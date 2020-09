Ausgewählter Artikel:

» (26.09.2020) taz über Klimabewegung und Intersektionalität: Da geht noch was!

Die Klimabewegung muss Antirassismus, Queerfeminismus und Klassenperspektiven mitdenken. Noch tut sie das nicht genug.

26. September 2020

» WDR 5 Polit-WG: Herrenwitz und Homophobie – Merz, Lindner und Co.

Dem einen wird Homophobie vorgeworfen, dem anderen Sexismus und Frauenfeindlichkeit. Friedrich Merz (CDU) und Christian Lindner (FDP) sind mit ihren Aussagen diese Woche gar nicht gut weggekommen. Typisch "alte weiße Männer" oder stellen sich alle wieder nur an?

» Abendzeitung München: Schwelgen in Erinnerungen – Die Bräurosl voller schwuler Männer

Die Wiesn ist nicht nur hetero: Seit Jahrzehnten feiern Homosexuelle ihren Gay Sunday auf dem Oktoberfest. In der AZ schwärmen Männer der ersten Stunde von einem Stück Münchner Tradition – das ihnen heuer schmerzlich fehlt.

» Dirk Ludigs in der Siegessäule: Vom Sinn der Sinnlichkeit

In queeren Communities gibt es viel zuwenig positive Debatten über Sex und Sinnlichkeit, findet SIEGESSÄULE-Kolumnist Dirk Ludigs. Stattdessen werde sich bei Gesprächen über Lust hinter akademischen Diskursen versteckt

» Tsüri: 11 Kinderbücher über Familien, Girl*power und Transgender

Die Bilderbuchfamilie gibt es in zig Variationen und Geschlechter lassen sich in mehr als nur zwei Kategorien einteilen. Darum haben wir dir 11 Kinderbücher zusammengetragen, die nicht nur für Eltern spannend sind.

» Süddeutsche.de über schwule Väter: Können die das denn?

Ein Kind zu bekommen, ist für schwule Paare nicht leicht, zumal ihnen viele die Kompetenz als Eltern absprechen. Ein Einblick.

» meinbezirk.at über queeren Bezirksspaziergang am Alsergrund: Schwul-lesbisches Leben zwischen Aufbruch und Verfolgung

Eine "queere Bezirksführung" durch den Alsergrund bringt sowohl die dunkelsten Stunden als auch Momente der Selbstermächtigung in der schwulen und lesbischen Geschichte Wiens zutage. Mitgehen ist kostenlos.

» addn.me: Sonne, Fußball, Feminismus – Erstes FLINT-Fußballturnier in Dresden

Am zurückliegenden Wochenende fand auf dem Sportplatz der SG Klotzsche das erste Frauen-Lesben-Inter-Nonbinär-Trans-(FLINT)-Fußballturnier in Dresden statt.

» Trierischer Volksfreund: QueerKopf-Preis geht an pro familia

QueerNet RLP, das Netzwerk von LSBTIQ (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans-, Inter- und queere Menschen) in Rheinland-Pfalz möchte zu seinem 15-jährigen Jubiläum den QueerKopf an den Landesverband pro familia Rheinland-Pfalz verleihen.QueerNet RLP möchte den Landesverband pro familia Rheinland-Pfalz auszeichnen und dabei besonders auch Menschen hervorheben, die in den vergangenen Jahren große Unterstützer waren.

» Pfaffenhofener Kurier über Städtepartnerschaft: Aussprache mit Tarnów

Allen Spannungen zum Trotz: Die Partnerschaft zwischen den Landkreisen Tarnów und Pfaffenhofen soll mit mehr Leben gefüllt werden.

» rbb24 interviewt Bastian Finke: "Homophobie und Transphobie gibt es leider auch im Regenbogenkiez"

Seit März sind im Regenbogenkiez in Berlin-Schöneberg "Nachtbürgermeister" und "Nachtlichter" unterwegs. Bastian Finke ist einer von ihnen. Im Interview erzählt er von den Aufgaben und wie der Kiez sich in den letzten 100 Jahren gewandelt hat.

» Süddeutsche.de über polnische Regierung: Im Hass vereint

Die zerstrittene nationalkonservative Regierung findet einen Kompromiss – für Minderheiten in Polen lässt das wenig Gutes erwarten, ebenso wie es für den Frieden innerhalb der Mehrheitsgesellschaft gefährlich ist.

» Lindner, Merz und Diskriminierung: Der Sexismus in uns

Christian Lindner und Friedrich Merz machen Altherrenwitze auf Kosten von Frauen und Homosexuellen. Sie hoffen auf ein Publikum, das solche Sprüche gutheißt.

» Tagesspiegel-Essay über Marcel Proust: Über das gespaltene Verhältnis zu seiner Herkunft

War Marcel Proust von gesellschaftlichen Konventionen gehemmt? Saul Friedländer untersucht in einem Essay Homosexualität und das Jüdische im Werk des Autors.

» Passauer Neue Presse: "Queer in Niederbayern" – Endlich ist auch Straubing bunt

"1.000 Farben – Queer durch Niederbayern", so lautet das Motto dreier Veranstaltungen, die am Samstag, 26. September, in Straubing, Landshut und Kelheim stattfinden. Der Verein "Queer in Niederbayern" lädt zum Christopher Street Day (CSD), dem Aktionstag der LGBTIQ-Community.

» Tagesspiegel interviewt Jim Baker vom Querverlag: "Es ist wichtig, das eigene Leben in Büchern bestätigt zu sehen"

Vor 25 Jahren gründeten Ilona Bubeck und Jim Baker den Berliner Querverlag. Ein Gespräch über gesellschaftlichen Fortschritt, lesbisch-schwule Zusammenarbeit und Hetero-Kundschaft.

25. September 2020

» FR über Dieter Nuhr: Wenn ein Stammtisch-Kabarettist nach unten tritt

Dieter Nuhr ist zurück – und mit ihm eine Riege der Stammtisch-Kabarettisten im vermeintlichen Kampf gegen Political Correctness. Die FR-TV-Kritik.

» Welt: Ein Coming-Out ist heute noch oft mit Leid verbunden

Wer wie Friedrich Merz behauptet, sexuelle Orientierung sei Privatangelegenheit, hängt einem Doppelstandard an. Dies zielt ausschließlich auf Nicht-Heterosexuelle und greift deren Sichtbarkeit an. Homosexuellenfeindlichkeit ist noch lange nicht verschwunden.

» Tsüri: Das Regenbogenhaus im Zollhaus – Eine "absurde Utopie" wird Realität

Im Frühling 2021 öffnet das Regenbogenhaus im Kreis 5 seine Türen für die queere Community und interessierte Menschen. Für Hannes Rudolph, Vorstandsmitglied vom Verein Regenbogenhaus, sowie für die LGBTQ-Community geht damit ein Traum in Erfüllung.

» TAG24 kommentiert: Wer Migranten, Schwule oder Transgender hasst, der ist ein Menschenfeind

TAG24-Redakteur Florian Gürtler befasst sich in seinem Meinungsbeitrag mit Hass-Kommentaren und Hater-Nachrichten auf Social-Media-Plattformen.