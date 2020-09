Ausgewählter Artikel:

» (05.09.2020) Die Neue Südtiroler Tageszeitung über homophobe Anfeindung: "Schwule Drecksau"

Der Sexualberater Michael Peintner wurde am Montag wiederholt Opfer homophober Anfeindungen. Er wird nun Anzeige gegen den ihm bekannten Täter erstatten.

05. September 2020

» nd interviewt schwulen Couch Christoph Mann: "Ohne moralische Vorbehalte erreicht man viel mehr"

Christoph Mann ist ein Allesmacher. Ende der 80er Jahre stand er in Menschen mit HIV zur Seite. Dann wurde er Coach und Psychotherapeut. Er erzählt, warum ihn mal die Frage beschäftigte, ob die Partner queerer Menschen auch queer sind. Ein Gespräch.

» nd: Nazis und wir

"Auch Leute, die coole Parolen rufen, belästigen Frauen, sagen Rassistisches, profitieren von Ausbeutung, affirmieren diskriminierende Strukturen, machen Witze über Homosexuelle und transidente Menschen"

» nd über Frankfurt-Slubice-Pride: "Liebe ohne Grenzen"

Homo- und bisexuelle sowie transgeschlechtliche Menschen in Polen kämpfen seit Jahrzehnten für Respekt und gleiche Rechte, erzählt Ira Helten. Sie ist eine der Organisator*innen des ersten gemeinsamen Pride-Marsches der Städte Frankfurt (Oder) und Słubice an der deutsch-polnischen Grenze, der an diesem Samstag stattfinden soll.

» Badische Zeitung übers Verlieben: Auch schwul oder hetero?

Es ist gar nicht so einfach rauszufinden, ob jemand auch Herzflimmern kriegt, wenn er einen sieht – oder ob man nur selbst schwerstverliebt ist. Für schwule und lesbische Menschen kann das bei der Partnersuche noch schwieriger sein.

» Bergsträßer Anzeiger über Schulbesuch von Nicolas Puschmann: Sexuelle Vielfalt auf dem Stundenplan

Geschwister-Scholl-Schule: Nicolas Puschmann, Kandidat der Datingshow "Prince Charming"; war im Gespräch mit Oberstufenschülern

» Nau: Caitlyn Jenner – "schlechter Elternteil" wegen Transsexualität

Reality-Darstellerin Caitlyn Jenner zeigt sich selbstkritisch. Aufgrund ihrer eigenen Probleme habe sie nur wenig Zeit für ihre Kinder gehabt.

» Süddeutsche.de über geschlechtergerechte Sprache: Eine komplizierte Angelegenheit

Geschlechtergerechte Sprache, die nicht nur Frauen und Männer einschließt, ist eine Herausforderung, die viele Lösungsversuche hervorbringt.

» Süddeutsche.de: Wie wird die SZ beiden Geschlechtern sprachlich gerecht?

Constanze von Bullion über eine gendergerechte Wortwahl beim Schreiben.

» FR interviewt Duden-Chefin: "Am Ende verstehen die Leute, warum Gendern wichtig ist"

Kathrin Gunkel-Razum, Leiterin der Duden-Redaktion, über notwendigen Wandel, schrumpfende Widerstände und clevere Unternehmen, die Frauen als Zielgruppe entdecken

04. September 2020

» Sumikai: Kyoto akzeptiert ab sofort Partnerschaftseide bei LGBT-Paaren

Seit September dürfen sich alle Paare eintragen lassen

» taz über LGBTI in der Öffentlichkeit: Küssen nur bewaffnet

Mein Klappmesser habe ich beim Knutschen immer dabei. Unbeschwerte Liebkosungen gibt es für mich nur an Orten, wo sich viele Queers aufhalten.

» bento: Wie Telemedizin die Gesundheitsversorgung von trans Menschen verbessern kann

In vielen Regionen Deutschlands finden trans Menschen keine Behandlungsmöglichkeiten oder medizinisches Personal, das Erfahrung mit trans Personen

» taz: Queer über die Oder

Mit einem Pride wollen LGBTIQ+ aus Frankfurt (Oder) und Subice für sichere Räume demonstrieren. Auf polnischer Seite rechnen sie mit Gegenprotesten.

» FAZ über Corona-Appell: Homosexuelle und queere Menschen sind besonders betroffen

Die Corona-Maßnahmen treffen manche Personengruppen stärker als andere. LSBTIQ-Menschen kämpfen mit häuslicher Gewalt, familiären Konflikten beim Coming-Out und der drohenden Schließung queerer Räume.

» Basler Zeitung: Intersexualität rettet die Welt

Der bizarre Roman "Arkadien" der Französin Emmanuelle Bayamack-Tam.

» Süddeutsche.de: Die verliebten Pinguinweibchen und ihr Baby

Homosexuelle Tiere: In einem Ozeaneum in Valencia hat ein gleichgeschlechtliches Pinguin-Paar erstmals ein befruchtetes Ei adoptiert. S.a.: Lesbisches Pinguinpaar freut sich über Nachwuchs (20.08.2020)

03. September 2020

» MDR: Warum Ross Antony seinen Mann Paul nachts einsperren muss!

Kaum zu glauben, aber Ross Antony sperrt seinen Mann Paul Reeves Nacht für Nacht im Schlafzimmer ein. Der Grund: Paul ist Schlafwandler. Das Einsperren soll verhindern, dass Paul etwas passiert.

» Südkurier: Wie lebt es sich als queerer Mensch in Friedrichshafen?

Anfang September findet die erste Queer Pride-Kundgebung in Friedrichshafen seit vielen Jahren statt. Anlässlich der Veranstaltung haben wir uns umgehört: Wie ist es, als queerer Mensch in Friedrichshafen und Umgebung zu leben?

» renk.: Gaypride vs. Nationalstolz

Transidentitäten in der Türkei