» (14.09.2020) 54books: Geschlechtervielfalt lesen – Geschlechtervielfalt schreiben [Queering Literaturbetrieb]

Wie sieht es mit der Repräsentation von Geschlechtervielfalt im Literaturbetrieb aus und wie wird repräsentiert? Kolumne der Reihe Queering Literaturbetrieb.

14. September 2020

» freigeistern! Der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur: Que(e)rgeistern

Transgender heißt: über die Grenze. Was hat die Kinder- und Jugendliteratur dazu zu sagen? Que(e)rgeistern Es ist höchste Zeit, dass sich unterrepräsentierte und marginalisierte Jugendliche in den Büchern wiederfinden können,

» Deutschlandfunk Kultur über Sprachpolitik bei der Bundeswehr: Gendersternchen – Wegtreten!

Die Diskussion um das Gendern hat nun auch die Armee erreicht. Klaus Pokatzky hat nichts gegen Leutnantinnen und Majorinnen – auch wenn andere Themen eigentlich wichtiger seien. Sterne allerdings, findet er, gibt es bei der Truppe genug.

» yahoo: Teen Vogue feiert die schwarzen Transfrauen Munroe Bergdorf and Jari Jones

Bisher haben schwarze Transfrauen in diesem Jahr mehr Sichtbarkeit erhalten als je zuvor. Allerdings war diese Sichtbarkeit hauptsächlich geprägt von Trauma und Kampf – vor allem, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber nicht unbedingt, um ein vollständiges Bild des schwarzen Transgender-Lebens mit all seiner kraftvollen Freude zu zeigen.

» Donaukurier über CSD Ingolstadt: "Bunt und laut, trotz Krise"

Die über 400 Menschen am Theaterplatz waren am Sonntagnachmittag vor allem eines: bunt.

13. September 2020

» t-online über trans Frau: Menschen wie Lilit darf es in Armenien nicht geben

Fast jeden Tag wird irgendwo auf der Welt ein Mensch ermordet, nur weil er oder sie transsexuell ist. Lilit Martirosyan trat als erste Transfrau im armenischen Parlament auf. Seitdem wird sie mit dem Tode bedroht.

» taz über Game mit trans Charakter: Tyler der Erste

Die Gaming-Welt tut sich schwer mit Diversität. Mit Tell me why wurde nun das erste Spiel mit einem trans Mann als Hauptrolle veröffentlicht.

» buten un binnen: Mutter, Mutter, Kind – So schwierig ist es für homosexuelle Eltern

Bei der Bremer Familie Balmer kümmern sich Mutter und Mutter um ihren Sohn. Doch das birgt etliche rechtliche Schwierigkeiten. Eine Regenbogenfamilie berichtet.

» Noizz: Dieser 29-jährige Schwule kämpft gegen "LGBT-freie Zonen" in Polen – und hat NOIZZ leider nur Erschreckendes erzählt

NOIZZ hat mit Bart Staszewsk gesprochen, einem schwulen, polnischen Aktivisten, der sich gegen die Homophobie und die "LGBT-freie Zonen" in dem Land engagiert. Seine Erzählungen von der Lage vor Ort sind genauso erschütternd wie seine Zukunftsprognosen. Uns hat Bart erzählt, wieso er trotzdem immer weiter kämpft und welche Unterstützung die LGBTQ-Community in Polen jetzt braucht.

» Deutschlandfunk über t.A.T.u. und die russische Queer-Community: Liebe auf den ersten Blick

Es gibt nicht viele russische Popstars, die weltweit bekannt sind. Aber das ehemalige Popduo t.A.T.u. gehört dazu. Mit dem Hit All The Things She Said landete es 2002 einen Ohrwurm und stärkte gleichzeitig die russische LGBTQ-Gemeinschaft. Eine Stärkung, die bis heute nachwirkt.

12. September 2020

» Berliner Zeitung: Deutschland muss zum Land der Dichter*innen und Denker*innen werden!

Ist Gendern sexistisch? Zerstört das Gendersternchen die deutsche Sprache? Im Gegenteil, findet unsere Autorin: Nur wer gendert, bleibt der Zukunft treu.

» bento: Asexualität kann revolutionieren, wie wir über Liebe und Sex reden

Manche Menschen empfinden keine oder nur wenig sexuelle Anziehung zu anderen Personen, sie bezeichnen sich als asexuell. Was für mehr Sichtbarkeit in der Gesellschaft getan werden kann.

» n-tv über Safer Sex mit Dental Dam: "Nicht ohne mein Lecktuch"

Leck-Wie, Leck-Was, Lecktuch? Nie gehört! Das Tüchlein bietet zusätzlich Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Doch viele glauben, es käme nur in homosexuellen Beziehungen zum Einsatz. Das Dental Dam braucht dringend mehr Aufmerksamkeit!

» Zeit Online über Diskriminierung bei der Blutspende: Bis aufs Blut

Männer, die Sex mit Männern haben, dürfen nur eingeschränkt Blut spenden. Doch nun lenkt die Bundesregierung ein – auch weil die Konserven knapp werden.

» Lausitzer Rundschau über Schwulen aus der DDR: "Einen Strafvollzug wie Cottbus hätte ich nicht überlebt"

Wie lebte es sich als schwuler Jugendlicher in der DDR? Zeitzeuge und ehemaliger politischer Häftling Mario Röllig berichtet in der Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus. Welche Verknüpfungen gibt es mit Cottbus?

» ze.tt über "Anders Amen": Wie die lesbischen Pastorinnen Steffi und Ellen queeren Gläubigen Mut machen

Steffi und Ellen Radtke wollen die evangelische Kirche erneuern. Dafür erzählen sie auf YouTube und Instagram offen aus ihrem Leben.

» Noizz: Eklat um homo-erotische Illustrationen bei "Highsnobiety" – Wissen schwulenfeindliche Hypebeast eigentlich, wer ihre Klamotten entwirft?

Kürzlich hat ein Instagram-Beitrag des Streetwear-Blogs "Highsnobiety" für ordentlich Aufruhr gesorgt: Die homoerotischen Illustrationen von Tom of Finland, die das Magazin zu Ehren des Künstlers geteilt hatte, gefielen offenbar einigen schwulenfeindlichen User*innen gar nicht. Sie beschwerten sich über den queeren Content, der inmitten ihrer Sneaker- und Streetwearbubble aufploppte. Ob sie wissen, dass die Klamotten und Schuhe, die sie tragen, ohne homosexuelle Männer nicht existieren würden?

» Tagesspiegel über Dragqueen Cupcake: Von Beirut auf die Berliner Bühne

Hassan kam aus dem Libanon nach Berlin und tritt hier als Drag Queen Cupcake auf. Die Bühne nutzt er auch, um gesellschaftliche Probleme anzusprechen.

11. September 2020

» nd: Ich komme nichtbinär in dein Gesundheitssystem

Mann? Frau? Seit Ende 2018 gibt es den Geschlechtseintrag "divers". Diese Realität der Vielfalt ist aber längst noch nicht in den Behandlungszimmern der Ärzt*innen angekommen. Von Demut, Unterhosen und Attesten.

» ze.tt: Die Liebe homosexueller Menschen im Alter

Das Fotoprojekt Wish It Was a Coming Out erzählt die Geschichten homosexueller Menschen, die zwischen 60 und 90 Jahre alt sind. Damit verarbeitet Fotografin Melissa Ianniello auch eigene Erfahrungen.