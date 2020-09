Ausgewählter Artikel:

» (02.09.2020) evangelisch.de: Inklusive Religionspädagogik der Vielfalt

Im Sommer 2020 ist das Studienbuch Inklusive Religionspädagogik der Vielfalt erschienen. Es lohnt sich genau hinzuschauen und darin nachzulesen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. September 2020

» stern interviewt Olivia Jones: Die Kiez-Ikone startet ins neue Normal

"Jede Krise bietet auch Chancen", stellt Olivia Jones klar. Die Kiez-Ikone lässt sich von Corona nicht unterkriegen.

» WDR über 18-Jährige aus Olpe: Im falschen Körper geboren

Transsexuelle Menschen erfahren oft Diskriminierung und Gewalt. So auch Jasmin Zimmermann, geboren als Jan Michael. Erst mit 16 wagte sie den Schritt in die Öffentlichkeit.

» evangelisch.de: Inklusive Religionspädagogik der Vielfalt

Im Sommer 2020 ist das Studienbuch Inklusive Religionspädagogik der Vielfalt erschienen. Es lohnt sich genau hinzuschauen und darin nachzulesen.

» SWR: Schwules Paar verlässt Priesterseminar um seine Liebe leben zu können

Eigentlich wollten Marius Kramer und Heiko Hauger katholische Priester werden. Doch dann verliebten sie sich ineinander. Und entschieden sich, das Priesterseminar zu verlassen und zu ihrer Liebe zu stehen. Kein leichter Schritt! Aber inzwischen haben die beiden Stuttgarter nicht nur privat, sondern auch beruflich ihr Glück gefunden: Sie arbeiten als Bestatter im selben Unternehmen.

» Tagesspiegel: Wo steht die Debatte über geschlechtergerechte Sprache?

Die Gesellschaft streitet darüber, ob sich Sprache ändern muss, um Gerechtigkeit zu schaffen. Wir geben einen Überblick zu Meilensteinen und Konfliktpunkten.

» Sumikai: Japanische Taxifirma muss trans Frau verweigertes Gehalt zahlen

Anfang des Jahres sorgte die Diskriminierung einer Taxifahrerin in Osaka für große Empörung. Die Taxifirma hatte der trans Frau ein Fahrverbot ausgesprochen,

» Stuttgarter Nachrichten: Flagge zeigen in der Laube

Nicht nur über Wein wird beim Wirtuellen Weindorf geplaudert. Am Montag ging es in der Laube bei der Alten Kanzlei um ein vergleichsweise ernstes Thema.

» Passauer Neue Presse: Serien-Highlights für die LGBQT-Community

Noch vor zehn Jahren war ein inniger Kuss zwischen einem gleichgeschlechtlichen Paar im Fernsehen eine Seltenheit. Streaming hat nicht nur unser Sehverhalten, sondern auch den thematischen Fokus verändert.

01. September 2020

» Tagesspiegel über Doppelpride in Frankfurt und Slubice: Ein Marsch der Gleichheit für Polen und Deutschland

Zum ersten Mal findet in der Doppelstadt Frankfurt/Oder und Slubice ein CSD statt – auch, um gegen Homofeindlichkeit in Polen zu demonstrieren.

» Tagesspiegel-Nachruf auf Ottokar Thome: Mann? Frau? Ach was. Damenimitator!

Keine Rede davon, wer er war, wenn er nur er war, wenn er mal nicht imitierte. Der Nachruf auf Karmeen

» Sumikai: Sapporo und Osaka lassen LGBT-Paare für Unterstützungsgelder zu

Die Städte Osaka und Sapporo gehören zu den wenigen Orten in Japan, die eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft anerkennen. Komplett gleichberechtigt sind

» FR über Rosa von Praunheim: Schonungslose Offenheit statt Selbstmitleid

1971: Mit einem provokativen Film hält Rosa von Praunheim der homosexuellen Szene den Spiegel vor und startet eine Bewegung.

» enorm über US-Protestbewegungen: Ein Hauch Amerikanischer Frühling

Die USA sind schon immer ein Land starker Protestbewegungen. Heute entfachen dort weltweite Bewegungen gegen Rassismus oder LGBTIQ-Feindlichkeit.

» Belltower News über Querdenken-Demo in Berlin: Die PACE-Regenbogenflagge

Auf der rechtsoffenen "Querdenken"-Demo in Berlin am Samstag, offiziell gegen die Infektionsmaßnahmen der Bundesregierung, war immer wieder Regenbogenflaggen zu sehen. Warum eigentlich? Mit queerer Emanzipation hat diese Variante der Flagge jedenfalls nichts zu tun. Sondern mit der italienischen Friedensbewegung.

» FR über Polen: "Der Plüschautoritarismus Jaroslaw Kaczynskis"

Die Kontrolle des Staates durch Polens Regierungspartei hat System. Sie funktioniert aber auch, weil die Opposition so schwach und zerstritten ist.

31. August 2020

» RND: Ohne Therapie – Wieso können manche Menschen HIV in Schach halten?

Mit den entsprechenden Medikamenten lässt sich heute der Ausbruch von Aids verhindern – auch wenn Menschen mit dem HI-Virus infiziert sind. Manche Menschen benötigen die Medikamente aber nicht. Wie ist das möglich?

» Stuttgarter Nachrichten über Kulturwasen mit Kerstin Ott und Eloy de Jong: Regenbogenfest im Regen

Mit ihren Hits brachte Kerstin Ott die LGBT-Bewegung in die Faschingszelte. Am Sonntagabend singt sie beim Kulturwasen des SWR und es regnet, ganz ohne Regenbogen. Mit dem Niederländer Eloy de Jong im Vorprogramm sorgt sie für Stimmung, gemessen an den Umständen nicht ohne Erfolg.

» Spiegel-Gartenkolumne: Gender Trouble im Grünen

Männlich, weiblich, divers. Das Zusammenleben unter Pflanzen ist kompliziert. Unter Gärtnerinnen und Gärtnern manchmal auch.

» Weser-Kurier über Vandalismus in Borgfeld: Regenbogen-Transparent beschädigt

Unbekannte Täter haben gewaltsam ein Transparent vom Gemeindehaus neben der Borgfelder Kirche gerissen und in einer Mülltonne entsorgt. War die Straftat politisch motiviert?

» Onetz über Christopher Street Day in Amberg: Kunterbunt geht's auf die Straße

Das unbeständige Wetter trübte die Aktionen des Vereins Kunterbunt am Christopher Street Day. Dennoch reisten am Samstag einige bekannte Gesichter nach Amberg, um über Gleichberechtigung aller Menschen zu sprechen.