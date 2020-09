Ausgewählter Artikel:

» (11.09.2020) Zeit Online über genderneutrale Berlinale-Preise: Gewinnt am Ende wieder der Mann?

In Berlin entsteht ein neuer Streit um sexuelle Diversität.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. September 2020

» nd: Ich komme nichtbinär in dein Gesundheitssystem

Mann? Frau? Seit Ende 2018 gibt es den Geschlechtseintrag "divers". Diese Realität der Vielfalt ist aber längst noch nicht in den Behandlungszimmern der Ärzt*innen angekommen. Von Demut, Unterhosen und Attesten.

» ze.tt: Die Liebe homosexueller Menschen im Alter

Das Fotoprojekt Wish It Was a Coming Out erzählt die Geschichten homosexueller Menschen, die zwischen 60 und 90 Jahre alt sind. Damit verarbeitet Fotografin Melissa Ianniello auch eigene Erfahrungen.

» Bayerische Staatszeitung über Jagd auf Journalist*innen: "Gezielte Angriffe auf die Meinungsvielfalt"

Fast zwei Drittel der Medienschaffenden waren letztes Jahr von Hassreden betroffen – 20 Prozent mehr als 2017. Opfer sind vor allem Frauen, Transgender oder Menschen mit ausländischen Wurzeln. Die Täter kommen laut einer Studie fast immer aus dem rechten Milieu. Doch viele Medienhäuser nehmen das Problem noch nicht ernst.

» Deutschlandfunk Nova: Gewollt oder ungewollt? Queere Ikonen in Disney-Filmen

Im Film Mulan geht es auch um Cross-Dressing: Die weibliche Hauptfigur kleidet sich als Mann. Bei Disney finden sich noch mehr queere Momente und Figuren.

» Welt: Die Wut der Väter auf die SPD

Schon lange verspricht Familienministerin Franziska Giffey eine Reform des Sorge- und Unterhaltsrechts. Der vorgelegte Entwurf löst bei Zahlvätern Protest aus. Es ist von bewusster Taktiererei die Rede.

» Focus: Schwule nicht erwünscht! Im Ausland ist deutscher Blutspende-Irrsinn unvorstellbar

Obwohl viele gerne spenden möchten, werden Homosexuelle noch immer von der Blutspende so gut wie ausgeschlossen. Jetzt werden wegen der Corona-Pandemie bundesweit Blutkonserven knapp. Während Deutschland an einer veralteten Regelung festhält, gehen andere Länder zeitgemäßere Wege.

» evangelisch.de: Kirche auf dem Weg der Umkehr?

Die Diskriminierung von Menschen, die homosexuell lieben, ist Sünde, erklärt der Berliner Landesbischof anlässlich der Rehabilitierung des in der NS-Zeit verfolgten Pfarrers Klein. Ein wichtiges Signal der Kirchenleitung im Kampf gegen Diskriminierung. Ein Signal, dem nun weitere Taten folgen müssen.

» Sumikai: Pride House Tokyo öffnet doch dieses Jahr

Zu den Olympischen Spielen wollte sich Japan von der besten Seite zeigen. Als Zeichen für Toleranz und Weltoffenheit sollte deswegen erneut das Pride House in Tokyo öffnen. Aufgrund der Pandemie kam es dazu jedoch nicht. Nun wurde bestätigt, dass das Haus dieses Jahr doch in Shinjuku Besucher willkommen heißt.

10. September 2020

» 20 Minuten: "Ich habe meinen Mann für die Schwester meines Ex-Freundes verlassen"

Sybille traf nach einer Ehe mit einem anderen Mann ihre erste grosse Liebe wieder und verliebte sich in dessen Schwester, Natalie.

» GQ interviewt Oliver Masucci und Jochen Schropp: "Schwules Leben wird nach außen oft nur über Sex dargestellt, aber selten über Liebe"

Oliver Masucci spielt im Kino die Legende Rainer Werner Fassbinder, TV-Moderator Jochen Schropp seinen Liebhaber. Wir trafen das Kino-Paar des Jahres zum Interview über eine unglaubliche Liebesgeschichte.

» reporter: "LGBT-freie Zonen" in Polen! Queere Menschen wehren sich gegen die Hetze

Gegen Lesben, Schwule, Transgender, Bisexuelle: Ein Drittel der polnischen Regionen bezeichnet sich als "LGBT-freie Zone". Homosexualität gilt dort als feindliche "Ideologie", die man nicht haben will. Heißt: Queere Menschen sind dort offiziell und ausdrücklich nicht erwünscht. Vor allem im katholischen geprägten Südosten des Landes verabschieden immer mehr Städte und Gemeinden solche Resolutionen. Für queere Menschen ist das Leben in diesen Gebieten zunehmend geprägt von Homophobie, Gewalt und Ausgrenzung. Um zu verstehen, warum das so ist, reist Philip gemeinsam mit seiner WDR-Kollegin Susanna nach Świdnik. Der Kreis war im März 2019 der erste, der eine entsprechende Erklärung verabschiedet hat.

» taz über schwulen NSU-Waffenlieferanten Carsten S.: Erste Haftstrafe verbüßt

Carsten S. wurde als Waffenlieferant des NSU-Trios verurteilt, packte als Einziger voll aus. Nun hat er seine Haftstrafe abgesessen.

» Onetz: Parteien setzen in Amberg Zeichen – Gemeinsam gegen Demokratie-Feinde

Hinweisschilder erfüllen in Altstadtnähe diesen Zweck: Sie machen auf Sehenswürdigkeiten, öffentliche Einrichtungen oder Geschäfte aufmerksam. In diesem Fall geht es um viel mehr. Und alle Parteien, die im Stadtrat sitzen, ziehen mit.

» der zaunfink: Die fiese Diktatur der Gleichheit, Gerechtigkeit und Freiheit

Sobald irgendwo Diversität gefördert werden soll, geht das Zensurgeschrei los.

09. September 2020

» pressenza: Geschichten von starken südafrikanischen Frauen, die Großes leisteten

Vom Kampf gegen Apartheid bis hin zur Forderung von Gleichberechtigung für Frauen und LGBTs

» Deutsche Welle kommentiert: Mogelpackung – die neuen Oscar-Kriterien

Ab 2024 soll der Oscar vielfältiger werden. Die Academy in Los Angeles kündigte jetzt neue Regularien für den Filmpreis an. Sind diese zielführend? Nein, da muss noch sehr viel mehr geschehen, meint Jochen Kürten.

» netzpolitik.org: TikTok zensiert LGBTQ-Themen und politische Hashtags

TikTok zensiert weltweit Hashtags zu LGBTQ-Themen auf russisch und arabisch. Das entdeckte das Australian Strategic Policy Institute nach monatelangen Recherchen rund um die App. Die Zensur betrifft nicht nur Videos in Russland oder arabischsprachigen Länder, sondern weltweit alle Nutzer:innen der App.

» Sumikai: Amagasaki geht gegen Diskriminierung von sexuellen Minderheiten bei Love Hotels vor

Love Hotels sind in Japan wirklich fast überall in den verschiedensten Versionen zu finden. Allerdings kam es in der Vergangenheit vor, dass trotz dem Recht auf Gleichberechtigung sexuelle Minderheiten in den Hotels diskriminiert wurden. Die Stadt Amagasaki in Hyogo passt nun ihre Verordnung an, damit es zu solchen Vorfällen nicht mehr kommen kann.

» RTL: Erste schwule Eltern bei "Unter uns"

Bei „Unter uns“ werden Ringo und Easy jetzt endlich Papa. Dabei spielt Jungschauspieler Paul Eilert ihr Pflegekind Julius. Wir treffen die drei zum Interview.