Ausgewählter Artikel:

» (09.09.2020) Deutschlandfunk über Diskriminierung in Polen: Regierungsgelder für Anti-LGBT-Gemeinden

In Polen erhalten Kommunen, die sich zur "LGBT-freien Zone" erklärt haben, Geld aus dem Staatshaushalt. Eine Kompensation für gestrichene EU-Gelder, sagt die PiS-Regierung. Kritiker sehen darin eine Belohnung homophober Politik.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. September 2020

» Margarete Stokowski auf Spiegel Online: Queere Weltmacht, na klar

Ablehnung von Diversität in vorgebliche Sorge um Kinder zu verpacken, ist ein alter Trick. Ursprung ist aber die Angst vor einer angeblichen Trans-Macht.

» Westfalenpost aus Siegen: Verbände verurteilen schwulenfeindlichen Übergriff

Ein Teamleiter des Aufklärungsnetzwerks Schlau wurde in Siegen niedergeschlagen. Der Verband fordert Konsequenzen. S.a.: "Wollen wir es der Schwuchtel mal so richtig zeigen" (06.09.2020)

» Deutschlandfunk über Diskriminierung in Polen: Regierungsgelder für Anti-LGBT-Gemeinden

In Polen erhalten Kommunen, die sich zur "LGBT-freien Zone" erklärt haben, Geld aus dem Staatshaushalt. Eine Kompensation für gestrichene EU-Gelder, sagt die PiS-Regierung. Kritiker sehen darin eine Belohnung homophober Politik.

» Extra Tipp erinnert an 1983: Moderatorin Marijke Amado outet Superstar unfreiwillig in Live-Show

Diesen spektakulären TV-Moment wird Moderatorin und Schlagersängerin Marijke Amado sicherlich nie vergessen. Die Niederländerin outete unfreiwillig und unbewusst in einer Live-Show einen Weltstar als schwul.

» Spiegel: Asexuelle berichten – Sex? Interessiert sie einfach nicht

Manche Menschen wollen keinen Geschlechtsverkehr. Wie wirkt sich das auf ihre Dates und Beziehungen aus?

Kostenloses Probeabo nötig

08. September 2020

» Nordstadtblogger: Video-Interviews von SLADO e.V. zur Kommunalwahl 2020 – Dortmunder OB-Kandidat*innen zu queeren Themen

Am 13. September werden in Dortmund unter anderem der Rat der Stadt sowie ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin gewählt. Fünf der Kandidat*innen für dieses Amt sind: Thomas Westphal (SPD), Andreas Hollstein (CDU), Daniela Schneckenburger (Bündnis 90/Die Grünen), Utz Kowalewski (Die Linke) und Michael Kauch (FDP). Alle haben nun vor der Wahl zu Fragen aus der queeren Community Stellung genommen. Dafür hat SLADO, der Dachverband der Schwulen-, Lesben-, Bisexuellen- und Transidentenvereine und -initiativen, Videointerviews mit ihnen geführt.

» zentralplus: Luzerner Stadtrat sieht in Gender-Strassenschildern eine "Piratenaktion"

Die Stadt Genf hat's der ganzen Schweiz vorgezeigt: Die klassischen Verkehrsschilder mit Männern drauf wurden durch solche ersetzt, auf denen Frauen oder gleichgeschlechtliche Paare zu sehen sind.

» stern über gemeinsames Coming-out: "Als Sarah sich als trans outete, sagte ich: 'Und ich bin lesbisch'"

Sarah und Jenni Barrett sind seit 2005 verheiratet, damals hießen sie allerdings noch Sean und Jenni. Seit Sarahs Coming-out 2016 ist ihre Ehe stärker denn je.

» Wochenblatt aus Paraguay: Medienkoch verurteilt Diskriminierung durch die Polizei, weil er homosexuell ist

Asunción: Medienkoch Ricardo Aranda verurteilte einen Akt der Diskriminierung durch die Polizei an der Costanera in der Hauptstadt von Paraguay. Der Grund dafür war anscheinend, weil er homosexuell ist. Auf seinem Account bei Instagram beschrieb der ehemalige Teilnehmer der Reality-Show Masterchef Paraguay den schlimmen Moment.

» Alsfelder Allgemeine über Diskriminierung im Vogelsbergkreis: Überwiegend tolerant

Diskriminierung im Alltag kommt nicht oft vor, aber sie nimmt zu. Das ergibt der Bericht der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Im Vogelsberg ist die Lage vielschichtig. Positive Berichte über gelebte Toleranz stehen neben der Klage über eine Benachteiligung von Frauen mit Kopftuch, wie Nachfragen ergeben.

» Vogue: Diese beiden Frauen machen sich in München für die LGBTQ*-Community und die Rechte homo- und bisexueller Geflüchteter stark

Im Rahmen unserer September-Ausgabe haben wir mit Sarah Schuster und Julia Bomsdorf gesprochen, die sich in ihren unterschiedlichen Rollen für mehr Sichtbarkeit der LGBTQ*-Community einsetzen.

» Die Presse: In Kroatien durfte erstmals ein homosexuelles Paar Pflegekinder aufnehmen

Das schwules Paar kämpfte drei Jahre darum, als Pflegeeltern anerkannt zu werden. Das Verfassungsgericht ebnete im Februar den Weg.

» Märkische Oderzeitung: Queer in Brandenburg

In der 12. Folge von Dit is Brandenburg sprechen wir über LGBTIQ und Vereine, die über vielfältige Lebensweisen informieren.

» Tagesspiegel über Verhaftungen auf LGBT-Demos in Polen: Volker Beck kritisiert verhaltene Reaktion der Bundesregierung

In Polen ist die Polizei massiv gegen LGBT-Demos vorgegangen. Eine entschiedene Reaktion der Bundesregierung wäre nötig gewesen, sagt Volker Beck.

07. September 2020

» Tagesspiegel: Lesbische Mütter ziehen vor Gericht

Die Initiative "Nodoption" klagt, um lesbische Mütter im Familienrecht gleichzustellen. Auf einen Gesetzentwurf der Justizministerin wollen sie sich nicht verlassen.

» Merkur: Clara Schöne über Männer- und Frauenfußball, Homophobie und Doping

Clara Schöne spricht nach ihrem Karriereende über die Zeit im professionellen Fußball. Der zweite Teil des großen Interviews.

» Sumikai: Japan muss per Gesetz gegen unfreiwillige Outings schützen

In Japan sind unfreiwillige Outings durch Dritte ein großes Problem, denn sie führen oft zu einer psychischen Belastung, da sie oft Diskriminierung zur Folge

» Südkurier: Menschen setzen Zeichen für Vielfalt – Eindrücke von der Queer-Pride-Kundgebung in Friedrichshafen

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten gingen am Sonntag Menschen in Friedrichshafen auf die Straße, um ihre Vielfalt zu zeigen und sich für die Rechte von homosexuellen, transsexuellen, bisexuellen, pansexuellen, nichtbinären und allen anderen queeren Menschen einzusetzen. In einem Demozug vom Adenauerplatz zur Musikmuschel und bei einer mehrstündigen Kundgebung wurde auf Diskriminierung im Alltag und in Gesetzestexten aufmerksam gemacht. Weshalb ihnen das wichtig ist? Wir haben einige der Teilnehmer befragt.

» SWR über schwulen Tunesier: Geschichte von Heidelberger Flüchtling im Museum

Diskriminierung, Verfolgung und tätliche Angriffe. Rzouga Selmi musste in Tunesien viel erdulden – weil er schwul ist. In Heidelberg hat er eine neue Heimat gefunden und in Stuttgart wird er "ausgestellt".

» Jungle World über Ellen DeGeneres: Plötzlich toxisch

Maximilian Schulz: Schlechtes Arbeitsklima bei Ellen DeGeneres