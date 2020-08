Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. August 2020

» Cosmopolitan: So gelingt der Sex mit Umschnalldildo und Harness

Beim Strapon Sex lernen Paare ihre Sexualität völlig neu kennen. Wir geben Tipps für aufregenden Sex mit Umschnalldildo und Harness.

» MADS: "Ich habe keine Lust auf Kategorien" – Rapperin Avery Aubrey bezeichnet sich ungern als Dragqueen

Mit 13 kreierte Tim (20) seine erste Version der Kunstfigur Avery Aubrey. Nun hat Avery ihr erstes Musikvideo veröffentlicht. Doch passen Deutschrap und Drag zusammen?

» MundWerk im Gespräch mit Stephanie Kuhnen: Lesben* raus! Sichtbarkeit schaffen!

Im Spannungsfeld der Frauen- und LGBTIQ-Bewegung entwickelt sich lesbisches Leben stetig.Was bedeutet eigentlich Lesbe? Bedeutet Lesbe zu sein auch immer Frau zu sein? Diese und weitere Fragen werden in dieser Episode mit Stephanie Kuhnen, der Autorin von "Lesben raus! Für mehr lesbische Sichtbarkeit!" besprochen.

» ze.tt: Warum werden in queeren Beziehungen oft heteronormative Muster reproduziert?

Hund, Haus, Kind und Heirat – der 25-jährige Elliot hat genug von an Abläufe geknüpfter Romantik und beschreibt im Video, wie er sich von Normvorstellungen befreit hat.

» radioWoche aus Großbritannien: Bauer startet LGBTQ-Radio

Bauer Radio startet heute in Großbritannien ein Radioprogramm für die LGBTQ+-Community.

» Deutschlandfunk: Wie Frauen in rechten Ideologien zum Hassobjekt werden

Im rechten Spektrum ist der Hass gegen Frauen in unterschiedlicher Form zu finden: von seiner zugespitzten Form als Teil der Ideologie rechtsextremistischer Gewalttäter bis zum Merkmal vermeintlich liberaler Kräfte. Der Feminismus als Feindbild rückt zunehmend aus der extremistischen Ecke – in unseren Alltag.

» Füssen aktuell über trans Mann: Ich bin ich

Wenn Fabio an seine Teenagerzeit zurückdenkt, sind es Gefühle, die er keinem wünscht. Der 25-Jährige war in seinem Körper gefangen. Viele Jahre wusste er nicht, was mit ihm los war oder wie er seine Gefühle in Worte fassen konnte. Irgendetwas war nicht in Ordnung. Erst durch eine Reportage im Fernsehen wusste er endlich, wie er seinen Gefühlszustand und dieses Unwohlsein benennen konnte.

27. August 2020

» Schwäbische aus Friedrichshafen: Queer Pride wirbt für Vielfalt und Gleichberechtigung

Schon seit Jahrzehnten gehen Schwule, Lesben und Transgender für Gleichberechtigung und Akzeptanz auf die Straße – so etwa beim jährlichen Christopher-Street-Day in Köln. Am Sonntag, 6. September, gehen auch erstmals in Friedrichshafen Menschen der LSBTTIQ+-Community die Buchstaben stehen für lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, transgender, intersexuell, queer und mehr auf die Straße und demonstrieren für Vielfalt und Gleichberechtigung.

» Spiegel über genderneutrale Berlinale-Preise: Kein Genderstern wird aufgehen

Auf der Berlinale soll es ab 2021 genderneutrale Preise fürs Schauspiel geben. Pro Quote Film und der Schauspielverband protestieren, doch ihre Argumente halten nur bedingt stand.

» Blick: Trans-Experten fühlen sich von Keller-Sutter "missverstanden"

Geht es nach Karin Keller-Sutter, sollen minderjährige Transsexuelle ihr Geschlecht auf dem Zivilstandsamt künftig nur ändern können, wenn die Eltern einverstanden sind. Die Bundesrätin beruft sich dabei auf Fachleute – diese sprechen nun von einem Missverständnis.

» The Best Social Media: Intolerante Frau stört sich an Regenbogenfahne vor Supermarkt und kassiert passende Antworten

Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist eine großartige Sache und dank sozialer Medien kann davon jeder in einem zuvor kaum gekannten Ausmaß Gebrauch machen.

» DWDL.de über Netflix made in Germany: True Crime, Polak – und "Queer Eye"?

Mit der True-Crime-Serie "Rohwedder" der Gebrüder Beetz und einem Comedy-Format mit Oliver Polak baut Netflix im Herbst sein deutsches Angebot aus. Jennifer Mival, Managerin Unscripted & Doc Series, über die Strategie im Non-Fiktionalen.

» musikexpress über Frank Ocean: Das Ende des männlich-heterosexuell dominierten HipHop

Warum Frank Ocean der begabteste und rätselhafteste Songwriter der Gegenwart ist, erfahrt Ihr hier in unserer ME-Heldenstory.

» Frankfurter Rundschau: Neues Zentrum der Aids-Hilfe öffnet

Ab 1. September öffnet das Maincheck, ein Zentrum für Sexualität, Identität und Gesundheit. Doch noch sind die Umbauarbeiten nicht komplett abgeschlossen, weil wegen Corona Spendeneinnahmen weggefallen sind.

» Noizz: Cara Delevingne soll für neue Doku-Serie an Sex-Labor-Experimenten teilnehmen

Erst vor wenigen Monaten hat sich Cara Delevingne als pansexuell geoutet. Jetzt soll sie in einer neuen "High-End"-Doku-Serie Fragen der sexuellen und geschlechtlichen Identität nachgehen und dafür auch selbst an Experimenten teilnehmen.

» RTL über trans Polizistin: Früher Rainer, heute Ria – So war das Coming-out vor den Kollegen

Berlin gilt als weltoffen, locker und tolerant – doch in der Hauptstadt ist sie als bunte Hündin unter Polizisten bekannt

26. August 2020

» Märkische Oderzeitung: Bürgermeister Matthias Rudolph will buntes Fürstenwalde

Die Les-Bi-Schwule-Tour hat in Fürstenwalde und in Woltersdorf Station gemacht. Matthias Rudolph wirbt für Vielfalt.

» taz zum geplanten Denkmal für sexuelle Vielfalt in Hamburg: Phase der Konkretisierung startet

Hamburg hat geschichtlich eine große Bedeutung für die Community homosexueller Menschen. Ein Denkmal für sexuelle Vielfalt soll daran erinnern.

» Die Ostschweiz interviewt junge Lesbe: "Ich wollte nicht anders sein als die anderen" Die Ostschweiz

Ray aus dem Thurgau möchte bei ihrem Spitznamen und ohne genauen Wohnort genannt werden. Sie ist 21 Jahre alt und hatte ihr Coming out vor zwei Jahren mit 19.

» evangelisch.de zur Rehabilitierung eines schwulen Pfarrers: Ein später erster Schritt

Erst verurteilten die Nazis ihn wegen des § 175, dann schmiss ihn die Evangelische Kirche raus. Nun soll nach über 75 Jahren das Unrecht anerkannt und der Berliner Pfarrer Friedrich Klein in einem Gedenkgottesdienst "rehabilitiert" werden. S.a.: Berliner Landeskirche rehabilitiert gefeuerten schwulen Pfarrer (24.08.2020)