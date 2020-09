Ausgewählter Artikel:

» (19.09.2020) idowa: "Willkommen im Club" – Julian und Kathi von Puls reden über die queere Szene

Der Puls-Podcast Willkommen im Club beschäftigt sich klischeefrei mit queerem Leben.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. September 2020

» Schlager.de: Unsere schwulen Schlagerstars – Vom Versteckspiel zum Vorbild für eine bunte Gesellschaft

Schlager, das bedeutet für uns Fans Klatschen, Mitsingen, eine gute Zeit haben und den Alltag vergessen. Doch auch die Schlagerwelt hat ihre Schattenseiten. Gerade für homosexuelle Schlagerstars war und ist es bis heute nicht leicht, öffentlich dazu zu stehen, das eigene Geschlecht zu lieben. Manche verstecken ihr "Anderssein", andere gehen ganz offen damit um und haben großen Erfolg.

» taz über veraltete Genderdebatten: 2010 hat angerufen

In konservativen Kreisen scheint es noch immer Angst vor dem Zerfall der klassischen Familie zu geben. Waren wir nicht schon weiter in der Debatte?

» Tagesspiegel: Wie eine Geschlechts-OP das Leben einer Läuferin zerstörte

Annet Negesa ist gesund, erfolgreich. Dann erklärt man ihr: Etwas ist falsch an dir. Um ihre Karriere zu retten, willigt die ahnungslose Leichtathletin in eine OP ein. Eine Geschichte voller Verlierer.

» Spiegel über Suizidgefahr bei transsexuellen Jugendlichen: "Oft lächeln sie den Eltern ins Gesicht, obwohl es ihnen sehr schlecht geht"

Liam, 15, wollte sich schon mehrmals das Leben nehmen. Er ist transsexuell – und damit besonders suizidgefährdet. Was hat ihm geholfen? Und wie können Lehrer und Eltern in solchen Fällen unterstützen?

» Tagesspiegel-Interview mit dem Autor JJ Bola: "Keine Bewegung hat mehr für Männer getan als der Feminismus"

"Wir finden es merkwürdiger, wenn zwei Männer sich auf der Straße küssen, als wenn sie sich prügeln."

» nd über genderneutrale Filmpreise: Danke für nichts, Berlinale!

Die Berlinale entschied, im Jahr 2021 die Kategorien »Bester Darsteller« und »Beste Darstellerin« abzuschaffen und vermeintlich »genderneutral« zu werden. Was zunächst wie ein Meilenstein auf dem Weg zur Geschlechtergerechtigkeit klingt, ist jedoch mehr als problematisch.

» Medical Tribune: Im falschen Körper geboren – Geschlechtsangleichung klappt nur im Team

Viele Hausärzte fühlen sich im Umgang mit transgeschlechtlichen Personen verunsichert. Kein Wunder, denn in der medizinischen Ausbildung kommt die Transgender-Medizin kaum vor. Allein müssen sie sich des Themas aber nicht annehmen. Sollen sie auch nicht.

18. September 2020

» katholisch.de: Suspendierter Priester weigert sich, Treueeid zu unterschreiben

Weil er sich öffentlich für die Weihe von Frauen ausgesprochen hatte, wurde ein irischer Ordenspriester vor acht Jahren vom Vatikan suspendiert. Nun soll er seine Treue zur offiziellen Lehre der Kirche bekunden – ein Akt, den er ablehnt.

» Allgäu rechtsaußen: Regenbogenfahnen mit Beleidigungen beschmiert

Auf einer Bank am Nordostufer des Stadtweihers in Kempten werden LGBTIQNA+-feindliche Sprüche hinterlassen.

» Weser-Kurier über SPD-Anfrage zu Homophobie: Bremens Partnerstädte unter Beobachtung

Die SPD-Fraktion in der Bürgerschaft beschäftigt sich mit dem Umgang von Bremens Partnerstädten mit homo-, bi- oder transsexuellen Menschen. Im Fokus steht vor allem die polnische Stadt Danzig.

» Mittelbayerische Zeitung: Kelheim bekommt einen CSD

Zwei Biburger stellen den ersten Christopher Street Day im Landkreis auf die Beine. Und das hat einen guten Grund.

» Tagesspiegel: Diese Frau gendert Lieder für Kinder

Schluss mit Stereotypen: Die Kreuzberger Liedermacherin Suli Puschban lässt es in der Kindermusik krachen. Eine Ausnahmeerscheinung.

» Tagesspiegel über FDP-Kritik: "Schutz vor Konversionsbehandlungen wird zu langsam umgesetzt"

Die Bundesregierung setzt das Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen von Homosexuellen zu langsam um: Das kritisiert der FDP-Abgeordnete Jens Brandenburg.

17. September 2020

» Bunte über schwules Ehepaar: Traurig! Die Auswanderung von Siggi und Kalle ist gescheitert

Nach der monatelangen Schließung ihrer Travestie-Bar auf Gran Canaria sehen sich Siggi und Kalle Ortmann gezwungen, ein neues Kapitel einzuschlagen.

» Pinkstinks: Kunst hat eine Grenze

"Was bleibt sind rassistische, sexistische und homofeindliche Abwertungen im Namen einer fiktiven Metaebene in einer Gesellschaft, in der Menschen jeden Tag rassistisch, sexistisch und homofeindlich abgewertet werden."

» reporter über Detransition: Für sie war die Geschlechtsangleichung der falsche Weg

Nele ist detrans. Das bedeutet: Sie hatte eine Transition, also eine Geschlechtsangleichung – nicht nur durch Testosteron, sondern auch mit einer Operation. So wurde aus Nele Transmann Peer. Dann merkte sie aber, dass die Geschlechtsangleichung für sie doch nicht der richtige Weg war. Heute ist sie wieder Nele und definiert sich nicht mehr als transgender

» Kronen Zeitung über Denise Richards: Lesbische Affäre 10 Tage nach Hochzeit

Vielleicht hat ihr Ex-Ehemann Charlie Sheen mit seinen sexuellen Eskapaden auf sie abgefärbt. Jetzt verriet Denise Richards' Kollegin Brandi Glanville, dass es zwischen den beiden Frauen eine heiße Affäre gab – nur zehn Tage, nachdem Richards ihren aktuellen Mann Aaron Phypers geheiratet hatte.

» Blick über Andy Murray in Schwulenmagazin: "So ging mein Penis-Foto um die Welt"

Es ist eines der aussergewöhnlicheren Interviews, das Andy Murray je gegeben hat. Der schottische Tennis-Star stellt sich den Fragen des Schwulenmagazins "Pride Life". Thema ist dabei auch sein Penis.

» Märkische Oderzeitung: Veltener Stadtverordneter Marcel Ruffert – jung, konservativ und queer

Der 26-jährige Stadtverordnete aus Velten ist bisexuell. Seit einem Jahr ist er mit einem Mann verlobt. Er will zeigen, dass sich eine CDU-Mitgliedschaft und ein offenes Leben nicht ausschließen.