» (22.09.2020) Noizz kommentiert: Nach schwulenfeindlicher Äußerung – Friedrich Merz wäre kein Kanzler der Zukunft

Der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat wieder einmal Dinge gesagt, die perfekt ins letzte Jahrhundert passen, aber mit der Gegenwart oder gar Zukunft Deutschlands nicht kompatibel sind.

22. September 2020

» taz über Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Die stille Behörde

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes arbeitet seit Jahren ohne Leitung kaum wahrnehmbar und trotzdem an der Belastungsgrenze.

» Zeit Online über Friedrich Merz: Der Gestern-Kandidat

Wie so oft reicht bei Friedrich Merz eine Andeutung: Seine Aussage zur Homosexualität zeigt, wie weit er inzwischen im Abseits steht. Selbst seine Unterstützer schweigen.

» jetzt: Friedrich Merz' homofeindliche Aussage überrascht mich nicht

Friedrich Merz äußert sich homofeindlich – unser schwuler Autor finden die Reaktionen darauf verlogen

» NZZ: Doch, Herr Merz, Sie füttern Ressentiments

Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat sich in einem Interview über die Möglichkeit eines homosexuellen Bundeskanzlers geäussert und dabei grundlos über Kindesmissbrauch gesprochen. Die Empörung ist gross. Zu Recht.

» derStandard.at: Warum "Homo-Heilungen" in Österreich noch immer möglich sind

Konversionsbehandlungen, die Homosexualität heilen sollen, sind außerhalb von Therapien nicht verboten. Die Neos wollen ein Verbot bei Minderjährigen erreichen

» FAZ: Gender-Forschung bei den Ingenieuren

Carmen Leicht-Scholten hat eine Professur für Gender und Diversity und lehrt an einer Technischen Hochschule. Dort versucht sie, angehenden Ingenieuren geschlechtergerechte Sprache anzugewöhnen und noch viel mehr.

» der Freitag: Denkmal du wärst lesbisch

Sexuelle Vielfalt wird in Deutschland immer sichtbarer. Neben viel Symbolpolitik belegen das auch harte Zahlen

» Süddeutsche.de über Friedrich Merz: Blase voller Ressentiments

Ob er sich einen schwulen Kanzler vorstellen könne? Mit seiner Antwort auf diese Frage lässt der Kandidat für den CDU-Parteivorsitz tief blicken: Offenbar bewegt er sich in einem Umfeld, das im vergangenen Jahrhundert stecken geblieben ist.

» Tagesspiegel kommentiert: So wird Merz nicht CDU-Chef

Ob Homosexualität oder die Arbeitsmoral in der Coronakrise Friedrich Merz Form der Konservativität ist von der Lebenswirklichkeit überholt. Ein Kommentar.

» ntv kommentiert: Welche Gesellschaft soll das abbilden, Friedrich Merz?

Für seine Aussagen zur Homosexualität muss sich Friedrich Merz viel Kritik und Häme gefallen lassen. Gut so. Denn in welcher Welt leben wir bitte, in der gleichgeschlechtliche Liebe in einem Atemzug mit Pädophilie genannt wird?

» SRF-Webserie "Schlussendlich Schwul*Lesbisch": "Mein Grosi sagte: Das ist ja total normal heute!"

Moderatorin Dominique Rinderknecht erzählt bei "Schulssendlich Lesbisch" von ihrem Coming-out.

21. September 2020

» Berliner Zeitung interviewt Rosa von Praunheim: Was ist interessant an Hitlers Schwanz?

Rosa von Praunheim: Der Berliner Allroundkünstler hat viel für die Emanzipation der Homosexuellen getan. Nun sei es an Zeit, von den bösen Schwulen zu erzählen. Zum Beispiel von Adolf Hitler.

» evangelisch.de über Pietist Diener: Meine Haltung zu Homosexuellen hat sich geändert

Der ehemalige Präses des Gnadauer Verbands, Michael Diener, hat sich für eine Segnung homosexueller Paare ausgesprochen.

» Deutschlandfunk: Rugby-Weltverband schließt Tür für trans* Athletinnen

Schon seit Jahrzehnten beschäftigt die Sportgemeinschaft die Frage, ob transgender Frauen gegen cisgender Frauen antreten dürfen. Der Welt-Rugbyverband hat darauf eine klare Antwort gefunden: nein. Eine Entscheidung, die auf viel Protest stößt – auch in der Rugby-Familie selbst.

» Der Westen über trans Mädchen: Kindergarten-Kind verblüfft Mutter mit diesem Wunsch – "Mama, es wäre doch schöner, wenn..."

Wenn Kinder sich im falschen Körper gefangen fühlen, dann spricht man von Transidentität.

» Tagesspiegel über queeres Nachtleben in der Ukraine: Der Club muss ein sicherer Hafen sein

Trotz Corona: Wie in Kiew queere Aktivisten und Techno-Szene zusammenkommen. Bedroht werden sie von Rechtsradikalen.

» Westfälischer Anzeiger: Bönenerin würgt im Streit die Verflossene ihrer Freundin

Die Verflossene ihrer Freundin gab keine Ruhe, wollte das Aus nicht hinnehmen. Also schaltete sich die Bönenerin ein, um die Sache zu klären auf brachiale Weise. Und das hatte nun ein juristisches Nachspiel.

20. September 2020

» Berliner Zeitung: Der Diversitäts-Checker

Ein Buch unserer Kolumnisten Maxim Leo und Jochen-Martin Gutsch wird verfilmt, aber dieser Film wird nie einen Oscar gewinnen, weil er von einem alten weißen Mann handelt.

» jetzt: Was machen Klischees über Schwule mit Männern?

Und ab wann werden Vorurteile gegenüber Schwulen sogar gefährlich? Ein Podcast über Homophobie und Homofeindlichkeit.