Ausgewählter Artikel:

» (15.09.2020) Blick: Chocolatier Läderach nimmt Stellung zu Homophobie-Vorwürfen

Wiederholt stand Chocolatier Läderach in der Kritik wegen der Verbindungen zu christlich-konservativen Vereinen. Jetzt nimmt Chef Johannes Läderach erstmals Stellung zu den Vorwürfen. In seiner Firma gebe es überhaupt kein Problem mit Lesben und Schwulen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. September 2020

» Zeit-Podcast mit Mavi Phoenix: "Ein Mann zu werden, ist eine riesige Chance für mich als Rapper"

Der Musiker Mavi Phoenix erzählt im Arbeitspodcast, wie seine Transition zum Mann seine Musik verändert. Und warum er nun wieder das Gefühl hat, sich beweisen zu müssen.

» 24vest: Schwul sollte keine Beleidigung sein

Unser Autor Tom wünscht sich, dass Homosexualität endlich als normal angesehen wird. Dass niemand mehr auf seine Sexualität reduziert wird. Denn das ist noch lange nicht der Fall.

» tz über Freddie Mercury: München setzt Weltstar ein höchst ungewöhnliches Denkmal – Er wohnte jahrelang in der Stadt

Eine weltweit bekannte Musik-Ikone, die lange Zeit in München lebte und das hiesige Nachtleben prägte, wird mit einer Geste gewürdigt – und zwei weitere Top-Künstler auch.

» katholisch.de über "Maria 2.0": Kritik an Offenem Brief an Vatikan ist "albern"

Anfang September veröffentlichte "Maria 2.0" einen Brief mit harscher Kritik. Adressat: die Kleruskongregation. Daran hält die Frauenbewegung nach wie vor fest – und findet den Vorwurf von Diskriminierung bestimmter Männergruppen "albern", wie sie gegenüber katholisch.de betonte.

» Welt-Satire: Hitler als schwuler Indianer nun größter Oscar-Favorit

Freude in Deutschland: Aufgrund der neuen Diversitäts-Regeln bei den Academy-Awards hat die Produktion Der mit dem Rolf tanzt jetzt die größten Chancen, den Oscar für den besten Film zu gewinnen.

» Donaukurier: Wo der CSD ganz fern ist

Was macht ein Oberbürgermeister, wenn er tatsächlich einmal nichts zu tun hat?

» k.at: "My son can't be gay" – Ein Meme über das Aufwachsen als schwuler Mann geht viral

Mit diesem Meme zeigen schwule Männer auf Twitter, welche Frauen sie als Kinder inspiriert haben.

» Mannheimer Morgen über neuen Verein Verein Queeres Zentrum Mannheim (QZM): "Helfen, Vorurteile abzubauen"

Nach fast einem Jahr Vorbereitungszeit ist jetzt im Stadthaus N 1 der Verein Queeres Zentrum Mannheim (QZM) gegründet worden.

» Onetz: OB Michael Cerny zur richtigen Form des Gedenkens an Neonazi-Opfer Klaus Peter Beer

Das Amberger Bündnis gegen das Vergessen hat am Samstag des Neonazi-Opfers Klaus Peter Beer gedacht. Bei einer Kundgebung forderte es ein dauerhaftes Gedenken an den Mord und kritisierte den Umgang der Stadt mit diesem Thema.

» Süddeutsche.de: Zwei Männer im Eheglück

Die gleichgeschlechtliche Ehe ist für ihn ein wichtiger Schritt

» Heute.at: Tom erklärt, wieso er plötzlich nicht mehr Conchita ist

In einer Online-Pressekonferenz für die kommende Prosieben-Show "Fame Maker", sprach Moderator Tom Neuwirth über sein Alter Ego.

» derStandard.at: Homosexualität, Trans – Denken erlaubt

Die auf Wokeness bedachten Schneeflöckchen agieren in Genderfragen auf Basis von Gefühlen und Überzeugung? Stimmt nicht, es ist der Stand der Wissenschaft

» Stuttgarter Nachrichten interviewen Riccardo Simonetti: "Anderssein ist keine Schwäche"

Seit vielen Jahren kämpft Riccardo Simonetti leidenschaftlich für die LGBTQ-Community und Gleichberechtigung auf allen Ebenen.

14. September 2020

» freigeistern! Der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur: Que(e)rgeistern

Transgender heißt: über die Grenze. Was hat die Kinder- und Jugendliteratur dazu zu sagen? Que(e)rgeistern Es ist höchste Zeit, dass sich unterrepräsentierte und marginalisierte Jugendliche in den Büchern wiederfinden können,

» Deutschlandfunk Kultur über Sprachpolitik bei der Bundeswehr: Gendersternchen – Wegtreten!

Die Diskussion um das Gendern hat nun auch die Armee erreicht. Klaus Pokatzky hat nichts gegen Leutnantinnen und Majorinnen – auch wenn andere Themen eigentlich wichtiger seien. Sterne allerdings, findet er, gibt es bei der Truppe genug.

» 54books: Geschlechtervielfalt lesen – Geschlechtervielfalt schreiben [Queering Literaturbetrieb]

Wie sieht es mit der Repräsentation von Geschlechtervielfalt im Literaturbetrieb aus und wie wird repräsentiert? Kolumne der Reihe Queering Literaturbetrieb.

» yahoo: Teen Vogue feiert die schwarzen Transfrauen Munroe Bergdorf and Jari Jones

Bisher haben schwarze Transfrauen in diesem Jahr mehr Sichtbarkeit erhalten als je zuvor. Allerdings war diese Sichtbarkeit hauptsächlich geprägt von Trauma und Kampf – vor allem, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, aber nicht unbedingt, um ein vollständiges Bild des schwarzen Transgender-Lebens mit all seiner kraftvollen Freude zu zeigen.

» Donaukurier über CSD Ingolstadt: "Bunt und laut, trotz Krise"

Die über 400 Menschen am Theaterplatz waren am Sonntagnachmittag vor allem eines: bunt.

13. September 2020

» t-online über trans Frau: Menschen wie Lilit darf es in Armenien nicht geben

Fast jeden Tag wird irgendwo auf der Welt ein Mensch ermordet, nur weil er oder sie transsexuell ist. Lilit Martirosyan trat als erste Transfrau im armenischen Parlament auf. Seitdem wird sie mit dem Tode bedroht.