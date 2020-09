Ausgewählter Artikel:

» (23.09.2020) NWZonline über queere Ampeln in Cloppenburg: CDU gegen Piktogramme

Eine Ampelkreuzung mit Piktogrammen eines heterosexuellen, eines lesbischen und eines schwulen Paares sowie eines Singles: Dieser Antrag der SPD-Fraktion im Bau- und Verkehrsausschuss, der auch von Grünen und UWG befürwortet wurde, war für die CDU-Ausschussmehrheit des Guten zu viel

23. September 2020

» RND zum Tag der Bisexualität: Sexuelle Orientierungen von bi bis pan – Wer liebt hier wen?

Am 23. September ist Tag der Bisexualität. Homosexuell, asexuell oder pansexuell, mittlerweile gibt es viele Begriffe, die sexuelle Orientierungen beschreiben. Eine Übersicht.

» Tagesspiegel: Boxen soll queerer werden – "Deine Sexualität ist den Schmerzen egal"

Boxen ist nichts für Homosexuelle. Von wegen! In Berlin gibt es queere Trainingsgruppen, die mit dem maskulinen Stigma brechen.

» evangelisch.de: Intimität und Distanz in Zeiten von Corona

Katharina Payk im Gespräch mit Barbara Rothmüller und Emelie Rack über Beziehungen und Sexualität während des Corona-Lockdowns

» Rhein-Neckar-Zeitung: Warum die Beratung für Schwule und Lesben ausgebaut wird

Schwule und Lesben erleben auch in Heidelberg Diskriminierung – Andrea Lang berät junge Menschen nicht nur beim Coming-Out

» Rhein-Neckar-Zeitung: Wie Marie ihr Coming-out in der Familie und Schule erlebte

Die 22-jährige Heidelbergerin ist lesbisch – Bereits als Schülerin teilte sie das Familie und Freunden mit

» Rhein-Neckar-Zeitung: Heidelberg ist Regenbogenstadt

Dank Einsatz für sexuelle Vielfalt Aufnahme in das "Rainbow Cities Network"

» Badener Tagblatt: Eigenproduktion einer Transgender-Schauspielerin – "Vergewaltigungskultur dauert an"

Die Badener Transgender-Schauspielerin Stella nimmt in ihrer neuen Eigenproduktion kein Blatt vor den Mund. Sie will aber weder Moralin verbreiten noch die männliche Spezies an den Pranger stellen.

» derStandard.at: Rowlings transphober Krimi? Es erscheint doch so viel Aufklärerisches!

» Deutschlandfunk Kultur über das neue Buch "Böses Blut" von J.K. Rowling: "Trans Menschen trifft das besonders"

Das neue Buch von J.K. Rowling soll transfeindlich sein. Stimmt das? Literaturkritikerin und J.K.-Rowling-Expertin Elena Gorgis hat sich Böses Blut mit dieser Frage angesehen. Problematischer findet sie einen anderen Text.

» Zeit Online verteidigt Merz und Lindner: Genug empört!

Friedrich Merz ist ein Mann von gestern, aber nicht homophob. Christian Lindners missglückter Witz? Blöd, aber keine Rainer-Brüderle-Anmache. Die Aufregung lenkt ab.

» Spiegel über lesbische Paare mit Kindern: Das Mit-Mutter-Problem

Bei Neugeborenen wird bislang nur eine Mutter anerkannt. Lesbische Ehepaare fühlen sich diskriminiert und fordern eine Reform. Die Diskussion entzweit die Große Koalition.

» Nau über Dominique Rinderknecht: Papi erfuhr bei Knutscherei von Tamy-Liebe

Dominique Rinderknecht und Tamy Glauser sind seit 2016 ein Paar. Die Ex-Miss-Schweiz outete sich aus Versehen, als ihr Papi sie beim Knutschen erwischte.

» Augsburger Allgemeine: Das neue Leben des Abgeordneten Brunner

Der Abgeordnete Karl-Heinz Brunner (SPD) will nach zwei Wahlperioden 2021 wieder in den Bundestag einziehen. Jetzt musste er den Genossen etwas sehr Privates erklären. S.a.: Karl-Heinz Brunner outet sich als schwul (03.09.2020)

22. September 2020

» taz über Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Die stille Behörde

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes arbeitet seit Jahren ohne Leitung kaum wahrnehmbar und trotzdem an der Belastungsgrenze.

» Zeit Online über Friedrich Merz: Der Gestern-Kandidat

Wie so oft reicht bei Friedrich Merz eine Andeutung: Seine Aussage zur Homosexualität zeigt, wie weit er inzwischen im Abseits steht. Selbst seine Unterstützer schweigen.

» jetzt: Friedrich Merz' homofeindliche Aussage überrascht mich nicht

Friedrich Merz äußert sich homofeindlich – unser schwuler Autor finden die Reaktionen darauf verlogen

» Noizz kommentiert: Nach schwulenfeindlicher Äußerung – Friedrich Merz wäre kein Kanzler der Zukunft

Der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat wieder einmal Dinge gesagt, die perfekt ins letzte Jahrhundert passen, aber mit der Gegenwart oder gar Zukunft Deutschlands nicht kompatibel sind.

» NZZ: Doch, Herr Merz, Sie füttern Ressentiments

Der CDU-Politiker Friedrich Merz hat sich in einem Interview über die Möglichkeit eines homosexuellen Bundeskanzlers geäussert und dabei grundlos über Kindesmissbrauch gesprochen. Die Empörung ist gross. Zu Recht.

» derStandard.at: Warum "Homo-Heilungen" in Österreich noch immer möglich sind

Konversionsbehandlungen, die Homosexualität heilen sollen, sind außerhalb von Therapien nicht verboten. Die Neos wollen ein Verbot bei Minderjährigen erreichen