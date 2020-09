Ausgewählter Artikel:

» (10.09.2020) 20 Minuten: "Ich habe meinen Mann für die Schwester meines Ex-Freundes verlassen"

Sybille traf nach einer Ehe mit einem anderen Mann ihre erste grosse Liebe wieder und verliebte sich in dessen Schwester, Natalie.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. September 2020

» GQ interviewt Oliver Masucci und Jochen Schropp: "Schwules Leben wird nach außen oft nur über Sex dargestellt, aber selten über Liebe"

Oliver Masucci spielt im Kino die Legende Rainer Werner Fassbinder, TV-Moderator Jochen Schropp seinen Liebhaber. Wir trafen das Kino-Paar des Jahres zum Interview über eine unglaubliche Liebesgeschichte.

» reporter: "LGBT-freie Zonen" in Polen! Queere Menschen wehren sich gegen die Hetze

Gegen Lesben, Schwule, Transgender, Bisexuelle: Ein Drittel der polnischen Regionen bezeichnet sich als "LGBT-freie Zone". Homosexualität gilt dort als feindliche "Ideologie", die man nicht haben will. Heißt: Queere Menschen sind dort offiziell und ausdrücklich nicht erwünscht. Vor allem im katholischen geprägten Südosten des Landes verabschieden immer mehr Städte und Gemeinden solche Resolutionen. Für queere Menschen ist das Leben in diesen Gebieten zunehmend geprägt von Homophobie, Gewalt und Ausgrenzung. Um zu verstehen, warum das so ist, reist Philip gemeinsam mit seiner WDR-Kollegin Susanna nach Świdnik. Der Kreis war im März 2019 der erste, der eine entsprechende Erklärung verabschiedet hat.

» taz über schwulen NSU-Waffenlieferanten Carsten S.: Erste Haftstrafe verbüßt

Carsten S. wurde als Waffenlieferant des NSU-Trios verurteilt, packte als Einziger voll aus. Nun hat er seine Haftstrafe abgesessen.

» Onetz: Parteien setzen in Amberg Zeichen – Gemeinsam gegen Demokratie-Feinde

Hinweisschilder erfüllen in Altstadtnähe diesen Zweck: Sie machen auf Sehenswürdigkeiten, öffentliche Einrichtungen oder Geschäfte aufmerksam. In diesem Fall geht es um viel mehr. Und alle Parteien, die im Stadtrat sitzen, ziehen mit.

» der zaunfink: Die fiese Diktatur der Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit

Sobald irgendwo Diversität gefördert werden soll, geht das Zensurgeschrei los.

09. September 2020

» pressenza: Geschichten von starken südafrikanischen Frauen, die Großes leisteten

Vom Kampf gegen Apartheid bis hin zur Forderung von Gleichberechtigung für Frauen und LGBTs

» Deutsche Welle kommentiert: Mogelpackung – die neuen Oscar-Kriterien

Ab 2024 soll der Oscar vielfältiger werden. Die Academy in Los Angeles kündigte jetzt neue Regularien für den Filmpreis an. Sind diese zielführend? Nein, da muss noch sehr viel mehr geschehen, meint Jochen Kürten.

» netzpolitik.org: TikTok zensiert LGBTQ-Themen und politische Hashtags

TikTok zensiert weltweit Hashtags zu LGBTQ-Themen auf russisch und arabisch. Das entdeckte das Australian Strategic Policy Institute nach monatelangen Recherchen rund um die App. Die Zensur betrifft nicht nur Videos in Russland oder arabischsprachigen Länder, sondern weltweit alle Nutzer:innen der App.

» Sumikai: Amagasaki geht gegen Diskriminierung von sexuellen Minderheiten bei Love Hotels vor

Love Hotels sind in Japan wirklich fast überall in den verschiedensten Versionen zu finden. Allerdings kam es in der Vergangenheit vor, dass trotz dem Recht auf Gleichberechtigung sexuelle Minderheiten in den Hotels diskriminiert wurden. Die Stadt Amagasaki in Hyogo passt nun ihre Verordnung an, damit es zu solchen Vorfällen nicht mehr kommen kann.

» RTL: Erste schwule Eltern bei "Unter uns"

Bei „Unter uns“ werden Ringo und Easy jetzt endlich Papa. Dabei spielt Jungschauspieler Paul Eilert ihr Pflegekind Julius. Wir treffen die drei zum Interview.

» Münstersche Zeitung über queere Jugendgruppe: Regenbogen steht für Vielfalt der Zuneigung

Mit Track ist ein Ort geschaffen, der den Jugendlichen einen Raum gibt, um sich auszutauschen und zu vernetzten.

» junge Welt interviewt Gewaltopfer Roland Wiegel: "Kleine Community eignet sich als perfekter Sündenbock"

Nach schwulenfeindlichem Angriff in Siegen: Polizei lässt Motiv der Täter bei Ermittlungen außer acht. Ein Gespräch mit Roland Wiegel

» Margarete Stokowski auf Spiegel Online: Queere Weltmacht, na klar

Ablehnung von Diversität in vorgebliche Sorge um Kinder zu verpacken, ist ein alter Trick. Ursprung ist aber die Angst vor einer angeblichen Trans-Macht.

» Westfalenpost aus Siegen: Verbände verurteilen schwulenfeindlichen Übergriff

Ein Teamleiter des Aufklärungsnetzwerks Schlau wurde in Siegen niedergeschlagen. Der Verband fordert Konsequenzen. S.a.: "Wollen wir es der Schwuchtel mal so richtig zeigen" (06.09.2020)

» Deutschlandfunk über Diskriminierung in Polen: Regierungsgelder für Anti-LGBT-Gemeinden

In Polen erhalten Kommunen, die sich zur "LGBT-freien Zone" erklärt haben, Geld aus dem Staatshaushalt. Eine Kompensation für gestrichene EU-Gelder, sagt die PiS-Regierung. Kritiker sehen darin eine Belohnung homophober Politik.

» Extra Tipp erinnert an 1983: Moderatorin Marijke Amado outet Superstar unfreiwillig in Live-Show

Diesen spektakulären TV-Moment wird Moderatorin und Schlagersängerin Marijke Amado sicherlich nie vergessen. Die Niederländerin outete unfreiwillig und unbewusst in einer Live-Show einen Weltstar als schwul.

» Spiegel: Asexuelle berichten – Sex? Interessiert sie einfach nicht

Manche Menschen wollen keinen Geschlechtsverkehr. Wie wirkt sich das auf ihre Dates und Beziehungen aus?

08. September 2020

» Nordstadtblogger: Video-Interviews von SLADO e.V. zur Kommunalwahl 2020 – Dortmunder OB-Kandidat*innen zu queeren Themen

Am 13. September werden in Dortmund unter anderem der Rat der Stadt sowie ein neuer Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin gewählt. Fünf der Kandidat*innen für dieses Amt sind: Thomas Westphal (SPD), Andreas Hollstein (CDU), Daniela Schneckenburger (Bündnis 90/Die Grünen), Utz Kowalewski (Die Linke) und Michael Kauch (FDP). Alle haben nun vor der Wahl zu Fragen aus der queeren Community Stellung genommen. Dafür hat SLADO, der Dachverband der Schwulen-, Lesben-, Bisexuellen- und Transidentenvereine und -initiativen, Videointerviews mit ihnen geführt.

» zentralplus: Luzerner Stadtrat sieht in Gender-Strassenschildern eine "Piratenaktion"

Die Stadt Genf hat's der ganzen Schweiz vorgezeigt: Die klassischen Verkehrsschilder mit Männern drauf wurden durch solche ersetzt, auf denen Frauen oder gleichgeschlechtliche Paare zu sehen sind.