» (27.08.2020) musikexpress über Frank Ocean: Das Ende des männlich-heterosexuell dominierten HipHop

Warum Frank Ocean der begabteste und rätselhafteste Songwriter der Gegenwart ist, erfahrt Ihr hier in unserer ME-Heldenstory.

27. August 2020

» Schwäbische aus Friedrichshafen: Queer Pride wirbt für Vielfalt und Gleichberechtigung

Schon seit Jahrzehnten gehen Schwule, Lesben und Transgender für Gleichberechtigung und Akzeptanz auf die Straße – so etwa beim jährlichen Christopher-Street-Day in Köln. Am Sonntag, 6. September, gehen auch erstmals in Friedrichshafen Menschen der LSBTTIQ+-Community die Buchstaben stehen für lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender, intersexuell, queer und mehr auf die Straße und demonstrieren für Vielfalt und Gleichberechtigung.

» Spiegel über genderneutrale Berlinale-Preise: Kein Genderstern wird aufgehen

Auf der Berlinale soll es ab 2021 genderneutrale Preise fürs Schauspiel geben. Pro Quote Film und der Schauspielverband protestieren, doch ihre Argumente halten nur bedingt stand.

» Blick: Trans-Experten fühlen sich von Keller-Sutter "missverstanden"

Geht es nach Karin Keller-Sutter, sollen minderjährige Transsexuelle ihr Geschlecht auf dem Zivilstandsamt künftig nur ändern können, wenn die Eltern einverstanden sind. Die Bundesrätin beruft sich dabei auf Fachleute – diese sprechen nun von einem Missverständnis.

» The Best Social Media: Intolerante Frau stört sich an Regenbogenfahne vor Supermarkt und kassiert passende Antworten

Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist eine großartige Sache und dank sozialer Medien kann davon jeder in einem zuvor kaum gekannten Ausmaß Gebrauch machen.

» DWDL.de über Netflix made in Germany: True Crime, Polak – und "Queer Eye"?

Mit der True-Crime-Serie "Rohwedder" der Gebrüder Beetz und einem Comedy-Format mit Oliver Polak baut Netflix im Herbst sein deutsches Angebot aus. Jennifer Mival, Managerin Unscripted & Doc Series, über die Strategie im Non-Fiktionalen.

» Frankfurter Rundschau: Neues Zentrum der Aids-Hilfe öffnet

Ab 1. September öffnet das Maincheck, ein Zentrum für Sexualität, Identität und Gesundheit. Doch noch sind die Umbauarbeiten nicht komplett abgeschlossen, weil wegen Corona Spendeneinnahmen weggefallen sind.

» Noizz: Cara Delevingne soll für neue Doku-Serie an Sex-Labor-Experimenten teilnehmen

Erst vor wenigen Monaten hat sich Cara Delevingne als pansexuell geoutet. Jetzt soll sie in einer neuen "High-End"-Doku-Serie Fragen der sexuellen und geschlechtlichen Identität nachgehen und dafür auch selbst an Experimenten teilnehmen.

» RTL über trans Polizistin: Früher Rainer, heute Ria – So war das Coming-out vor den Kollegen

Berlin gilt als weltoffen, locker und tolerant – doch in der Hauptstadt ist sie als bunte Hündin unter Polizisten bekannt

26. August 2020

» Märkische Oderzeitung: Bürgermeister Matthias Rudolph will buntes Fürstenwalde

Die Les-Bi-Schwule-Tour hat in Fürstenwalde und in Woltersdorf Station gemacht. Matthias Rudolph wirbt für Vielfalt.

» taz zum geplanten Denkmal für sexuelle Vielfalt in Hamburg: Phase der Konkretisierung startet

Hamburg hat geschichtlich eine große Bedeutung für die Community homosexueller Menschen. Ein Denkmal für sexuelle Vielfalt soll daran erinnern.

» Die Ostschweiz interviewt junge Lesbe: "Ich wollte nicht anders sein als die anderen" Die Ostschweiz

Ray aus dem Thurgau möchte bei ihrem Spitznamen und ohne genauen Wohnort genannt werden. Sie ist 21 Jahre alt und hatte ihr Coming out vor zwei Jahren mit 19.

» evangelisch.de zur Rehabilitierung eines schwulen Pfarrers: Ein später erster Schritt

Erst verurteilten die Nazis ihn wegen des § 175, dann schmiss ihn die Evangelische Kirche raus. Nun soll nach über 75 Jahren das Unrecht anerkannt und der Berliner Pfarrer Friedrich Klein in einem Gedenkgottesdienst "rehabilitiert" werden. S.a.: Berliner Landeskirche rehabilitiert gefeuerten schwulen Pfarrer (24.08.2020)

» Domradio über Ludwig II.: Eine Geburt – begleitet von Gerüchten und Rätseln

"Ein ewig Rätsel bleiben will ich Mir – und anderen", sagte "Märchenkönig" Ludwig II. über sich. Sein Tod im Starnberger See wirft noch heute Fragen auf, aber auch seine Geburt am 25. August 1845 umgibt Geheimnisse.

» SWR über trans Frau Simona Maier: Badische Weinprinzessin und Kämpferin für Vielfalt

Weinprinzessin zu werden war ihr Kindheitstraum, aber es war ein langer und schwieriger Weg – damals war sie nämlich noch ein Junge. Und auch die Corona-Krise hat sie Simona Maier vor große Aufgaben gestellt.

» SRF über homosexuelle Opfer der Nazis: "Ich, Pierre Seel, deportiert und vergessen"

Die Nationalsozialisten machten neben den Juden auch Jagd auf Homosexuelle. Die tragische Geschichte von Pierre Seel.

» stern: Mein Partner trifft sich heimlich mit schwulen Männern

Leonie liebt ihren Freund, er ist rücksichtsvoll und sehr um sie bemüht. Doch immer wieder erwischt sie ihn beim Kontakt mit schwulen Männern. Hat ihre Beziehung noch eine Zukunft?

» Noizz: LGBTQ-safe Zonen – Mitarbeiter*innen-Netzwerk zeigt Flagge gegen Queer-Feindlichkeit in Polen

Eine queer-feindliche Regierung und etliche Gemeinden, die "LGBTQ-freie Zonen" ausrufen, machen der queeren Community in Polen seit Monaten zu schaffen. Das LGBTQ-Netzwerk von Axel Springer hält jetzt mit einer Aktion für "LGBTQ-safe Zonen" gegen die Diskriminierung.

» Westfalenpost: Transgender – "Olpe will tolerant sein, tut sich aber schwer"

Leo kam als Mädchen zur Welt, Kathi als Intersexuelle. Sie erzählen von Anfeindungen, dem Outing und von ihren neuen, eigentlichen Geburtstagen.

25. August 2020

» Südtirol News über schwules Paar: Kuss im Meer führt zu Aggressionen am Strand

Ein Kuss eines Paares im Urlaub im Meer: Was eigentlich völlig normal sein sollte, endete für einen 26-jährigen Krankenpfleger aus Bozen in einer mehr als unangenehmen Situation.