» (20.08.2020) NRZ: Aktivist fordert mehr Raum für Homosexuelle in Düsseldorf

Wenn Aktivist Christian Naumann das Sagen hätte, würde er mehr für die schwul-lesbische Gemeinschaft tun. Auch die Umwelt liegt ihm am Herzen.

Bezahltes Probeabo nötig

20. August 2020

» Bravo: Transsexuelle YouTube-Stars geschlagen und ausgeraubt

Die Transgender-Frauen und YouTube-Stars Eden The Doll, Jaselene Whiterose und Joslyn Flawless wollten nur einen schönen Abend in Hollywood verbringen. Doch dann wurden sie plötzlich von Männern angegriffen...

» k.at: Ein lesbisches Paar verlost eine Samenspende und geht viral

Die Influcencerinnen Allie Conway und Sam Kwiatkowski vergeben im Rahmen eines Gewinnspiels eine Ampulle an Spendersamen.

» taz interviewt Linus Giese: "Neuer, zweiter Zugang zum Leben"

Für Linus Giese war sein Coming-out als trans Mann eine Befreiung, trotz Transfeindlichkeit. Ein Gespräch über sein Buch, Solidarität und Boxershorts.

19. August 2020

» taz über Christopher Street Day in Bremen: Analog für gleiche Rechte

Am Wochenende soll der Bremer CSD stattfinden mit Abstand, Maske, ohne Mu­sik. Jetzt stört sich das Ordnungsamt an einer Regenbogenfahne aus Kreide.

» taz über queere Netflix-Serie "She-Ra": Utopische Dystopie

Schwule Väter, fluide Gender: Das Netflix-Remake der 80er-Zeichentrickserie She-Ra zeigt, wie innovative queere Popkultur aussehen kann.

» Blick: Michelle Hunzikers Hommage an die Liebe

In einem langen Facebook-Post schreibt Moderatorin Michelle Hunziker über eine berührende Begegnung mit einem Mann, der auch nach 35 Jahren Beziehung immer noch von seinem Freund schwärmt – und fordert, dass mehr solche Liebesgeschichten erzählt werden.

» nordbayern: Neues Angebot – Schwabacherin berät in Sachen LSBTQ

Über Sarah Paulus aus Schwabach haben wir bereits einige Male berichtet. Sie war früher ein Mann und hat einen anstrengenden Weg hinter sich gebracht. Nun kann sie als Frau leben: "Ich habe die Transition weitgehend durch. Jetzt möchte ich anderen Menschen helfen", sagt sie, und bietet deshalb eine Beratungshotline an.

» Pfaffenhofener Kurier über Landkreispartnerschaft mit Tarnów: Nur ein ärgerliches Missverständnis?

Die "Resolution gegen die LGBT-Ideologie" des polnischen Landkreises Tarnów hat in Pfaffenhofen nach ihrem Bekanntwerden Anfang Juni schnell hohe Wellen geschlagen (PK berichtete mehrfach). Die Zusammenarbeit der beiden Partnerlandkreise steht deshalb auf dem Spiel. In Tarnów dagegen hat ein mediales Echo auf die Differenzen lange auf sich warten lassen.

» nordbayern über Schwabach und Wendelstein: Partnerorte sind keine LGBTQ-freien Zonen

Teschen, der Partnerort der Schwabacher evangelischen Kirchengemeinde St. Martin, ist nicht betroffen, auch Zukowo nicht.

» TotalRugby: Transgender im Rugby – Deutscher Widerstand gegen WR-Pläne

Rugby schreibt sich seit langem auf die Fahne ein inklusiver Sport für alle zu sein. Diesen Teil der Rugby-DNA sehen momentan vielen in Gefahr, auch in Deutschland – der Grund: World Rugby verkündete bereits im Juli, dass man aktuell untersuche, ob Transgender-Frauen aus dem Vollkontakt-Frauenrugby ausgeschlossen werden sollen. Die Ergebnisse eines Positionspapiers einer WR-Arbeitsgruppe wurden an die Medien geleakt – demnach seien Trans-Frauen für ihre Mitspielerinnen eine Gefahr. Dagegen regt sich nun Widerstand, unter anderem auch aus dem DRF-Vorstand.

» NDR: Homosexueller darf trotz Beziehung kein Blut spenden

Danny Clausen-Holm wird wegen seiner Homosexualität von der Blutspende ausgeschlossen, obwohl er seit 16 Jahren in einer monogamen Beziehung lebt. Als Grund wird das HIV-Risiko genannt.

» nd übers Schwule Museum: Von schwul zu queer

Gibt es ein Gefühl für queeres Leben? Das Schwule Museum in Berlin hat seine Sammlung nach fünf Gefühlen Begehren, Angst, Freude, Fürsorge und Wut geordnet und 100 Objekte stellvertretend für 1,5 Millionen Archivalien ausgestellt. S.a.: Transi Traum Shoes (10.05.2020)

» Blick aus der Schweiz: Ständeräte treten bei der "Ehe für alle" auf die Bremse

Über sechs Jahre hat der Nationalrat gebraucht, um Ja zur "Ehe für alle" zu sagen. Jetzt findet der Ständerat: Das ging zu schnell. Er zweifelt an der Rechtmässigkeit des Entscheids.

18. August 2020

» Spiegel Online über die Krupp-Skandale: Schwulen-Orgien auf Capri, Hasch-Partys in Marrakesch

Beäugt, beneidet, beschimpft: Die Krupp-Dynastie stand immer im Rampenlicht. Friedrich Alfred bezahlte seine öffentlich gewordene Homosexualität mit dem Leben – Urenkel Arndt erkaufte sich die Freiheit per Erbverzicht.

» Nordstadtblogger: #DortmundZeigtFlagge – Mit Regenbogenflaggen ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt in unserer Stadt setzen

Wird sind da auch in der Krise! Das wollen die Mitglieder des Dachverbandes der Schwulen-, Lesben-, Bisexuellen- und Transidentenvereine und-initiativen (Slado e.V.) in Dortmund gerade jetzt zeigen. Nachdem der Christopher Street Day in diesem Jahr pandemiebedingt abgesagt werden musste,

» finews.ch über Marty Chavez: Wie hielt sich der homosexuelle CFO bei Goldman Sachs?

Die Wall Street ist das Mekka der Macho-Banker und die Investmentbank Goldman Sachs galt einst als deren Brutstätte. Wie konnte sich der erste offen homosexuelle Banker von Goldman, Ramon Martin Chavez, dort durchsetzen?

» RP Online: Nach Protest in Rheinberg – Stadtmarketing droht Aktivisten mit Anzeige

In Rheinberg haben Aktivisten Schilder an die Alltagsmenschen gehängt und damit gegen die Ausgrenzung von Schwarzen, Homosexuellen oder Menschen mit Behinderung protestiert. Der Förderverein des Stadtmarketings kritisiert die Aktion als Sachbeschädigung an der Kunstausstellung. S.a.: Mehr Vielfalt für Rheinberg (17.08.2020)

» Berliner Zeitung interviewt Linus Giese: "Ich hatte Angst, dass mir mein Name wieder genommen würde"

Der Buchhändler und Autor Linus Giese über sein Buch, das von seinem Leben als trans Mann erzählt.

» Tagesspiegel interviewt Linus Giese: "Ich musste die Scham durchbrechen"

Linus Giese hat ein Buch über sein Leben als trans Mann geschrieben. Ein Gespräch über radikale Offenheit, Hass im Netz und angebliche Sprachverbote.