» (17.09.2020) Pinkstinks: Kunst hat eine Grenze

"Was bleibt sind rassistische, sexistische und homofeindliche Abwertungen im Namen einer fiktiven Metaebene in einer Gesellschaft, in der Menschen jeden Tag rassistisch, sexistisch und homofeindlich abgewertet werden."

17. September 2020

» Pinkstinks: Kunst hat eine Grenze

» reporter über Detransition: Für sie war die Geschlechtsangleichung der falsche Weg

Nele ist detrans. Das bedeutet: Sie hatte eine Transition, also eine Geschlechtsangleichung – nicht nur durch Testosteron, sondern auch mit einer Operation. So wurde aus Nele Transmann Peer. Dann merkte sie aber, dass die Geschlechtsangleichung für sie doch nicht der richtige Weg war. Heute ist sie wieder Nele und definiert sich nicht mehr als transgender

» Kronen Zeitung über Denise Richards: Lesbische Affäre 10 Tage nach Hochzeit

Vielleicht hat ihr Ex-Ehemann Charlie Sheen mit seinen sexuellen Eskapaden auf sie abgefärbt. Jetzt verriet Denise Richards' Kollegin Brandi Glanville, dass es zwischen den beiden Frauen eine heiße Affäre gab – nur zehn Tage, nachdem Richards ihren aktuellen Mann Aaron Phypers geheiratet hatte.

» Blick über Andy Murray in Schwulenmagazin: "So ging mein Penis-Foto um die Welt"

Es ist eines der aussergewöhnlicheren Interviews, das Andy Murray je gegeben hat. Der schottische Tennis-Star stellt sich den Fragen des Schwulenmagazins "Pride Life". Thema ist dabei auch sein Penis.

» Märkische Oderzeitung: Veltener Stadtverordneter Marcel Ruffert – jung, konservativ und queer

Der 26-jährige Stadtverordnete aus Velten ist bisexuell. Seit einem Jahr ist er mit einem Mann verlobt. Er will zeigen, dass sich eine CDU-Mitgliedschaft und ein offenes Leben nicht ausschließen.

» RTL: Dreifacher Familienvater aus der Lüneburger Heide outet sich als transsexuell

Über 40 Jahre Überwindung kostet es Thomas Fürste aus der Lüneburger Heide, sich als transsexuell zu outen. Daraufhin folgt die Trennung von seiner Ehefrau.

» Zeit Online spricht mit Georgine Kellermann: Angeboren oder anerzogen?

Ob man als Frau zur Welt kommt oder durch die Gesellschaft zur Frau gemacht wird, ist ein Streitthema der Genderdebatte. Jochen Bittner tauscht sich darüber mit Georgine Kellermann aus, die bis vor einem Jahr als Mann lebte.

» 20 Minuten über queere Mode: Diese Kollektion ist für alle da

Kürzlich brachte Julian Zigerli eine neue Kollektion raus. Wieso der Cast ausschliesslich aus LGBTIQ-Menschen besteht und Humor für den Designer wichtig ist.

16. September 2020

» magazin.hiv über ein Jahr nach dem trans* Coming-out: Mein Leben ist leichter – und komplizierter

Robyn Schmidt, Projektkoordinatorin der Präventionskampagne ICH WEISS WAS ICH TU, hatte vor gut einem Jahr ihr trans* Coming-out. In diesem Text beschreibt sie, wie es ihr seither ergangen ist.

» evangelisch.de: Queer Refugees – ihr Kampf um Menschenwürde

Durch das Feuer im Flüchtlingslager Moria steht Flüchtlingspolitik wieder ganz oben auf der europäischen Agenda. Doch wie (er-)geht es eigentlich geflüchteten Queers?

» Sluttalk: Queer, Trans und Co – Jenseits der binären Geschlechterordnung

Neue Veröffentlichung zu unserer Slutweek 2020 – dieses Mal geht es um das Jenseits der binären Geschlechterordnung. Anna hat sich unterhalten mit Ripley und Holger.

» Übermedien: Kritiker versuchen, Rundfunkräte gegen Gender-"Knacklaut" zu mobilisieren

In manchen öffentlich-rechtlichen Sendungen wird gegendert. Vor allem an Formen, die den Genderstern durch eine Lücke hörbar machen, stößt sich die Stiftung Deutsche Sprache. Ihr Vorsitzender, der Statistikprofessor Walter Krämer hat die Mitglieder von Aufsichtsgremien von ARD, ZDF und Deutschlandradio in zahlreichen Briefen aufgefordert, dagegen vorzugehen.

» SRF über Diversität im X-Men-Universum: Hier ist Anderssein schon lange angesagt

Die X-Men gibt es seit 1963. In Sachen Diversität sind sie relevant wie selten zuvor. Das zeigt auch "The New Mutants".

» FAZ über queere Zentren in der Corona-Krise: Zusammen trotz aller Hürden

Während der Corona-Krise mussten queere Zentren ihre Schutzräume neu organisieren. Auch nach den Lockerungen sind die Folgen der Einschränkungen spürbar.

15. September 2020

» Bunte über Guido Maria Kretschmer: "Ich bin für eine Leihmutter nicht zu haben"

Guido Maria Kretschmer und Ehemann Frank Mutters haben bisher keine Kinder. Nun sprach der Stardesigner über die Option Samenspende und Leihmütter.

» annabelle: Wie schwule Paare Kinder bekommen können

Für schwule Paare gibt es verschiedene Wege, Eltern zu werden. Wir erklären die rechtliche Situation und zeigen Möglichkeiten zur Erfüllung des Kinderwunsches auf.

» Zeit-Podcast mit Mavi Phoenix: "Ein Mann zu werden, ist eine riesige Chance für mich als Rapper"

Der Musiker Mavi Phoenix erzählt im Arbeitspodcast, wie seine Transition zum Mann seine Musik verändert. Und warum er nun wieder das Gefühl hat, sich beweisen zu müssen.

» 24vest: Schwul sollte keine Beleidigung sein

Unser Autor Tom wünscht sich, dass Homosexualität endlich als normal angesehen wird. Dass niemand mehr auf seine Sexualität reduziert wird. Denn das ist noch lange nicht der Fall.

» tz über Freddie Mercury: München setzt Weltstar ein höchst ungewöhnliches Denkmal – Er wohnte jahrelang in der Stadt

Eine weltweit bekannte Musik-Ikone, die lange Zeit in München lebte und das hiesige Nachtleben prägte, wird mit einer Geste gewürdigt – und zwei weitere Top-Künstler auch.

» Blick: Chocolatier Läderach nimmt Stellung zu Homophobie-Vorwürfen

Wiederholt stand Chocolatier Läderach in der Kritik wegen der Verbindungen zu christlich-konservativen Vereinen. Jetzt nimmt Chef Johannes Läderach erstmals Stellung zu den Vorwürfen. In seiner Firma gebe es überhaupt kein Problem mit Lesben und Schwulen.