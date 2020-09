Ausgewählter Artikel:

» (08.09.2020) Märkische Oderzeitung: Queer in Brandenburg

In der 12. Folge von Dit is Brandenburg sprechen wir über LGBTIQ und Vereine, die über vielfältige Lebensweisen informieren.

08. September 2020

» Alsfelder Allgemeine über Diskriminierung im Vogelsbergkreis: Überwiegend tolerant

Diskriminierung im Alltag kommt nicht oft vor, aber sie nimmt zu. Das ergibt der Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Im Vogelsberg ist die Lage vielschichtig. Positive Berichte über gelebte Toleranz stehen neben der Klage über eine Benachteiligung von Frauen mit Kopftuch, wie Nachfragen ergeben.

» Vogue: Diese beiden Frauen machen sich in München für die LGBTQ*-Community und die Rechte homo- und bisexueller Geflüchteter stark

Im Rahmen unserer September-Ausgabe haben wir mit Sarah Schuster und Julia Bomsdorf gesprochen, die sich in ihren unterschiedlichen Rollen für mehr Sichtbarkeit der LGBTQ*-Community einsetzen.

» Die Presse: In Kroatien durfte erstmals ein homosexuelles Paar Pflegekinder aufnehmen

Das schwules Paar kämpfte drei Jahre darum, als Pflegeeltern anerkannt zu werden. Das Verfassungsgericht ebnete im Februar den Weg.

» Tagesspiegel über Verhaftungen auf LGBT-Demos in Polen: Volker Beck kritisiert verhaltene Reaktion der Bundesregierung

In Polen ist die Polizei massiv gegen LGBT-Demos vorgegangen. Eine entschiedene Reaktion der Bundesregierung wäre nötig gewesen, sagt Volker Beck.

07. September 2020

» Tagesspiegel: Lesbische Mütter ziehen vor Gericht

Die Initiative "Nodoption" klagt, um lesbische Mütter im Familienrecht gleichzustellen. Auf einen Gesetzentwurf der Justizministerin wollen sie sich nicht verlassen.

» Merkur: Clara Schöne über Männer- und Frauenfußball, Homophobie und Doping

Clara Schöne spricht nach ihrem Karriereende über die Zeit im professionellen Fußball. Der zweite Teil des großen Interviews.

» Sumikai: Japan muss per Gesetz gegen unfreiwillige Outings schützen

In Japan sind unfreiwillige Outings durch Dritte ein großes Problem, denn sie führen oft zu einer psychischen Belastung, da sie oft Diskriminierung zur Folge

» Südkurier: Menschen setzen Zeichen für Vielfalt – Eindrücke von der Queer-Pride-Kundgebung in Friedrichshafen

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten gingen am Sonntag Menschen in Friedrichshafen auf die Straße, um ihre Vielfalt zu zeigen und sich für die Rechte von homosexuellen, transsexuellen, bisexuellen, pansexuellen, nichtbinären und allen anderen queeren Menschen einzusetzen. In einem Demozug vom Adenauerplatz zur Musikmuschel und bei einer mehrstündigen Kundgebung wurde auf Diskriminierung im Alltag und in Gesetzestexten aufmerksam gemacht. Weshalb ihnen das wichtig ist? Wir haben einige der Teilnehmer befragt.

» SWR über schwulen Tunesier: Geschichte von Heidelberger Flüchtling im Museum

Diskriminierung, Verfolgung und tätliche Angriffe. Rzouga Selmi musste in Tunesien viel erdulden – weil er schwul ist. In Heidelberg hat er eine neue Heimat gefunden und in Stuttgart wird er "ausgestellt".

» Jungle World über Ellen DeGeneres: Plötzlich toxisch

Maximilian Schulz: Schlechtes Arbeitsklima bei Ellen DeGeneres

» BR24: Amberg erinnert an Neonazi-Opfer Klaus Peter Beer

Neonazis haben vor 25 Jahren in Amberg den Busfahrer Klaus Peter Beer ermordet. Zum Jahrestag gibt es eine Mahnwache. Eine Bürgerinitiative fordert, dass endlich eine Gedenkstätte für das Opfer eingerichtet wird.

» ZDFheute: Transgender – vom Mädchen zum Mann

Transgender haben es bis heute nicht leicht in der Gesellschaft. Oft braucht es Jahre, bis ihr Umfeld sie so annimmt, wie sie wirklich sind.

» Libertad Media: Gegenprotest – Der Bus des Hasses hat Erfurt besucht

Gegenproteste begleiten den Besuch des "Busses der Meinungsfreiheit" in Erfurt. Hinter dem Bus steht die Organisation "Demo für Alle". Dieses Netzwerk ist ein erzkonservativer Zusammenschluss von LSBTI-Gegner*innen, christlischen Fundamentalist*innen und Kritiker*innen der Sexualpädagogik, der der AfD nahesteht.

» SWR2: Körperklischees in angelsächsischen Romanen

Neue Studie der amerikanischen Datenjournalistin Erin Davis. Angelsächsische Bücher sind voller Gender-Klischees, wenn männliche oder weibliche Körper beschrieben werden. Dies zeigt Erin Davis in einer umfangreichen graphischen Auswertung.

» 20 Minuten: Das waren die Highlights der Swiss Diversity Award Night

Im Kursaal Bern fand am Samstagabend die Swiss Diversity Award Night statt. Wer aus Entertainment, Sport und Politik für den Einsatz für Vielfalt und Chancengleichheit geehrt wurde.

» RP Online: SPD Issum beantragt, dass die offizielle Flagge der LGBTIQ+ wehen soll

Die offizielle Flagge der LGBTIQ+ – Community soll wehen. Gerade auf dem Land falle das Coming-Out vielen noch schwer.

» Oberbayerisches Volksblatt: Rosenheimer Nachtleben verliert eine seiner schillernsten Figuren – Hans Auer ist tot

Hans Auer, der langjährige Besitzer und Wirt des Jägerstüberls in der Nikolaistraße in Rosenheim, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Ein Nachruf auf eine Legende des Rosenheimer Nachtlebens.

06. September 2020

» Wuppertaler Rundschau über Instagram-Wettbewerb: #herztal – Leben als Transmann

Geboren wurde Louis Rychel als Frau, jetzt ist er ein Mann. Im Rahmen unseres #herztal2020-Wettbewerbs übernimmt er kommenden Montag unseren Instagram-Account @wuppertalerrundschau und berichtet von seiner Verwandlung.

» Spiegel über Diversität in Kinderbüchern: Von Schwarzen Prinzessinnen und männlichen Meerjungfrauen

Sind Kinderbücher zu altmodisch? Mit welchen Büchern kann man Kleinkindern die Themen Rassismus oder Diversität erklären? Eine Mutter, zwei Buchladen-Gründerinnen und eine Literaturkritikerin berichten.