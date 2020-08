Ausgewählter Artikel:

» (19.08.2020) Blick aus der Schweiz: Ständeräte treten bei der "Ehe für alle" auf die Bremse

Über sechs Jahre hat der Nationalrat gebraucht, um Ja zur "Ehe für alle" zu sagen. Jetzt findet der Ständerat: Das ging zu schnell. Er zweifelt an der Rechtmässigkeit des Entscheids.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. August 2020

» Pfaffenhofener Kurier über Landkreispartnerschaft mit Tarnów: Nur ein ärgerliches Missverständnis?

Die "Resolution gegen die LGBT-Ideologie" des polnischen Landkreises Tarnów hat in Pfaffenhofen nach ihrem Bekanntwerden Anfang Juni schnell hohe Wellen geschlagen (PK berichtete mehrfach). Die Zusammenarbeit der beiden Partnerlandkreise steht deshalb auf dem Spiel. In Tarnów dagegen hat ein mediales Echo auf die Differenzen lange auf sich warten lassen.

» nordbayern über Schwabach und Wendelstein: Partnerorte sind keine LGBTQ-freien Zonen

Teschen, der Partnerort der Schwabacher evangelischen Kirchengemeinde St. Martin, ist nicht betroffen, auch Zukowo nicht.

» TotalRugby: Transgender im Rugby – Deutscher Widerstand gegen WR-Pläne

Rugby schreibt sich seit langem auf die Fahne ein inklusiver Sport für alle zu sein. Diesen Teil der Rugby-DNA sehen momentan vielen in Gefahr, auch in Deutschland – der Grund: World Rugby verkündete bereits im Juli, dass man aktuell untersuche, ob Transgender-Frauen aus dem Vollkontakt-Frauenrugby ausgeschlossen werden sollen. Die Ergebnisse eines Positionspapiers einer WR-Arbeitsgruppe wurden an die Medien geleakt – demnach seien Trans-Frauen für ihre Mitspielerinnen eine Gefahr. Dagegen regt sich nun Widerstand, unter anderem auch aus dem DRF-Vorstand.

» NDR: Homosexueller darf trotz Beziehung kein Blut spenden

Danny Clausen-Holm wird wegen seiner Homosexualität von der Blutspende ausgeschlossen, obwohl er seit 16 Jahren in einer monogamen Beziehung lebt. Als Grund wird das HIV-Risiko genannt.

» nd übers Schwule Museum: Von schwul zu queer

Gibt es ein Gefühl für queeres Leben? Das Schwule Museum in Berlin hat seine Sammlung nach fünf Gefühlen Begehren, Angst, Freude, Fürsorge und Wut geordnet und 100 Objekte stellvertretend für 1,5 Millionen Archivalien ausgestellt. S.a.: Transi Traum Shoes (10.05.2020)

» Blick aus der Schweiz: Ständeräte treten bei der "Ehe für alle" auf die Bremse

Über sechs Jahre hat der Nationalrat gebraucht, um Ja zur "Ehe für alle" zu sagen. Jetzt findet der Ständerat: Das ging zu schnell. Er zweifelt an der Rechtmässigkeit des Entscheids.

18. August 2020

» Spiegel Online über die Krupp-Skandale: Schwulen-Orgien auf Capri, Hasch-Partys in Marrakesch

Beäugt, beneidet, beschimpft: Die Krupp-Dynastie stand immer im Rampenlicht. Friedrich Alfred bezahlte seine öffentlich gewordene Homosexualität mit dem Leben – Urenkel Arndt erkaufte sich die Freiheit per Erbverzicht.

» Nordstadtblogger: #DortmundZeigtFlagge – Mit Regenbogenflaggen ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt in unserer Stadt setzen

Wird sind da auch in der Krise! Das wollen die Mitglieder des Dachverbandes der Schwulen-, Lesben-, Bisexuellen- und Transidentenvereine und-initiativen (Slado e.V.) in Dortmund gerade jetzt zeigen. Nachdem der Christopher Street Day in diesem Jahr pandemiebedingt abgesagt werden musste,

» finews.ch über Marty Chavez: Wie hielt sich der homosexuelle CFO bei Goldman Sachs?

Die Wall Street ist das Mekka der Macho-Banker und die Investmentbank Goldman Sachs galt einst als deren Brutstätte. Wie konnte sich der erste offen homosexuelle Banker von Goldman, Ramon Martin Chavez, dort durchsetzen?

» RP Online: Nach Protest in Rheinberg – Stadtmarketing droht Aktivisten mit Anzeige

In Rheinberg haben Aktivisten Schilder an die Alltagsmenschen gehängt und damit gegen die Ausgrenzung von Schwarzen, Homosexuellen oder Menschen mit Behinderung protestiert. Der Förderverein des Stadtmarketings kritisiert die Aktion als Sachbeschädigung an der Kunstausstellung. S.a.: Mehr Vielfalt für Rheinberg (17.08.2020)

» Berliner Zeitung interviewt Linus Giese: "Ich hatte Angst, dass mir mein Name wieder genommen würde"

Der Buchhändler und Autor Linus Giese über sein Buch, das von seinem Leben als trans Mann erzählt.

» Tagesspiegel interviewt Linus Giese: "Ich musste die Scham durchbrechen"

Linus Giese hat ein Buch über sein Leben als trans Mann geschrieben. Ein Gespräch über radikale Offenheit, Hass im Netz und angebliche Sprachverbote.

» Tagesspiegel: "Trans Frauen sind keine Gefahr für cis Frauen"

Trans Frauen sollen nach Vorschrift des Weltverbandes vom Rugby ausgeschlossen werden. Dagegen wehren sich Vereine und Verbände auch in Berlin.

» Journal Frankfurt über Erika "Ricky" Wild: "Die Bar ist mein Ein und Alles"

Das Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt nominierte kürzlich Erika Wild für den Hessischen Preis für lesbische Sichtbarkeit. Die gebürtige Frankfurterin betreibt seit über 48 Jahren den Club La Gata, Frankfurts einzige Bar für lesbische, bisexuelle und queere Frauen.

17. August 2020

» taz-Interview mit Comiczeichner Ralf Köng: "Erotisiert bleiben"

Der Schöpfer von Der bewegte Mann ist gerade 60 geworden. Ein Gespräch über Schwule, Knollennasen und (nicht nur religiöse) Eiferer.

» Tagesspiegel: Wie eine trans Kundin bei einer Bank um ihr Recht kämpft

Als Andrea L. ein Konto bei der Postbank eröffnet, bekommt sie massive Probleme. Eine typische Alltagsdiskriminierung für trans Menschen, sagt eine Expertin.

» MDR über LGBT in Polen: "regierungsfinanzierte Homophobie"

Die Situation zwischen der polnischen Regierung und der LGBT-Gemeinschaft scheint ihren negativen Höhepunkt erreicht zu haben. Aktivisten wie der Fotograf Bartek Staszewski fühlen sich nicht mehr sicher. Ein Interview.

» rbb24 interviewt schwulen Comedian Daniel-Ryan Spaulding: "That's so Berlin"

Woche für Woche macht sich Comedian Daniel-Ryan Spaulding in seiner Open-Air-Show in Kreuzberg über Berliner Stereotype lustig. Und dabei nimmt er nicht selten sich selbst auf die Schippe, wie der 35-jährige Zugereiste im Interview erzählt.

» Badische Neueste Nachrichten: Homophobie – Bürgermeister von Rheinmünster ist sauer auf Antidiskriminierungsstelle

Ein schwuler Mann behauptet, die Gemeinde Rheinmünster vertreibe Homosexuelle am Bachgrundsee. Bürgermeister Helmut Pautler weist die Vorwürfe empört zurück.

Registrierung erforderlich

» n-tv: Wird Aids bald heilbar?

Seit 1981 kämpft die Medizin gegen Aids. Die Krankheit ist immer noch unheilbar. Doch es gibt große Fortschritte, sagt Julian Schulze zur Wiesch vom Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Auch wenn es die Corona-Krise der HIV-Bekämpfung aktuell schwer macht.