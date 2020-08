Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. August 2020

» Der Nordschleswiger: "Was! Bist du hetero?"

Ein kritischer Blick auf das eigene Repertoire an Schimpfwörtern kann Stigmatisierungen vorbeugen, meint Nils Baum.

» Deutschlandfunk Kultur über Geschlechtsangleichung bei Kindern und Jugendlichen: "Transidentität ist Schicksal"

Immer mehr Kinder empfinden, im falschen Geschlecht zu leben. Ihre Zahl steigt, weil das Verständnis für Transidentität gewachsen ist, sagt der Jugendpsychiater Georg Romer. Für eine gute weitere Entwicklung der Kinder sind die Eltern zentral.

» NDR: Bekommt Hamburg ein Denkmal für sexuelle Vielfalt?

Ein Historiker kämpft für ein Denkmal für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Hamburg. Der Senat hat bereits Mittel zugesagt. Anfang September gibt es einen öffentlichen Workshop.

» TAG24: Transgender verklagt Schule, weil er nicht auf's Männerklo darf

Der transsexuelle Amerikaner Drew Adam verklagte seine Schule, weil er nicht auf das Jungs-Klo durfte. Jetzt wurde ihm recht gegeben.

» zentralplus: Lets talk about Sex, Chlamydien, Tripper & Co.

Bei der Luzerner Fachstelle S&X Sexuelle Gesundheit Zentralschweiz lassen sich jährlich Hunderte auf sexuell übertragbare Infektionen testen. Zwar werden immer weniger positiv auf HIV getestet doch

» Uckermark Kurier: LGBTQ-Demonstranten ziehen durch Neustrelitz

Die Strecke war beim diesjährigen Christopher Street Day in Neustrelitz so lang, weil es wegen der Corona-Pandemie keine Abschlussparty geben konnte.

23. August 2020

» Märkische Allgemeine über schwulen Politiker: Daniel Keip einstimmig zum SPD-Chef gewählt

Der SPD-Unterbezirk Brandenburg/Havel hat an diesem Samstag Daniel Keip (34) zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er hielt eine Aufbruchrede und bekannte sich zu seiner Homosexualität.

Kostenloses Probeabo nötig

» t-online.de interviewt "Prince Charming" Nicolas Puschmann: "Homophobe Werte passen nicht in die Europäische Union"

Nicolas Puschmann war der erste schwule 'Bachelor'. Warum der Grimme-Preisträger es so wichtig findet, Männerliebe publik zu machen und was er von Politikern erwartet, hat er im t-online.de-Interview verraten.

» Potsdamer Neueste Nachrichten über "LesBi*Schwule T*our": "Immer mal wieder komische Blicke"

Die Sozialpädagogin Nadine Bochert-Apfelbacher aus Potsdam leitet das Projekt "Bildung unterm Regenbogen". Zum Start der "LesBi*Schwule T*our" spricht sie über die Akzeptanz queerer Lebensweisen und ihr eigenes Coming out.

» BR24 über muslimische Jugend: Mehr Engagement, weniger Moscheeverband

Gibt es den einen Islam in Deutschland? Studien zeigen, junge Muslime sind etwas religiöser und häufiger sozial engagiert als ihre Altersgenossen. Die muslimische Jugendkultur ist meist progressiv und gewinnt Abstand zu Moscheegemeinden.

» bz – Zeitung für die Region Basel: Christkatholische Kirche will gleichgeschlechtliche Paare vor dem Altar trauen

In einer ausserordentlichen Synode haben sich die Christkatholiken zur Gleichbehandlung von homosexuellen Paaren bekannt. Sie werden künftig mit der gleichen Liturgie getraut wie heterosexuelle Paare.

Registrierung erforderlich

» NDR: Historiker will Denkmal für sexuelle Vielfalt errichten

Gottfried Lorenz forscht zur Geschichte Homosexueller in Hamburg. Der 80-Jährige kämpft für ein Denkmal für sexuelle Vielfalt. Der Senat hat bereits Mittel zugesagt.

22. August 2020

» Märkische Allgemeine: Lesbischwule Brandenburg-Tour startet in Potsdam

Wegen des Corona-Lockdowns hatten auch die Schwulen und Lesben in Potsdam monatelang keinen Anlaufpunkt in der Stadt. Doch langsam lebt das Regenbogenkombinat wieder auf.

Kostenloses Probeabo nötig

» Titanic über taz-Redakteur "Fun Jeddersen": Die queere Seuche

Menschen wie er sind eine Seltenheit in Deutschland geworden: Männer mit Meinung. Der Tageszeitungs-Journalist und Schwulenaktivist Fun Jeddersen erkennt Sprechverbote und spricht über sie. In einem bewegenden Thinkpiece erklärt er, warum er Angst um sich und sein Land hat.

» Der Westen über schwulen Kandidaten bei der Kommunalwahl NRW: Wie der Bachelor! DIESES Wahlplakat könnte das skurrilste im Land sein

Die Kommunalwahl in NRW rückt immer näher, auch abseits der großen Städte läuft der Wahlkampf. So auch bei den Linken in Olpe im Sauerland. Dort hängt das womöglich skurrilste Wahlplakat im ganzen Land!

» Nordkurier-Interview zum CSD: "Viele Anfeindungen kriegt ihr Heteros gar nicht mit"

Die Regenbogen-Fahnen sind gehisst, Neustrelitz ist bereit: Heute Nachmittag zieht der CSD durch die Straßen der Stadt. Christian von Queer-Strelitz erklärte dem Nordkurier, warum die Demo auch in Coronazeiten so wichtig ist.

» ran: Nach homophober Äußerung – NFL-Kommentator Thom Brennaman suspendiert

Während einer Baseball-Übertragung hatte sich der erfahrene Kommentator negativ über Homosexuelle geäußert und wurde daraufhin von seinen Aufgaben entbunden.

» FAZ: Warum unsere Stadtplanung diskriminierend ist

Lange Zeit wurde nicht darüber nachgedacht, wie Städte inklusiver gestaltet werden könnten. Frauen und gesellschaftliche Minderheiten wurden bei der Planung schlichtweg ignoriert das hat bis heute Folgen.

» Deutschlandfunk Nova über LGBT in Uganda: Foltervorwurf gegen Bürgermeister

Ein Bürgermeister und ein Gefängniswärter in Uganda in Ost-Afrika müssen sich vor Gericht verantworten, weil sie offenbar LGBT-Jugendliche gefoltert haben.

» Sumikai: Gleichgeschlechtliche Paare werden bei Volkszählung in Japan erneut ausgeschlossen

Demnächst findet in Japan wieder die nationale Volkszählung statt und die Regierung rührt auch schon fleißig die Werbetrommel für die Befragung. Erneut gibt