGBTQ+: Wie die Quarantäne Ihnen helfen kann, Ihre Körper- und Geschlechtsidentität zu akzeptieren

Die Isolation in der Quarantäne ist Mist, aber Experten für psychische Gesundheit haben Tipps, wie man die Zeit allein nutzen kann, um neue Wege auszuprobieren, wie wir uns selbst wahrnehmen.

» Blick nach Rechts: Die Gruppe Ludwig – ein NSU-Vorbild?

Zwischen 1977 und 1984 starben bei Anschlägen der "Gruppe Ludwig" in Italien und München 17 Menschen. Angesichts der Praxis der Serienmorde über einen längeren Zeitraum bestehen hier auch Gemeinsamkeiten mit dem NSU.

» NZZ über Ehe für alle in der Schweiz: Rechtskommission will Verfassungsmässigkeit prüfen

Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare wird frühstens in der Wintersession in den Ständerat kommen. Die Rechtspolitiker des Ständerats wollen noch Zweifeln an der Verfassungsmässigkeit der Vorlage Rechnung tragen.

» evangelisch.de über lesbisches Pastorinnen-Paar: Youtube-Kanal "Anders Amen" neue Form von Gemeinde

evangelisch.de liefert einen evangelischen Blick auf die Welt und Service rund um die evangelische Kirche.

» Thüringische Landeszeitung: Logo gesucht für den Christopher Street Day in Jena

Das Bündnis, welches in Jena seit 2019 den Christopher Street Day (CSD) organisiert, ist auf der Suche nach einem Logo.

» Deutschlandfunk Kultur über Diversität in den Medien: Lippenbekenntnisse reichen nicht

Die Zahl schwuler, schwarzer oder transsexueller Figuren in Filmen, Serien und Games steigt. Viel zu viele Autoren geben sich aber alleine damit schon zufrieden, sagt die Literaturwissenschaftlerin Jasamin Ulfat-Seddiqzai.

» Südkurier: Weder männlich noch weiblich – Hauke Lenk aus Fischbach wünscht sich ein größeres Bewusstsein für nichtbinäre Geschlechtsidentitäten

Hauke Lenk ist 20 Jahre alt und hieß eigentlich einmal anders. Im vergangenen Jahr hat Hauke einen neuen Namen eintragen lassen, der nicht eindeutig einem Geschlecht zuzuordnen ist. Im selben Zuge wurde Haukes Geschlechtseintrag aus dem Personenstandsregister entfernt. Diese Option besteht in Deutschland neben den Eintragungen männlich, weiblich und divers.

» Mindener Tageblatt: Dragqueen aus Minden will in der Rap-Szene für Furore sorgen

"Damals im Kaff, lag ich wieder wach. Ihr habt mich gehasst, ab jetzt leg' ich euch flach", rappt Avery Aubrey in dem Song "Wieder da". Sie rechnet darin nicht nur in dieser Zeile mit der Zeit in Minden ab.

» nd zum neuen Kölner Trikot: Etwas mehr Mut!

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln reagiert richtig auf das Kündigungsschreiben eines Islamhassers. Fürs Gemeinsame anstatt fürs Trennende zu werben, ist mehr als nötig. Eine Distanzierung von der Ditib-Gemeinde hätte aber nicht geschadet.

» Nau über "Bauer ledig sucht": Kandidatin überlegte, lesbisch zu werden

Wenn es nicht den richtigen Mann fürs Leben gibt, dann vielleicht die richtige Frau? "Bauer ledig sucht"-Kandidatin Nastassja will im TV die Liebe finden.

12. August 2020

» evangelisch.de: Coming Out und Heilung

Coming-Out-Erfahrungen in der Bibel? Die Geschichte von der Heilung des Blindgeborenen (Joh 9) kann durchaus so gelesen werden, meint Wolfgang Schürger.

» Spiegel: Cancel Culture für Anfänger

Wer Personen für rassistische oder antisemitische Äußerungen zu kritisieren wagt, wird als Teil eines militanten Mobs gebrandmarkt: Der Streit über Lisa Eckhart zeigt die Mechanismen der Cancel-Culture-Verunglimpfungen.

» LGBTQ-freie Zonen in Polen: NOIZZ launcht Filter als Gegenaktion auf Instagram

Viele queere Menschen in Polen versuchen unter den katastrophalen Bedingungen, der Regierung weiter die Stirn zu bieten. Trotzdem bedarf es in diesen Zeiten ganz klar der Unterstützung aller, der EU-Gemeinschaft. Eine Bewegung startet oft mit einem symbolischen Akt.

» Stadtanzeiger Ortenau: Ehrenamtspreis für Bunten Block

Das Leitungsteam des "Bunten Blocks" ist Träger des Ehrenamtspreises "Oststadt Jugend engagiert" 2020, teilt die Stadt Offenburg mit.

» Tagesspiegel über queere Menschen in der Katastrophe von Beirut: "Niemand kümmert sich und würde uns helfen"

Viele trans und nicht binäre Menschen sind durch die Explosion obdachlos geworden. Ohne Zugang zu Wasser, Essen und Medizin brauchen sie Unterstützung.

11. August 2020

» KBS World Radio aus Korea: Ex-Unteroffizierin reicht Verwaltungsklage gegen Entlassung nach Geschlechtsumwandlung ein

Eine ehemalige Transgender-Unteroffizierin des Heeres hat eine Verwaltungsklage gegen ihre Entlassung als Folge einer Geschlechtsumwandlung eingereicht.

» bento: Reggaeton ist sexistisch? Bad Bunny bricht Genderklischees und ist super erfolgreich

Volle Lippen beklebt mit Häschen-Stickern, manikürte Fingernägel und Dreitagebart: In diesem Look zeigt sich Bad Bunny auf dem aktuellen Playboy-Cover