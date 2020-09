Ausgewählter Artikel:

» (23.09.2020) Badener Tagblatt: Eigenproduktion einer Transgender-Schauspielerin – "Vergewaltigungskultur dauert an"

Die Badener Transgender-Schauspielerin Stella nimmt in ihrer neuen Eigenproduktion kein Blatt vor den Mund. Sie will aber weder Moralin verbreiten noch die männliche Spezies an den Pranger stellen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. September 2020

» RND zum Tag der Bisexualität: Sexuelle Orientierungen von bi bis pan – Wer liebt hier wen?

Am 23. September ist Tag der Bisexualität. Homosexuell, asexuell oder pansexuell, mittlerweile gibt es viele Begriffe, die sexuelle Orientierungen beschreiben. Eine Übersicht.

» Tagesspiegel: Boxen soll queerer werden – "Deine Sexualität ist den Schmerzen egal"

Boxen ist nichts für Homosexuelle. Von wegen! In Berlin gibt es queere Trainingsgruppen, die mit dem maskulinen Stigma brechen.

» evangelisch.de: Intimität und Distanz in Zeiten von Corona

Katharina Payk im Gespräch mit Barbara Rothmüller und Emelie Rack über Beziehungen und Sexualität während des Corona-Lockdowns

» Rhein-Neckar-Zeitung: Warum die Beratung für Schwule und Lesben ausgebaut wird

Schwule und Lesben erleben auch in Heidelberg Diskriminierung – Andrea Lang berät junge Menschen nicht nur beim Coming-Out

» Rhein-Neckar-Zeitung: Wie Marie ihr Coming-out in der Familie und Schule erlebte

Die 22-jährige Heidelbergerin ist lesbisch – Bereits als Schülerin teilte sie das Familie und Freunden mit

» Rhein-Neckar-Zeitung: Heidelberg ist Regenbogenstadt

Dank Einsatz für sexuelle Vielfalt Aufnahme in das "Rainbow Cities Network"

» NWZonline über queere Ampeln in Cloppenburg: CDU gegen Piktogramme

Eine Ampelkreuzung mit Piktogrammen eines heterosexuellen, eines lesbischen und eines schwulen Paares sowie eines Singles: Dieser Antrag der SPD-Fraktion im Bau- und Verkehrsausschuss, der auch von Grünen und UWG befürwortet wurde, war für die CDU-Ausschussmehrheit des Guten zu viel

» derStandard.at: Rowlings transphober Krimi? Es erscheint doch so viel Aufklärerisches!

» Deutschlandfunk Kultur über das neue Buch "Böses Blut" von J.K. Rowling: "Trans Menschen trifft das besonders"

Das neue Buch von J.K. Rowling soll transfeindlich sein. Stimmt das? Literaturkritikerin und J.K.-Rowling-Expertin Elena Gorgis hat sich Böses Blut mit dieser Frage angesehen. Problematischer findet sie einen anderen Text.

» Zeit Online verteidigt Merz und Lindner: Genug empört!

Friedrich Merz ist ein Mann von gestern, aber nicht homophob. Christian Lindners missglückter Witz? Blöd, aber keine Rainer-Brüderle-Anmache. Die Aufregung lenkt ab.

» Spiegel über lesbische Paare mit Kindern: Das Mit-Mutter-Problem

Bei Neugeborenen wird bislang nur eine Mutter anerkannt. Lesbische Ehepaare fühlen sich diskriminiert und fordern eine Reform. Die Diskussion entzweit die Große Koalition.

» Nau über Dominique Rinderknecht: Papi erfuhr bei Knutscherei von Tamy-Liebe

Dominique Rinderknecht und Tamy Glauser sind seit 2016 ein Paar. Die Ex-Miss-Schweiz outete sich aus Versehen, als ihr Papi sie beim Knutschen erwischte.

» Augsburger Allgemeine: Das neue Leben des Abgeordneten Brunner

Der Abgeordnete Karl-Heinz Brunner (SPD) will nach zwei Wahlperioden 2021 wieder in den Bundestag einziehen. Jetzt musste er den Genossen etwas sehr Privates erklären. S.a.: Karl-Heinz Brunner outet sich als schwul (03.09.2020)

22. September 2020

» taz über Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Die stille Behörde

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes arbeitet seit Jahren ohne Leitung kaum wahrnehmbar und trotzdem an der Belastungsgrenze.

» Zeit Online über Friedrich Merz: Der Gestern-Kandidat

Wie so oft reicht bei Friedrich Merz eine Andeutung: Seine Aussage zur Homosexualität zeigt, wie weit er inzwischen im Abseits steht. Selbst seine Unterstützer schweigen.

» jetzt: Friedrich Merz' homofeindliche Aussage überrascht mich nicht

Friedrich Merz äußert sich homofeindlich – unser schwuler Autor finden die Reaktionen darauf verlogen

» Noizz kommentiert: Nach schwulenfeindlicher Äußerung – Friedrich Merz wäre kein Kanzler der Zukunft

Der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat wieder einmal Dinge gesagt, die perfekt ins letzte Jahrhundert passen, aber mit der Gegenwart oder gar Zukunft Deutschlands nicht kompatibel sind.

» NZZ: Doch, Herr Merz, Sie füttern Ressentiments

Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat sich in einem Interview über die Möglichkeit eines homosexuellen Bundeskanzlers geäussert und dabei grundlos über Kindesmissbrauch gesprochen. Die Empörung ist gross. Zu Recht.

» derStandard.at: Warum "Homo-Heilungen" in Österreich noch immer möglich sind

Konversionsbehandlungen, die Homosexualität heilen sollen, sind außerhalb von Therapien nicht verboten. Die Neos wollen ein Verbot bei Minderjährigen erreichen