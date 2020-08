Ausgewählter Artikel:

» (21.08.2020) k.at: Queere TikTok-UserInnen teilen ihre Erfahrungen mit Konversionstherapie

Immer mehr Mitglieder der LGBTIQ-Community, die in Konversionstherapien geschickt wurden, erzählen ihre Geschichten auf TikTok.

21. August 2020

» Süddeutsche.de: Lesbische Paare sollen eigene Kinder nicht mehr adoptieren müssen

Justizministerin Lambrecht plant eine Reform des Sorgerechts für lesbische Paare. Deutschland ist damit wie so oft hinten dran.

20. August 2020

» op-online.de über Theaterstück: Siegfried und der schwule Drache

"Hört ihr Leut', heut wird gezeigt, was die Sage sonst verschweigt. Denn nun erfahren Sie mal, wie es damals wirklich mit dem Helden Siegfried war", versprach Roland Hotz vom Darmstädter Kikeriki-Theater bei deren Gastspiel an zwei Abenden im gut besuchten Amphitheater.

» Kronen Zeitung: Schaukasten von Verein für Schwulenrechte zerstört

In der Nacht auf Donnerstag sollen Unbekannte das Schaufenster von RosaLila PantherInnen in Graz eingeschlagen haben, teilte der Verein via Instagram mit. Der Verein setzt sich für Rechte von schwulen, lesbischen, transsexuellen und anderen Menschen ein.

» Jüdische Allgemeine: Queere Olim

Eine neue Initiative der World Zionist Organisation möchte Homosexuellen bei der Auswanderung nach Israel helfen

» Jüdische Allgemeine interviewt Ruth Westheimer: "Bei manchen Fragen werde ich rot"

Ruth Westheimer über den neuen Dokumentarfilm "Fragen Sie Dr. Ruth" und ihr Wirken als Sexualtherapeutin

» Thüringer Allgemeine: Homosexueller geht in die Offensive – Gruppe "Queer Youth Bleicherode" gegründet

Tom Schieke will auch anderen nicht heterosexuellen jungen Leuten helfen. Die Gruppe "Queer Youth Bleicherode" findet ein Domizil in Obergebra.

» RP ONLINE über "together Kleve": Neuer Treffpunkt für queere Jugendliche

Das "together Kleve" ist ein Café für schwule, lesbische und bisexuelle Jugendliche bis 27 Jahre. Dort können sie sich austauschen, es gibt Hilfe und Beratung.

» Zeit Online über die "Matrix"-Filme: Zwischen Blau und Rot plötzlich auch ein Regenbogen

Die "Matrix"-Trilogie sei eigentlich eine Transgender-Geschichte, sagt die Regisseurin Lilly Wachowski. Lohnt es sich, die Science-Fiction-Filme noch mal neu zu sehen?

» MOPO: Olivia Jones trotzt der Krise – Queen der Kiez-Transvestiten öffnet ihre Läden wieder

Olivia Jones und ihre Jones-Familie haben die Zeit der Corona-Krise genutzt, um sich neu zu erfinden. Natürlich alles coronakonform! In "Olivias Show Club" wurde am Mittwochabend vorgeführt, wie zukünftig "Theater gemacht" wird. Und natürlich geschah das mit einem lauten Knall, Showeinlagen und viel Tamtam.

» Weser-Kurier: So soll der CSD in Bremen in diesem Jahr stattfinden

Der Christopher Street Day findet am Wochenende unter strengen Auflagen in Bremen statt. Trotz Corona beginnt der Demonstrationszug um 10 Uhr am Altenwall. Geplant ist auch eine Malaktion am Hauptbahnhof.

» Bravo: Transsexuelle YouTube-Stars geschlagen und ausgeraubt

Die Transgender-Frauen und YouTube-Stars Eden The Doll, Jaselene Whiterose und Joslyn Flawless wollten nur einen schönen Abend in Hollywood verbringen. Doch dann wurden sie plötzlich von Männern angegriffen...

» k.at: Ein lesbisches Paar verlost eine Samenspende und geht viral

Die Influcencerinnen Allie Conway und Sam Kwiatkowski vergeben im Rahmen eines Gewinnspiels eine Ampulle an Spendersamen.

» NRZ: Aktivist fordert mehr Raum für Homosexuelle in Düsseldorf

Wenn Aktivist Christian Naumann das Sagen hätte, würde er mehr für die schwul-lesbische Gemeinschaft tun. Auch die Umwelt liegt ihm am Herzen.

» taz interviewt Linus Giese: "Neuer, zweiter Zugang zum Leben"

Für Linus Giese war sein Coming-out als trans Mann eine Befreiung, trotz Transfeindlichkeit. Ein Gespräch über sein Buch, Solidarität und Boxershorts.

19. August 2020

» taz über Christopher Street Day in Bremen: Analog für gleiche Rechte

Am Wochenende soll der Bremer CSD stattfinden mit Abstand, Maske, ohne Mu­sik. Jetzt stört sich das Ordnungsamt an einer Regenbogenfahne aus Kreide.

» taz über queere Netflix-Serie "She-Ra": Utopische Dystopie

Schwule Väter, fluide Gender: Das Netflix-Remake der 80er-Zeichentrickserie She-Ra zeigt, wie innovative queere Popkultur aussehen kann.

» Blick: Michelle Hunzikers Hommage an die Liebe

In einem langen Facebook-Post schreibt Moderatorin Michelle Hunziker über eine berührende Begegnung mit einem Mann, der auch nach 35 Jahren Beziehung immer noch von seinem Freund schwärmt – und fordert, dass mehr solche Liebesgeschichten erzählt werden.

» nordbayern: Neues Angebot – Schwabacherin berät in Sachen LSBTQ

Über Sarah Paulus aus Schwabach haben wir bereits einige Male berichtet. Sie war früher ein Mann und hat einen anstrengenden Weg hinter sich gebracht. Nun kann sie als Frau leben: "Ich habe die Transition weitgehend durch. Jetzt möchte ich anderen Menschen helfen", sagt sie, und bietet deshalb eine Beratungshotline an.

» Pfaffenhofener Kurier über Landkreispartnerschaft mit Tarnów: Nur ein ärgerliches Missverständnis?

Die "Resolution gegen die LGBT-Ideologie" des polnischen Landkreises Tarnów hat in Pfaffenhofen nach ihrem Bekanntwerden Anfang Juni schnell hohe Wellen geschlagen (PK berichtete mehrfach). Die Zusammenarbeit der beiden Partnerlandkreise steht deshalb auf dem Spiel. In Tarnów dagegen hat ein mediales Echo auf die Differenzen lange auf sich warten lassen.