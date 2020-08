Ausgewählter Artikel:

31. August 2020

» RND: Ohne Therapie – Wieso können manche Menschen HIV in Schach halten?

Mit den entsprechenden Medikamenten lässt sich heute der Ausbruch von Aids verhindern – auch wenn Menschen mit dem HI-Virus infiziert sind. Manche Menschen benötigen die Medikamente aber nicht. Wie ist das möglich?

» Stuttgarter Nachrichten über Kulturwasen mit Kerstin Ott und Eloy de Jong: Regenbogenfest im Regen

Mit ihren Hits brachte Kerstin Ott die LGBT-Bewegung in die Faschingszelte. Am Sonntagabend singt sie beim Kulturwasen des SWR und es regnet, ganz ohne Regenbogen. Mit dem Niederländer Eloy de Jong im Vorprogramm sorgt sie für Stimmung, gemessen an den Umständen nicht ohne Erfolg.

» Spiegel-Gartenkolumne: Gender Trouble im Grünen

Männlich, weiblich, divers. Das Zusammenleben unter Pflanzen ist kompliziert. Unter Gärtnerinnen und Gärtnern manchmal auch.

» Weser-Kurier über Vandalismus in Borgfeld: Regenbogen-Transparent beschädigt

Unbekannte Täter haben gewaltsam ein Transparent vom Gemeindehaus neben der Borgfelder Kirche gerissen und in einer Mülltonne entsorgt. War die Straftat politisch motiviert?

» Onetz über Christopher Street Day in Amberg: Kunterbunt geht's auf die Straße

Das unbeständige Wetter trübte die Aktionen des Vereins Kunterbunt am Christopher Street Day. Dennoch reisten am Samstag einige bekannte Gesichter nach Amberg, um über Gleichberechtigung aller Menschen zu sprechen.

» Onetz über ermordeten Schwulen in Amberg: Zum Todestag von Klaus-Peter Beer – Ein Abend zum Erinnern

Das Bündnis gegen das Vergessen hatte eingeladen: Zum 25. Todestag von Klaus-Peter Beer am 7. September gab es einen Vortrag und einen Film über dessen Leben und Tod im Ring-Theater.

30. August 2020

» taz über Sprache, Sex und Gender: Hey, was ist dein Geschlecht?

Seit mindestens einem halben Jahrhundert wird im deutschsprachigen Raum debattiert, was Geschlecht ist. Ein Überblick.

» Jurassica Parka auf ze.tt: Zuppeln, tupfen, ankleiden – wie ich am Set eines Werbefilmdrehs verhätschelt wurde

Sommerhitze und strenge Corona-Regeln: Beim Dreh eines Werbefilms kommt Dragqueen Jurassica Parka ins Schwitzen. Zum Glück wird sie wie ein Hollywoodstar umschwärmt.

» taz über LGBT-Rechte in Ostasien: Regenbogen über China

Im Französischen Viertel von Shanghai können Lesben und Schwule offen zu ihrer Sexualität stehen. Doch die Toleranz der Behörden hat ihre Grenzen.

» Gala interviewt Katy Bähm: "Simone war so fake"

Im Interview nach dem "Promi Big Brother"-Exit lässt Katy Bähm kein gutes Haar an Ex-Mitbewohnerin Simone Mecky-Ballack.

29. August 2020

» taz: Queere Mütter klagen

Mit der Iniative nodoption machen queere Mütter darauf aufmerksam, dass sie ihre eigenen Kinder adoptieren müssen. Jetzt gehen sie vor Gericht.

» Noizz: Warum Dennis mit 31 schwulen Männern in einem Haus lebt

Dennis ist 26 und teilt sich mit seinem Freund Mathias eine hübsche Wohnung in Charlottenburg. Klingt erst mal total normal. Ist es auch. Das Drumherum aber nicht. Die Zwei leben in einem Mehrgenerationenhaus der etwas anderen Art. In dem Haus mit 25 Wohnungen und einer WG leben nämlich nur schwule Männer. Während die Älteren hier einen Schutzraum finden, hat Dennis sich aus ganz anderen Gründen für dieses besondere Haus entschieden ...

» Noizz: "Ich traue mich nicht mehr, die Hand meiner Freundin zu halten" – 3 queere Frauen über ihren Alltag im homophoben Polen

Frauen lieben Männer und Männer lieben Frauen. Wenn du dich an diesem Satz störst, bist du ein Problem und musst um dein Leben fürchten jedenfalls in Polen. Unser erzkonservatives Nachbarland marginalisiert queere Minderheiten. Wer hier nicht der heteronormativen Norm entspricht, wird gehasst, angegriffen, verhaftet, als Ideologie verschrien. Seitdem die rechts-konservative PiS an der Macht ist, spitzt sich die Lage für die LGBTQ-Community immer weiter zu. Wir haben drei queere polnische Aktivistinnen gefragt, wie sie mit der ständigen Angst leben.

» Noizz interviewt Dragqueen Trinity the Tuck: "Drag ist geschlechtslos. Es gibt keine Grenzen"

Trinity the Tuck ist seit "RuPaul's Drag Race" und ihrem "All Stars"-Sieg eine der bekanntesten Dragqueens der Welt. Im NOIZZ-Interview haben wir uns mit Trinity unter anderem darüber unterhalten, warum ihr eigener digitaler Live-Drag-Wettbewerb "Love for the Arts" auf Twitch für Künstler*innen unabhängig der Geschlechtsidentität und Drag-Form offen ist und warum sie RuPaul dankbar dafür ist, dass er Drag Mainstream gemacht hat.

» Waltroper Zeitung über "Warmer Bruder"-Post: Wahlkampf aus der untersten Schublade – Bürgermeister-Kandidat vergreift sich im Ton

Der parteilose Bürgermeister-Kandidat Markus Porsch hat bei Facebook seinen Konkurrenten Marcel Mittelbach (30) als 'warmen Bruder' bezeichnet. Es folgte ein beispielloser Shitstorm.

» zentralplus: Luzerner Politiker wehren sich erfolgreich gegen diskriminierende Beschimpfungen

Ein Mann hat in Emails zwei homosexuelle Politiker aufs übelste beschimpft – und die Nachrichten an Parteisektionen in 14 Kantonen verschickt. Selbst vor Gericht sah er nicht ein, dass er etwas falsch gemacht hat. Nun wurde er verurteilt.

» 20 Minuten: "Ich kenne seinen Penis, aber nicht seinen Namen"

Lars bricht ein Tabu und spricht über anonymen Sex unter Männern und die Leere, die er dabei empfindet.

» Deutschlandfunk über Stücke von Sybille Berg und Falk Richter: Top und Flop beim Auftakt in Weimar

Die Inszenierung von Sibylle Bergs Uraufführung auf dem Kunstfest Weimar beschädigt im Grunde den guten Ruf aller Beteiligten, findet Michael Laages. Ganz anders Falk Richters Inszenierung eines in Paranoia abgleitenden Schauspielers, der schließlich zum Corona-Leugner wird: ein richtig gutes Stück.

» Radio Bielefeld: Mehr queere Ampelfiguren in Bielefeld möglich

Die Fußgängerampeln, die in Bielefeld mit homosexuellen Ampel-Männchen bzw. Weibchen ein Zeichen für Toleranz setzen, sollen bleiben und könnten an weiteren Standorten in der Stadt eingesetzt werden.

» Oberpfalz TV aus Amberg: Christopher Street Day 2020 – Vorbereitungen laufen

Sie wollten die gewalttätigen Razzien und Benachteiligungen nicht mehr hinnehmen. Im Juni 1969 setzten sich in der New Yorker Christopher Street Dragqueens, Transsexuelle, Afroamerikaner und weitere zur Wehr und kämpften für ihre Rechte. Daraus ist er geworden: Der Christopher Street Day.