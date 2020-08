Ausgewählter Artikel:

» (22.08.2020) Sumikai: Gleichgeschlechtliche Paare werden bei Volkszählung in Japan erneut ausgeschlossen

Demnächst findet in Japan wieder die nationale Volkszählung statt und die Regierung rührt auch schon fleißig die Werbetrommel für die Befragung. Erneut gibt

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. August 2020

» ran: Nach homophober Äußerung – NFL-Kommentator Thom Brennaman suspendiert

Während einer Baseball-Übertragung hatte sich der erfahrene Kommentator negativ über Homosexuelle geäußert und wurde daraufhin von seinen Aufgaben entbunden.

» FAZ: Warum unsere Stadtplanung diskriminierend ist

Lange Zeit wurde nicht darüber nachgedacht, wie Städte inklusiver gestaltet werden könnten. Frauen und gesellschaftliche Minderheiten wurden bei der Planung schlichtweg ignoriert das hat bis heute Folgen.

» Deutschlandfunk Nova über LGBT in Uganda: Foltervorwurf gegen Bürgermeister

Ein Bürgermeister und ein Gefängniswärter in Uganda in Ost-Afrika müssen sich vor Gericht verantworten, weil sie offenbar LGBT-Jugendliche gefoltert haben.

» Sumikai: Gleichgeschlechtliche Paare werden bei Volkszählung in Japan erneut ausgeschlossen

Demnächst findet in Japan wieder die nationale Volkszählung statt und die Regierung rührt auch schon fleißig die Werbetrommel für die Befragung. Erneut gibt

21. August 2020

» BR24 über Tessa Ganserer: Politische Galionsfigur der queeren Szene

Ihr Coming-out als trans* Frau war vor knapp zwei Jahren. Seither kämpft die Nürnberger Grünen-Abgeordnete Tessa Ganserer im Bayerischen Landtag für die Rechte von schwulen, lesbischen, bi-, trans- und intersexuellen Menschen.

» Weser-Kurier: CSD-Kundgebung am Bremer Hauptbahnhof findet statt

Wegen Auflagen von der Stadt stand eine Absage der CSD-Kundgebung am Freitag im Raum. Nach Gesprächen mit den Behörden soll die Veranstaltung nun aber stattfinden.

» Berliner Morgenpost über Regenbogenkiez: Nachtbürgermeister zieht erste positive Bilanz

Seit März sind "Nachtbürgermeister" und "Nachtlichter" im Regenbogenkiez unterwegs, um Streit zu schlichten und für Ordnung zu sorgen.

Registrierung erforderlich

» Kleine Zeitung über Atacken gegen Synagoge und Homo-Verein: Unterste Schublade

In zwei Nächten gab es zwei Angriffe gegen die jüdische Gemeinde und einen lesbi-schwulen Verein. Beide sind zutiefst zu verurteilen.

Registrierung erforderlich

» RP Online: Künstlerin wehrt sich gegen Kritik an "Alltagsmenschen"

Unbekannte kritisieren, dass die Alltagsmenschen in Rheinberg nur weiße, ältere Menschen zeigen würden. Dadurch würden Teile der Gesellschaft ausgegrenzt, behaupten sie. Gegen diesen Vorwurf wehrt sich Künstlerin Christel Lechner. S.a.: Mehr Vielfalt für Rheinberg (17.08.2020)

Bezahltes Probeabo nötig

» RND: Nach Vorwurf des toxischen Arbeitsklimas – Die Marke Ellen DeGeneres bröckelt

Ehemalige und aktuelle Mitarbeiter werfen der The Ellen DeGeneres Show sexuelles Fehlverhalten und ein toxisches Arbeitsklima vor. Im Zuge der Kritik entlässt die Moderatorin Ellen DeGeneres nun drei führende Mitarbeiter. Die Medienwelt ist schockiert von diesen Entwicklungen DeGeneres pflegt seit jeher das Image der Wohltäterin.

» Süddeutsche.de: Lesbische Paare sollen eigene Kinder nicht mehr adoptieren müssen

Justizministerin Lambrecht plant eine Reform des Sorgerechts für lesbische Paare. Deutschland ist damit wie so oft hinten dran.

» k.at: Queere TikTok-UserInnen teilen ihre Erfahrungen mit Konversionstherapie

Immer mehr Mitglieder der LGBTIQ-Community, die in Konversionstherapien geschickt wurden, erzählen ihre Geschichten auf TikTok.

20. August 2020

» op-online.de über Theaterstück: Siegfried und der schwule Drache

"Hört ihr Leut', heut wird gezeigt, was die Sage sonst verschweigt. Denn nun erfahren Sie mal, wie es damals wirklich mit dem Helden Siegfried war", versprach Roland Hotz vom Darmstädter Kikeriki-Theater bei deren Gastspiel an zwei Abenden im gut besuchten Amphitheater.

» Kronen Zeitung: Schaukasten von Verein für Schwulenrechte zerstört

In der Nacht auf Donnerstag sollen Unbekannte das Schaufenster von RosaLila PantherInnen in Graz eingeschlagen haben, teilte der Verein via Instagram mit. Der Verein setzt sich für Rechte von schwulen, lesbischen, transsexuellen und anderen Menschen ein.

» Jüdische Allgemeine: Queere Olim

Eine neue Initiative der World Zionist Organisation möchte Homosexuellen bei der Auswanderung nach Israel helfen

» Jüdische Allgemeine interviewt Ruth Westheimer: "Bei manchen Fragen werde ich rot"

Ruth Westheimer über den neuen Dokumentarfilm "Fragen Sie Dr. Ruth" und ihr Wirken als Sexualtherapeutin

» Thüringer Allgemeine: Homosexueller geht in die Offensive – Gruppe "Queer Youth Bleicherode" gegründet

Tom Schieke will auch anderen nicht heterosexuellen jungen Leuten helfen. Die Gruppe "Queer Youth Bleicherode" findet ein Domizil in Obergebra.

» RP ONLINE über "together Kleve": Neuer Treffpunkt für queere Jugendliche

Das "together Kleve" ist ein Café für schwule, lesbische und bisexuelle Jugendliche bis 27 Jahre. Dort können sie sich austauschen, es gibt Hilfe und Beratung.

» Zeit Online über die "Matrix"-Filme: Zwischen Blau und Rot plötzlich auch ein Regenbogen

Die "Matrix"-Trilogie sei eigentlich eine Transgender-Geschichte, sagt die Regisseurin Lilly Wachowski. Lohnt es sich, die Science-Fiction-Filme noch mal neu zu sehen?

» MOPO: Olivia Jones trotzt der Krise – Queen der Kiez-Transvestiten öffnet ihre Läden wieder

Olivia Jones und ihre Jones-Familie haben die Zeit der Corona-Krise genutzt, um sich neu zu erfinden. Natürlich alles coronakonform! In "Olivias Show Club" wurde am Mittwochabend vorgeführt, wie zukünftig "Theater gemacht" wird. Und natürlich geschah das mit einem lauten Knall, Showeinlagen und viel Tamtam.