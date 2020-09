Ausgewählter Artikel:

» (07.09.2020) 20 Minuten: Das waren die Highlights der Swiss Diversity Award Night

Im Kursaal Bern fand am Samstagabend die Swiss Diversity Award Night statt. Wer aus Entertainment, Sport und Politik für den Einsatz für Vielfalt und Chancengleichheit geehrt wurde.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. September 2020

» Libertad Media: Gegenprotest – Der Bus des Hasses hat Erfurt besucht

Gegenproteste begleiten den Besuch des "Busses der Meinungsfreiheit" in Erfurt. Hinter dem Bus steht die Organisation "Demo für Alle". Dieses Netzwerk ist ein erzkonservativer Zusammenschluss von LSBTI-Gegner*innen, christlischen Fundamentalist*innen und Kritiker*innen der Sexualpädagogik, der der AfD nahesteht.

» SWR2: Körperklischees in angelsächsischen Romanen

Neue Studie der amerikanischen Datenjournalistin Erin Davis. Angelsächsische Bücher sind voller Gender-Klischees, wenn männliche oder weibliche Körper beschrieben werden. Dies zeigt Erin Davis in einer umfangreichen graphischen Auswertung.

» 20 Minuten: Das waren die Highlights der Swiss Diversity Award Night

Im Kursaal Bern fand am Samstagabend die Swiss Diversity Award Night statt. Wer aus Entertainment, Sport und Politik für den Einsatz für Vielfalt und Chancengleichheit geehrt wurde.

» RP Online: SPD Issum beantragt, dass die offizielle Flagge der LGBTIQ+ wehen soll

Die offizielle Flagge der LGBTIQ+ – Community soll wehen. Gerade auf dem Land falle das Coming-Out vielen noch schwer.

» Oberbayerisches Volksblatt: Rosenheimer Nachtleben verliert eine seiner schillernsten Figuren – Hans Auer ist tot

Hans Auer, der langjährige Besitzer und Wirt des Jägerstüberls in der Nikolaistraße in Rosenheim, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Ein Nachruf auf eine Legende des Rosenheimer Nachtlebens.

06. September 2020

» Wuppertaler Rundschau über Instagram-Wettbewerb: #herztal – Leben als Transmann

Geboren wurde Louis Rychel als Frau, jetzt ist er ein Mann. Im Rahmen unseres #herztal2020-Wettbewerbs übernimmt er kommenden Montag unseren Instagram-Account @wuppertalerrundschau und berichtet von seiner Verwandlung.

» Spiegel über Diversität in Kinderbüchern: Von Schwarzen Prinzessinnen und männlichen Meerjungfrauen

Sind Kinderbücher zu altmodisch? Mit welchen Büchern kann man Kleinkindern die Themen Rassismus oder Diversität erklären? Eine Mutter, zwei Buchladen-Gründerinnen und eine Literaturkritikerin berichten.

» Jüdische Allgemeine: Ist Gender-Sprache eine Frage der Gerechtigkeit?

Zwei Positionen zur Debatte um Gendersternchen und Binnen-I

» MDR: Regenbogenflagge erstmalig vor Dresdner Rathaus gehisst

Anlässlich des diesjährigen Christopher Street Day in Dresden am 5. September weht erstmals eine Regenbogenflagge vor der Goldenen Pforte des Rathauses. Anschließend zogen vier bunte Demonstrationen durch die Stadt.

» Süddeutsche.de über trans Athlet*innen: Wo der Sport ratlos ist

Der Rugby-Weltverband erwägt den Ausschluss von Transgender-Athletinnen. Mutig, sagen manche diskriminierend, sagen die anderen. Über den Versuch der Antwort auf eine zukunftsweisende Frage.

» Märkische Oderzeitung: Zwei Organisatorinnen der ersten deutsch-polnischen Queer-Parade im Streitgespräch

Eigentlich haben sie ein gemeinsames Ziel: Den ersten deutsch-polnische Pride organisieren, die erste grenzüberschreitende Parade für die Rechte von Schwulen und Lesben. Doch der derzeitige politische Streit spaltet auch das Organisationskomitee.

» Deutschlandfunk Nova: IFC Rostock äußert sich politisch und wird kritisiert

Der Internationale Fußballclub Rostock sagt: Fußball ist politisch. Deswegen stellt er sich unter anderem offen gegen Rechts und gegen Homophobie.

05. September 2020

» RND: Transsexuelle WDR-Studioleiterin Georgine Kellermann ist jetzt offiziell eine Frau

Im vergangenen Jahr hat sich die Essener WDR-Studioleiterin Georgine Kellermann als Transgender geoutet und lebt seitdem öffentlich als Frau. Nun steht das auch ganz offiziell in ihrer Geburtsurkunde.

» Die Neue Südtiroler Tageszeitung über homophobe Anfeindung: "Schwule Drecksau"

Der Sexualberater Michael Peintner wurde am Montag wiederholt Opfer homophober Anfeindungen. Er wird nun Anzeige gegen den ihm bekannten Täter erstatten.

» nd interviewt schwulen Couch Christoph Mann: "Ohne moralische Vorbehalte erreicht man viel mehr"

Christoph Mann ist ein Allesmacher. Ende der 80er Jahre stand er in Menschen mit HIV zur Seite. Dann wurde er Coach und Psychotherapeut. Er erzählt, warum ihn mal die Frage beschäftigte, ob die Partner queerer Menschen auch queer sind. Ein Gespräch.

» nd: Nazis und wir

"Auch Leute, die coole Parolen rufen, belästigen Frauen, sagen Rassistisches, profitieren von Ausbeutung, affirmieren diskriminierende Strukturen, machen Witze über Homosexuelle und transidente Menschen"

» nd über Frankfurt-Slubice-Pride: "Liebe ohne Grenzen"

Homo- und bisexuelle sowie transgeschlechtliche Menschen in Polen kämpfen seit Jahrzehnten für Respekt und gleiche Rechte, erzählt Ira Helten. Sie ist eine der Organisator*innen des ersten gemeinsamen Pride-Marsches der Städte Frankfurt (Oder) und Słubice an der deutsch-polnischen Grenze, der an diesem Samstag stattfinden soll.

» Badische Zeitung übers Verlieben: Auch schwul oder hetero?

Es ist gar nicht so einfach rauszufinden, ob jemand auch Herzflimmern kriegt, wenn er einen sieht – oder ob man nur selbst schwerstverliebt ist. Für schwule und lesbische Menschen kann das bei der Partnersuche noch schwieriger sein.

» Bergsträßer Anzeiger über Schulbesuch von Nicolas Puschmann: Sexuelle Vielfalt auf dem Stundenplan

Geschwister-Scholl-Schule: Nicolas Puschmann, Kandidat der Datingshow "Prince Charming"; war im Gespräch mit Oberstufenschülern

Kostenloses Probeabo nötig

» Nau: Caitlyn Jenner – "schlechter Elternteil" wegen Transsexualität

Reality-Darstellerin Caitlyn Jenner zeigt sich selbstkritisch. Aufgrund ihrer eigenen Probleme habe sie nur wenig Zeit für ihre Kinder gehabt.