Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. September 2020

» Sumikai: Kyoto akzeptiert ab sofort Partnerschaftseide bei LGBT-Paaren

Seit September dürfen sich alle Paare eintragen lassen

» taz über LGBTI in der Öffentlichkeit: Küssen nur bewaffnet

Mein Klappmesser habe ich beim Knutschen immer dabei. Unbeschwerte Liebkosungen gibt es für mich nur an Orten, wo sich viele Queers aufhalten.

» bento: Wie Telemedizin die Gesundheitsversorgung von trans Menschen verbessern kann

In vielen Regionen Deutschlands finden trans Menschen keine Behandlungsmöglichkeiten oder medizinisches Personal, das Erfahrung mit trans Personen

» taz: Queer über die Oder

Mit einem Pride wollen LGBTIQ+ aus Frankfurt (Oder) und Subice für sichere Räume demonstrieren. Auf polnischer Seite rechnen sie mit Gegenprotesten.

» FAZ über Corona-Appell: Homosexuelle und queere Menschen sind besonders betroffen

Die Corona-Maßnahmen treffen manche Personengruppen stärker als andere. LSBTIQ-Menschen kämpfen mit häuslicher Gewalt, familiären Konflikten beim Coming-Out und der drohenden Schließung queerer Räume.

» Basler Zeitung: Intersexualität rettet die Welt

Der bizarre Roman "Arkadien" der Französin Emmanuelle Bayamack-Tam.

» Süddeutsche.de: Die verliebten Pinguinweibchen und ihr Baby

Homosexuelle Tiere: In einem Ozeaneum in Valencia hat ein gleichgeschlechtliches Pinguin-Paar erstmals ein befruchtetes Ei adoptiert. S.a.: Lesbisches Pinguinpaar freut sich über Nachwuchs (20.08.2020)

03. September 2020

» MDR: Warum Ross Antony seinen Mann Paul nachts einsperren muss!

Kaum zu glauben, aber Ross Antony sperrt seinen Mann Paul Reeves Nacht für Nacht im Schlafzimmer ein. Der Grund: Paul ist Schlafwandler. Das Einsperren soll verhindern, dass Paul etwas passiert.

» Südkurier: Wie lebt es sich als queerer Mensch in Friedrichshafen?

Anfang September findet die erste Queer Pride-Kundgebung in Friedrichshafen seit vielen Jahren statt. Anlässlich der Veranstaltung haben wir uns umgehört: Wie ist es, als queerer Mensch in Friedrichshafen und Umgebung zu leben?

» renk.: Gaypride vs. Nationalstolz

Transidentitäten in der Türkei

» Zeit Online über trans Frau im Knast: Verloren hinter Gittern

Wegen eines Drogendelikts wird Laura Meißner verhaftet. Doch es gibt ein Problem: Sie ist transsexuell, eine Frau im falschen Körper. Dennoch wird sie in einen Männerknast gesteckt – eine Entscheidung mit verheerenden Folgen.

» Noizz: "Du gehörst hier nicht her, Transe" – Als wäre Knast nicht schwer genug so ist es als trans* Frau hinter Gittern

Alexia Metge ist trans*. Sie sitzt eine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung in einem Frauengefängnis ab. Diskriminierung und Anfeindungen gehören zu ihrem Alltag.

» Spiegel interviewt Ralf König: "Mein Paul ist ziemlich sexistisch, aber meine Leserinnen lachen mit"

Er hält die Deutschen nicht pauschal für humorlos – die aktuelle Humordebatte aber schon. Hier spricht Ralf König über den Vorwurf, seine Comics seien rassistisch, transphob und dickenfeindlich.

» taz über Diskriminierung von LGBTIQ: Armutszeugnis für uns alle

Eine Studie zeigt, dass Diskriminierung am Arbeitsplatz immer noch ein großes Problem ist. Es braucht Veränderung für beiden Seiten.

02. September 2020

» stern interviewt Olivia Jones: Die Kiez-Ikone startet ins neue Normal

"Jede Krise bietet auch Chancen", stellt Olivia Jones klar. Die Kiez-Ikone lässt sich von Corona nicht unterkriegen.

» WDR über 18-Jährige aus Olpe: Im falschen Körper geboren

Transsexuelle Menschen erfahren oft Diskriminierung und Gewalt. So auch Jasmin Zimmermann, geboren als Jan Michael. Erst mit 16 wagte sie den Schritt in die Öffentlichkeit.

» evangelisch.de: Inklusive Religionspädagogik der Vielfalt

Im Sommer 2020 ist das Studienbuch Inklusive Religionspädagogik der Vielfalt erschienen. Es lohnt sich genau hinzuschauen und darin nachzulesen.

» SWR: Schwules Paar verlässt Priesterseminar um seine Liebe leben zu können

Eigentlich wollten Marius Kramer und Heiko Hauger katholische Priester werden. Doch dann verliebten sie sich ineinander. Und entschieden sich, das Priesterseminar zu verlassen und zu ihrer Liebe zu stehen. Kein leichter Schritt! Aber inzwischen haben die beiden Stuttgarter nicht nur privat, sondern auch beruflich ihr Glück gefunden: Sie arbeiten als Bestatter im selben Unternehmen.

» Tagesspiegel: Wo steht die Debatte über geschlechtergerechte Sprache?

Die Gesellschaft streitet darüber, ob sich Sprache ändern muss, um Gerechtigkeit zu schaffen. Wir geben einen Überblick zu Meilensteinen und Konfliktpunkten.

» Sumikai: Japanische Taxifirma muss trans Frau verweigertes Gehalt zahlen

Anfang des Jahres sorgte die Diskriminierung einer Taxifahrerin in Osaka für große Empörung. Die Taxifirma hatte der trans Frau ein Fahrverbot ausgesprochen,