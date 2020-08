Ausgewählter Artikel:

» (25.08.2020) Vogue: "Sport Illustrated"-Model und Trans-Aktivistin Valentina Sampaio über die Bedeutung von Self-Care

In den letzten Jahren hat die 23-jährige Brasilianerin viele Meilensteine gesetzt: Sie war das erste Trans-Model, das auf dem Titelblatt der Vogue Paris erschien; das erste Trans-Model, das in der Victoria's Secret-Familie willkommen geheißen wurde, und nun das erste Trans-Model in der "Sports Illustrated". Hier verrät sie, was diese Errungenschaften für sie bedeuten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. August 2020

» Südtirol News über schwules Paar: Kuss im Meer führt zu Aggressionen am Strand

Ein Kuss eines Paares im Urlaub im Meer: Was eigentlich völlig normal sein sollte, endete für einen 26-jährigen Krankenpfleger aus Bozen in einer mehr als unangenehmen Situation.

» Vogue: "Sport Illustrated"-Model und Trans-Aktivistin Valentina Sampaio über die Bedeutung von Self-Care

In den letzten Jahren hat die 23-jährige Brasilianerin viele Meilensteine gesetzt: Sie war das erste Trans-Model, das auf dem Titelblatt der Vogue Paris erschien; das erste Trans-Model, das in der Victoria's Secret-Familie willkommen geheißen wurde, und nun das erste Trans-Model in der "Sports Illustrated". Hier verrät sie, was diese Errungenschaften für sie bedeuten.

» BR.de interviewt Dietmar Holzapfel: "König Ludwig II. war ein zerrissener Mann"

An der Münchner Corneliusbrücke stand einst ein Denkmal von Ludwig II. – und es gibt Fans, die dieses Denkmal gerne zurück haben möchten. Dietmar Holzapfel, Chef des Hotels Deutsche Eiche, hat den Verein "König Ludwig Denkmal" gegründet.

» rbb24: LesBiSchwule-Tour unterwegs durch Ostbrandenburg

"Brandenburg bleibt bunt" lautet das Motto der LesBiSchwulen-Tour 2020. Die Antidiskriminierungskampagne ist am Wochenende in Potsdam gestartet und geht nun mit weiteren Stationen durch Oder-Spree.

24. August 2020

» HNA über CSD Kassel: Trotz Corona – "Anfeindungen und Hass sind geblieben"

Der Christopher Street Day (CSD) findet in diesem Jahr in anderer Form statt wegen Corona. Statt eines Demonstrationszuges gibt es verschiedene kleinere Aktionen im Stadtgebiet.

» Ajoure: Wer war eigentlich Gilbert Baker?

Der Künstler Gilbert Baker erschuf in den 1970er Jahren die Regenbogenflagge als Zeichen für sexuelle Toleranz und Gewaltfreiheit.

» Frankfurter Rundschau: Die Mission der Pernille Harder

Pernille Harder ist für den VfL Wolfsburg in der Champions League der Frauen längst in einer übergeordneten Mission auf Torejagd.

» Der Nordschleswiger: "Was! Bist du hetero?"

Ein kritischer Blick auf das eigene Repertoire an Schimpfwörtern kann Stigmatisierungen vorbeugen, meint Nils Baum.

» Deutschlandfunk Kultur über Geschlechtsangleichung bei Kindern und Jugendlichen: "Transidentität ist Schicksal"

Immer mehr Kinder empfinden, im falschen Geschlecht zu leben. Ihre Zahl steigt, weil das Verständnis für Transidentität gewachsen ist, sagt der Jugendpsychiater Georg Romer. Für eine gute weitere Entwicklung der Kinder sind die Eltern zentral.

» NDR: Bekommt Hamburg ein Denkmal für sexuelle Vielfalt?

Ein Historiker kämpft für ein Denkmal für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Hamburg. Der Senat hat bereits Mittel zugesagt. Anfang September gibt es einen öffentlichen Workshop.

» TAG24: Transgender verklagt Schule, weil er nicht auf's Männerklo darf

Der transsexuelle Amerikaner Drew Adam verklagte seine Schule, weil er nicht auf das Jungs-Klo durfte. Jetzt wurde ihm recht gegeben.

» zentralplus: Lets talk about Sex, Chlamydien, Tripper & Co.

Bei der Luzerner Fachstelle S&X Sexuelle Gesundheit Zentralschweiz lassen sich jährlich Hunderte auf sexuell übertragbare Infektionen testen. Zwar werden immer weniger positiv auf HIV getestet doch

» Uckermark Kurier: LGBTQ-Demonstranten ziehen durch Neustrelitz

Die Strecke war beim diesjährigen Christopher Street Day in Neustrelitz so lang, weil es wegen der Corona-Pandemie keine Abschlussparty geben konnte.

23. August 2020

» Märkische Allgemeine über schwulen Politiker: Daniel Keip einstimmig zum SPD-Chef gewählt

Der SPD-Unterbezirk Brandenburg/Havel hat an diesem Samstag Daniel Keip (34) zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er hielt eine Aufbruchrede und bekannte sich zu seiner Homosexualität.

Kostenloses Probeabo nötig

» t-online.de interviewt "Prince Charming" Nicolas Puschmann: "Homophobe Werte passen nicht in die Europäische Union"

Nicolas Puschmann war der erste schwule 'Bachelor'. Warum der Grimme-Preisträger es so wichtig findet, Männerliebe publik zu machen und was er von Politikern erwartet, hat er im t-online.de-Interview verraten.

» Potsdamer Neueste Nachrichten über "LesBi*Schwule T*our": "Immer mal wieder komische Blicke"

Die Sozialpädagogin Nadine Bochert-Apfelbacher aus Potsdam leitet das Projekt "Bildung unterm Regenbogen". Zum Start der "LesBi*Schwule T*our" spricht sie über die Akzeptanz queerer Lebensweisen und ihr eigenes Coming out.

» BR24 über muslimische Jugend: Mehr Engagement, weniger Moscheeverband

Gibt es den einen Islam in Deutschland? Studien zeigen, junge Muslime sind etwas religiöser und häufiger sozial engagiert als ihre Altersgenossen. Die muslimische Jugendkultur ist meist progressiv und gewinnt Abstand zu Moscheegemeinden.

» bz – Zeitung für die Region Basel: Christkatholische Kirche will gleichgeschlechtliche Paare vor dem Altar trauen

In einer ausserordentlichen Synode haben sich die Christkatholiken zur Gleichbehandlung von homosexuellen Paaren bekannt. Sie werden künftig mit der gleichen Liturgie getraut wie heterosexuelle Paare.

Registrierung erforderlich

» NDR: Historiker will Denkmal für sexuelle Vielfalt errichten

Gottfried Lorenz forscht zur Geschichte Homosexueller in Hamburg. Der 80-Jährige kämpft für ein Denkmal für sexuelle Vielfalt. Der Senat hat bereits Mittel zugesagt.

22. August 2020

» Märkische Allgemeine: Lesbischwule Brandenburg-Tour startet in Potsdam

Wegen des Corona-Lockdowns hatten auch die Schwulen und Lesben in Potsdam monatelang keinen Anlaufpunkt in der Stadt. Doch langsam lebt das Regenbogenkombinat wieder auf.

Kostenloses Probeabo nötig