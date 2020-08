Ausgewählter Artikel:

» (18.08.2020) Journal Frankfurt über Erika "Ricky" Wild: "Die Bar ist mein Ein und Alles"

Das Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt nominierte kürzlich Erika Wild für den Hessischen Preis für lesbische Sichtbarkeit. Die gebürtige Frankfurterin betreibt seit über 48 Jahren den Club La Gata, Frankfurts einzige Bar für lesbische, bisexuelle und queere Frauen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. August 2020

» Tagesspiegel: "Trans Frauen sind keine Gefahr für cis Frauen"

Trans Frauen sollen nach Vorschrift des Weltverbandes vom Rugby ausgeschlossen werden. Dagegen wehren sich Vereine und Verbände auch in Berlin.

17. August 2020

» taz-Interview mit Comiczeichner Ralf Köng: "Erotisiert bleiben"

Der Schöpfer von Der bewegte Mann ist gerade 60 geworden. Ein Gespräch über Schwule, Knollennasen und (nicht nur religiöse) Eiferer.

» Tagesspiegel: Wie eine trans Kundin bei einer Bank um ihr Recht kämpft

Als Andrea L. ein Konto bei der Postbank eröffnet, bekommt sie massive Probleme. Eine typische Alltagsdiskriminierung für trans Menschen, sagt eine Expertin.

» MDR über LGBT in Polen: "regierungsfinanzierte Homophobie"

Die Situation zwischen der polnischen Regierung und der LGBT-Gemeinschaft scheint ihren negativen Höhepunkt erreicht zu haben. Aktivisten wie der Fotograf Bartek Staszewski fühlen sich nicht mehr sicher. Ein Interview.

» rbb24 interviewt schwulen Comedian Daniel-Ryan Spaulding: "That's so Berlin"

Woche für Woche macht sich Comedian Daniel-Ryan Spaulding in seiner Open-Air-Show in Kreuzberg über Berliner Stereotype lustig. Und dabei nimmt er nicht selten sich selbst auf die Schippe, wie der 35-jährige Zugereiste im Interview erzählt.

» Badische Neueste Nachrichten: Homophobie – Bürgermeister von Rheinmünster ist sauer auf Antidiskriminierungsstelle

Ein schwuler Mann behauptet, die Gemeinde Rheinmünster vertreibe Homosexuelle am Bachgrundsee. Bürgermeister Helmut Pautler weist die Vorwürfe empört zurück.

» n-tv: Wird Aids bald heilbar?

Seit 1981 kämpft die Medizin gegen Aids. Die Krankheit ist immer noch unheilbar. Doch es gibt große Fortschritte, sagt Julian Schulze zur Wiesch vom Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Auch wenn es die Corona-Krise der HIV-Bekämpfung aktuell schwer macht.

» WAZ interviewt Eloy de Jong: Elton John hat mir zum Outing gratuliert

Sänger Eloy de Jong war Mitglied der Boygroup Caught. Im Interview spricht er über sein Outing und die Fehlgeburt seines Sohns.

16. August 2020

» BR.de über Klaus Mann und König Ludwig II : Die Einsamkeit der Ausgestoßenen – ein Hörspiel

Die Parallelen zwischen König Ludwig II und Klaus Mann eröffnen den Blick auf eine verzweifelte Abrechnung mit der Vergangenheit, an deren Ende der Tod steht.

» rbb24: Protest gegen homophobe Politik in Polen

Vor der polnischen Botschaft in Berlin-Grunewald haben am Samstag zahlreiche Menschen für die Rechte von Lesben, Schwulen und Transsexuellen in Polen demonstriert.

» Osthessen News über homofreundlichen Pater Siegfried Modenbach: "Verbindungen stehen unter dem Segen Gottes"

"Warum sollen in einer Kirche, in der Feuerwehrautos und Sportplätze gesegnet werden, nicht auch homosexuelle Paare oder wiederverheiratete Geschiedene den Segen Gottes empfangen dürfen?", fragt sich der aus Steinbach (Marktgemeinde Burghaun) stammende Pallottiner-Pater Siegfried Modenbach. In seinem Buch "Wer mit Segen sät, wird mit Segen ernten – Segensfeiern für Liebende" beschäftigt sich der katholische Priester genau damit, nämlich dem kirchlichen Segen für homosexuelle und wiederverheiratete geschiedene Paare.

» Jungle World über Gesetzentwurf in Italien gegen Hasspropaganda und Gewalt gegen LGBT: Viel mehr als Zan

Catrin Dingler: Neuer Gesetzentwurf in Italien stellt Hasspropaganda und Gewalt gegen LGBT explizit unter Strafe

» NDR: Bunte CSD-Woche in Neustrelitz gestartet

In Neustrelitz haben die Stadt und der Verein "QueerStrelitz" am Sonnabendnachmittag die so genannte CSD-Woche eröffnet. Mit der Aktionswoche wollen sie ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen.

15. August 2020

» Spiegel: Gestatten, ich bin die lesbische Tante

Exzentrischer Onkel, schrullige Tante: In Filmen ist queere Verwandtschaft oft nur ein Witz. Dabei können sie Nichten und Neffen viel beibringen über Selbstliebe und Akzeptanz. Drei Menschen erzählen.

» taz-Interview zu 25 Jahre Querverlag: "Lieber ins Wespennest stechen"

Ilona Bubeck und Jim Baker gründeten 1995 in Berlin den lesbisch-schwulen Querverlag. Ein Gespräch über die Anfänge und das Heute.

» NZZ über "Schwulenklopfer": Bundesgericht – Zuschauer einer Schlägerei erhält eine Genugtuung

Ein Mann schaute 2015 in Basel seinen Kollegen zu, wie diese einen Schwulen verprügelten. Er wurde zunächst angeklagt, später aber freigesprochen. Nun erhält er eine Genugtuung für den erlittenen Freiheitsentzug.

» Passauer Neue Presse: Damit es irgendwann egal ist, wen man liebt

Seit gut einem Jahr gibt es den Verein Queer in Niederbayern. Er tritt dafür ein, dass niemand aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder Geschlechts identität diskriminiert wird – etwa, weil er schwul oder trans ist. Oberbegriff: queer. In Passau entsteht gerade eine neue Jugendgruppe. Sina Raab, 18, Studentin, und Daniel Mittermeier, 28, Bürokaufmann, engagieren sich im Verein. Im Passauer Gespräch erzählen sie von ihrer Arbeit und davon, wie es ist, abseits der Großstadt queer zu sein.

» MDR: Gendergerechte Sprache – Gaga oder Sexismus?

Für die einen ist es Gender-Wahn die andere Seite spricht von Sexismus und toxischer Maskulinität: Bei gendergerechter Sprache scheinen die Fronten verhärtet. Aber es gibt auch gemäßigte Stimmen.

» Welt über trans CDU-Kandidatin: "Ich habe ein sehr konservatives Familienbild"

In Mülheim kandidiert die 19-jährige Transfrau Laura Kasprowski für die CDU. Warum ausgerechnet für eine Partei, die sich mit Homo- und Transsexuellen lange schwertat? Ein Treffen mit einer Politikerin, die von unten kommt und das Konservative neu lebt. S.a.: Trans Kommunalpolitikerin nach Coming-out in sozialen Medien attackiert (03.08.2020)

