30. August 2020

» Gala interviewt Katy Bähm: "Simone war so fake"

Im Interview nach dem "Promi Big Brother"-Exit lässt Katy Bähm kein gutes Haar an Ex-Mitbewohnerin Simone Mecky-Ballack.

29. August 2020

» taz: Queere Mütter klagen

Mit der Iniative nodoption machen queere Mütter darauf aufmerksam, dass sie ihre eigenen Kinder adoptieren müssen. Jetzt gehen sie vor Gericht.

» Noizz: Warum Dennis mit 31 schwulen Männern in einem Haus lebt

Dennis ist 26 und teilt sich mit seinem Freund Mathias eine hübsche Wohnung in Charlottenburg. Klingt erst mal total normal. Ist es auch. Das Drumherum aber nicht. Die Zwei leben in einem Mehrgenerationenhaus der etwas anderen Art. In dem Haus mit 25 Wohnungen und einer WG leben nämlich nur schwule Männer. Während die Älteren hier einen Schutzraum finden, hat Dennis sich aus ganz anderen Gründen für dieses besondere Haus entschieden ...

» Noizz: "Ich traue mich nicht mehr, die Hand meiner Freundin zu halten" – 3 queere Frauen über ihren Alltag im homophoben Polen

Frauen lieben Männer und Männer lieben Frauen. Wenn du dich an diesem Satz störst, bist du ein Problem und musst um dein Leben fürchten jedenfalls in Polen. Unser erzkonservatives Nachbarland marginalisiert queere Minderheiten. Wer hier nicht der heteronormativen Norm entspricht, wird gehasst, angegriffen, verhaftet, als Ideologie verschrien. Seitdem die rechts-konservative PiS an der Macht ist, spitzt sich die Lage für die LGBTQ-Community immer weiter zu. Wir haben drei queere polnische Aktivistinnen gefragt, wie sie mit der ständigen Angst leben.

» Noizz interviewt Dragqueen Trinity the Tuck: "Drag ist geschlechtslos. Es gibt keine Grenzen"

Trinity the Tuck ist seit "RuPaul's Drag Race" und ihrem "All Stars"-Sieg eine der bekanntesten Dragqueens der Welt. Im NOIZZ-Interview haben wir uns mit Trinity unter anderem darüber unterhalten, warum ihr eigener digitaler Live-Drag-Wettbewerb "Love for the Arts" auf Twitch für Künstler*innen unabhängig der Geschlechtsidentität und Drag-Form offen ist und warum sie RuPaul dankbar dafür ist, dass er Drag Mainstream gemacht hat.

» Waltroper Zeitung über "Warmer Bruder"-Post: Wahlkampf aus der untersten Schublade – Bürgermeister-Kandidat vergreift sich im Ton

Der parteilose Bürgermeister-Kandidat Markus Porsch hat bei Facebook seinen Konkurrenten Marcel Mittelbach (30) als 'warmen Bruder' bezeichnet. Es folgte ein beispielloser Shitstorm.

» zentralplus: Luzerner Politiker wehren sich erfolgreich gegen diskriminierende Beschimpfungen

Ein Mann hat in Emails zwei homosexuelle Politiker aufs übelste beschimpft – und die Nachrichten an Parteisektionen in 14 Kantonen verschickt. Selbst vor Gericht sah er nicht ein, dass er etwas falsch gemacht hat. Nun wurde er verurteilt.

» 20 Minuten: "Ich kenne seinen Penis, aber nicht seinen Namen"

Lars bricht ein Tabu und spricht über anonymen Sex unter Männern und die Leere, die er dabei empfindet.

» Deutschlandfunk über Stücke von Sybille Berg und Falk Richter: Top und Flop beim Auftakt in Weimar

Die Inszenierung von Sibylle Bergs Uraufführung auf dem Kunstfest Weimar beschädigt im Grunde den guten Ruf aller Beteiligten, findet Michael Laages. Ganz anders Falk Richters Inszenierung eines in Paranoia abgleitenden Schauspielers, der schließlich zum Corona-Leugner wird: ein richtig gutes Stück.

» Radio Bielefeld: Mehr queere Ampelfiguren in Bielefeld möglich

Die Fußgängerampeln, die in Bielefeld mit homosexuellen Ampel-Männchen bzw. Weibchen ein Zeichen für Toleranz setzen, sollen bleiben und könnten an weiteren Standorten in der Stadt eingesetzt werden.

» Oberpfalz TV aus Amberg: Christopher Street Day 2020 – Vorbereitungen laufen

Sie wollten die gewalttätigen Razzien und Benachteiligungen nicht mehr hinnehmen. Im Juni 1969 setzten sich in der New Yorker Christopher Street Dragqueens, Transsexuelle, Afroamerikaner und weitere zur Wehr und kämpften für ihre Rechte. Daraus ist er geworden: Der Christopher Street Day.

» Deutschlandfunk Nova über Pegging: Analsex mit dem Strap-on-Dildo

Nicht nur beim lesbischen oder schwulen Sex: Pegging. Wenn die Frau den Mann mit einem umgeschnallten Dildo anal penetriert.

28. August 2020

» Cosmopolitan: So gelingt der Sex mit Umschnalldildo und Harness

Beim Strapon Sex lernen Paare ihre Sexualität völlig neu kennen. Wir geben Tipps für aufregenden Sex mit Umschnalldildo und Harness.

» MADS: "Ich habe keine Lust auf Kategorien" – Rapperin Avery Aubrey bezeichnet sich ungern als Dragqueen

Mit 13 kreierte Tim (20) seine erste Version der Kunstfigur Avery Aubrey. Nun hat Avery ihr erstes Musikvideo veröffentlicht. Doch passen Deutschrap und Drag zusammen?

» MundWerk im Gespräch mit Stephanie Kuhnen: Lesben* raus! Sichtbarkeit schaffen!

Im Spannungsfeld der Frauen- und LGBTIQ-Bewegung entwickelt sich lesbisches Leben stetig.Was bedeutet eigentlich Lesbe? Bedeutet Lesbe zu sein auch immer Frau zu sein? Diese und weitere Fragen werden in dieser Episode mit Stephanie Kuhnen, der Autorin von "Lesben raus! Für mehr lesbische Sichtbarkeit!" besprochen.

» ze.tt: Warum werden in queeren Beziehungen oft heteronormative Muster reproduziert?

Hund, Haus, Kind und Heirat – der 25-jährige Elliot hat genug von an Abläufe geknüpfter Romantik und beschreibt im Video, wie er sich von Normvorstellungen befreit hat.

» radioWoche aus Großbritannien: Bauer startet LGBTQ-Radio

Bauer Radio startet heute in Großbritannien ein Radioprogramm für die LGBTQ+-Community.

» Deutschlandfunk: Wie Frauen in rechten Ideologien zum Hassobjekt werden

Im rechten Spektrum ist der Hass gegen Frauen in unterschiedlicher Form zu finden: von seiner zugespitzten Form als Teil der Ideologie rechtsextremistischer Gewalttäter bis zum Merkmal vermeintlich liberaler Kräfte. Der Feminismus als Feindbild rückt zunehmend aus der extremistischen Ecke – in unseren Alltag.

» Füssen aktuell über trans Mann: Ich bin ich

Wenn Fabio an seine Teenagerzeit zurückdenkt, sind es Gefühle, die er keinem wünscht. Der 25-Jährige war in seinem Körper gefangen. Viele Jahre wusste er nicht, was mit ihm los war oder wie er seine Gefühle in Worte fassen konnte. Irgendetwas war nicht in Ordnung. Erst durch eine Reportage im Fernsehen wusste er endlich, wie er seinen Gefühlszustand und dieses Unwohlsein benennen konnte.