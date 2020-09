Ausgewählter Artikel:

» (25.09.2020) schwäbische u.a. über trans Mann: Jugendhilfe gibt wieder eine Zukunft

Immer mehr Kinder sind auf die Hilfe der Experten angewiesen, um wieder eine Zukunft zu haben

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. September 2020

» TAG24 kommentiert: Wer Migranten, Schwule oder Transgender hasst, der ist ein Menschenfeind

TAG24-Redakteur Florian Gürtler befasst sich in seinem Meinungsbeitrag mit Hass-Kommentaren und Hater-Nachrichten auf Social-Media-Plattformen.

» schwäbische u.a. über trans Mann: Jugendhilfe gibt wieder eine Zukunft

Immer mehr Kinder sind auf die Hilfe der Experten angewiesen, um wieder eine Zukunft zu haben

» Noizz: "Lesben haben keine Penisse" – J.K. Rowling bewirbt trans* feindlichen Online-Shop

Der Hass gegenüber J.K. Rowling wird immer größer. Die "Harry Potter"-Autorin geriet in letzter Zeit wegen trans* feindlichen Aussagen und Handlungen in die Kritik. Nun bewirbt die 55-Jährige einen Online-Shop auf Twitter, der trans* phobe Waren verkauft.

24. September 2020

» report-d: Geburtstagstorte für die Fachstelle Altern unterm Regenbogen

Diversity ist in Düsseldorf nicht nur eine Vokabel, sie wird auch gelebt. Dazu gehört seit einem Jahr die Fachstelle "Altern unterm Regenbogen", die für Vielfalt im Alter steht. Durch die gemeinsame Trägerschaft der Aidshilfe Düsseldorf e.V., der frauenberatungsstelle düsseldorf e.V. und der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Düsseldorf e.V. werden die Interessen verschiedener Zielgruppen vertreten. Seit einem Jahr gibt es die Fachstelle – Grund genug im kleinen Kreis mit Regenbogentorte zu feiern.

» 20 Minuten: EVP-Jungpolitiker schockt Schwule mit Pädophilie-Aussage

Der Thurgauer Benjamin Zürcher behauptete auf Twitter, dass das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare Pädophilie fördern könne. Pink Cross verurteilt die Aussage scharf.

» Deutschlandfunk: Judith Butler stuft Trans-Feindlichkeit als "Randerscheinung" im Feminismus ein

"Ich wette darauf, dass die meisten Feministinnen und Feministen die Rechte von trans Menschen unterstützen und gegen Trans-Feindlichkeit sind." Die US-amerikanische Philosophin Judith Butler hat sich in die Debatte um Trans-Personen und die feministische Bewegung eingeschaltet, die zuletzt durch Äußerungen der britischen Autorin J.K. Rowling neu angefacht wurde.

» Welt interviewt Justizministerin Lambrecht: "Auch lesbische Paare sollen von Anfang an Eltern sein"

Künftig soll es möglich sein, dass von Geburt an zwei Frauen die Elternrolle übernehmen: Mutter und Mit-Mutter. Auch an anderen Stellen will Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) das Familienrecht weiter reformieren.

» bento über lesbische Sichtbarkeit: Wo sind die jungen queeren Frauen?

Junge Lesben kommen kaum in deutschen Medien vor, auch in der LGBTQ*-Szene selbst sind sie unterrepräsentiert. Warum?

» Noizz: Warum ist Bisexualität verdammt noch mal immer noch so unsichtbar? Alle Mythen und Fakten

"Das ist nur eine Phase", "In Wirklichkeit bist du einfach nur schwul", "Mit der Treue habt ihr's nicht so oder?" – auch rund 20 Jahre, nachdem der erste Bi Visibility Day gegen antibisexuelle Diskriminierung gefeiert wurde, werden immer noch mehr als genug Vorurteile über die nonbinäre Orientierung reproduziert. Hier sind die Fakten.

» Deutsche Welle: Homophobie – ein langer Weg zum Fortschritt

Die Gleichstellung von Homosexuellen ist in Deutschland die Geschichte eines langen und mühsamen Kampfes. Immer noch schlummern Vorurteile und Diskriminierungen – trotz gesetzlicher Erfolge.

» Refinery29: Sex And The City-Star Cynthia Nixon über Sexualität, Identität & Begrifflichkeiten

Der Sex and the City-Star Cynthia Nixon erzählt, warum sie sich selbst als queer und nicht als bisexuell bezeichnet.

» Tagesspiegel: Wie die Berliner Verwaltung ihre Sprache sensibilisieren will

Ein neuer Leitfaden soll Landesbedienstete für Diskriminierung sensibilisieren und macht Vorschläge, welche Worte in den Amtsstuben zu nutzen sind.

» Blick: "Mit einem Mann war es nicht schön – bin ich lesbisch?"

Ich habe seit kurzem eine Freundin. Ich denke, dass ich lesbisch bin. Ich hatte einmal etwas mit einem Mann, aber das war nicht schön. Bin ich denn jetzt lesbisch oder nicht? A. (18, w)

» ZEITjUNG: Diese Musiker brachen schon vor 50 Jahren mit Geschlechterrollen

Von heterosexuellen Homosexuellen und Füchsen im Rock. Ein pophistorischer Exkurs in die 1970er und 1980er.

» Naumburger Tageblatt: Protokoll eines bisexuellen Outings – "Wenn ich mich verliebe, dann in einen Menschen"

Der 23. September ist weltweit der Bisexualität gewidmet. Um darauf hinzuweisen, dass sie neben der Hetero- und Homosexualität eine eigenständige sexuelle Orientierung ist. ier lassen wir die Studentin Emma Henrichs (21, Name geändert) von ihrem zehrenden Weg zum Coming-Out erzählen. Danach beantwortet ein Kölner Experte häufig gestellte Fragen zur Bisexualität.

Bezahltes Probeabo nötig

23. September 2020

» RND zum Tag der Bisexualität: Sexuelle Orientierungen von bi bis pan – Wer liebt hier wen?

Am 23. September ist Tag der Bisexualität. Homosexuell, asexuell oder pansexuell, mittlerweile gibt es viele Begriffe, die sexuelle Orientierungen beschreiben. Eine Übersicht.

» Tagesspiegel: Boxen soll queerer werden – "Deine Sexualität ist den Schmerzen egal"

Boxen ist nichts für Homosexuelle. Von wegen! In Berlin gibt es queere Trainingsgruppen, die mit dem maskulinen Stigma brechen.

Kostenloses Probeabo nötig

» evangelisch.de: Intimität und Distanz in Zeiten von Corona

Katharina Payk im Gespräch mit Barbara Rothmüller und Emelie Rack über Beziehungen und Sexualität während des Corona-Lockdowns

» Rhein-Neckar-Zeitung: Warum die Beratung für Schwule und Lesben ausgebaut wird

Schwule und Lesben erleben auch in Heidelberg Diskriminierung – Andrea Lang berät junge Menschen nicht nur beim Coming-Out

» Rhein-Neckar-Zeitung: Wie Marie ihr Coming-out in der Familie und Schule erlebte

Die 22-jährige Heidelbergerin ist lesbisch – Bereits als Schülerin teilte sie das Familie und Freunden mit